Myrtle.ai obtient des latences inégalées dans les tests STAC-ML™ avec son produit VOLLO

CAMBRIDGE, Angleterre, 16 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Myrtle.ai , un leader reconnu dans l'accélération de l'inférence de l'apprentissage automatique, a annoncé aujourd'hui que son produit VOLLO™ a atteint les latences les plus faibles jamais mesurées pour les repères STAC-ML™ Markets (Inference). Créés par le STAC Benchmark Council™, qui comprend les plus grandes banques mondiales, des maisons de courtage, des bourses, des hedge funds, des boutiques de trading pour compte propre et des gestionnaires d'actifs, ainsi que plus de 50 fournisseurs de technologies de pointe, ces benchmarks sont un outil utilisé pour comparer objectivement différentes plateformes en matière de latence, de débit, d'efficacité et de qualité de l'inférence d'apprentissage automatique (ML).



VOLLO a atteint des latences de 24 microsecondes seulement avec un débit supérieur à 170 000 inférences/seconde1. Cette latence et ce débit inégalés permettent aux utilisateurs de prendre des décisions plus intelligentes en utilisant des modèles plus complexes plus rapidement que par le passé, ce qui leur donne un avantage concurrentiel dans le domaine du trading, de l'analyse des risques, des cotations et de nombreuses autres activités liées au trading. Conçu pour une installation simple et rapide sur des serveurs colocalisés, VOLLO permet également de réduire l'espace en rack et la consommation d'énergie, deux ressources de premier ordre dans de tels endroits.

VOLLO fonctionne sur une carte accélératrice PCIe basée sur un FPGA Intel de facteur de forme standard, dont 4 au maximum peuvent être installés dans un serveur 1U. VOLLO peut être configuré avec des modèles formés par le client, en utilisant les architectures de modèles de la base de modèles LSTM, ce qui permet aux utilisateurs de déployer une gamme de charges de travail spécifiques aux exigences de leurs applications via un processus d'exportation à partir des flux d'outils d'apprentissage automatique standard. Il peut prendre en charge jusqu'à 12 modèles parallèles par carte accélératrice FPGA installée dans le système, ce qui permet un maximum de 48 modèles parallèles pour un système avec 4 cartes installées.

L'une des principales technologies habilitantes est le FPGA Intel Agilex F-Series. « Les FPGA Intel Agilex constituent une superbe plateforme de livraison pour notre nouvelle solution d'inférence dédiée aux technologies financières », a déclaré Peter Baldwin, PDG de Myrtle.ai. « Les FPGA Agilex nous ont permis d'atteindre rapidement d'excellentes performances sur ces nouveaux benchmarks d'apprentissage automatique de STAC. Le support renforcé de bfloat16 et une quantité suffisante de RAM sur la puce en font un outil idéal pour accélérer les réseaux récurrents dans les benchmarks STAC, où qu'ils soient déployés, au fur et à mesure que ces charges de travail évoluent et se transforment. »

En tant que partenaire Titanium de l'Intel Partner Alliance, Myrtle.ai a bénéficié du soutien d'Intel pour le développement de VOLLO. « Ces résultats démontrent ce qu'il est possible de réaliser lorsque vous associez les FPGA leaders d'Intel à l'expertise de Myrtle en matière d'accélérateur AI/ML », déclare Jim Dworkin, vice-président et directeur général de la division Cloud & Enterprise Acceleration au sein du groupe des solutions programmables d'Intel. « Nous sommes heureux de collaborer avec Myrtle pour jumeler sa remarquable technologie avec les FPGA Intel Agilex au profit de nos clients, et nous remercions le STAC pour son leadership dans la définition de benchmarks pertinents pour l'industrie. »

« Les benchmarks STAC sont spécifiés par les sociétés financières en fonction de leurs besoins commerciaux, et ils ont conçu ce benchmark en vue de comparer les performances d'inférence sur plusieurs architectures », a commenté Peter Nabicht, président de STAC®. « Myrtle.ai est la première société à obtenir des résultats vérifiés du benchmark STAC-ML en utilisant la technologie FPGA, ce qui fournit aux sociétés financières des données précieuses dans leur recherche de la meilleure solution pour leurs besoins. »

VOLLO est disponible dès aujourd'hui et des évaluations peuvent être organisées. Pour plus de détails, rendez-vous sur myrtle.ai/fintech ou contactez Myrtle.ai dès aujourd'hui à l'adresse [email protected] .

Pour plus d'informations sur le STAC et le STAC Benchmark Council, consultez le site www.STACresearch.com . Les résultats complets du benchmark sont disponibles dans le rapport STAC (SUT ID MRTL221125), sur www.STACresearch.com/MRTL221125 .

1 STAC-ML.Markets.Inf.S.LSTM_A.4.LAT.v1 et STAC-ML.Markets.Inf.S.LSTM_A. 4.TPUT.v1

À propos de Myrtle.ai

Myrtle.ai est une société de logiciels d'IA/ML qui fournit des accélérateurs d'inférence de classe mondiale sur des plateformes FPGA provenant de tous les principaux fournisseurs de FPGA. Grâce à son expertise en matière de réseaux neuronaux sur l'ensemble des réseaux ML, Myrtle a fourni des accélérateurs pour les technologies financières, le traitement de la parole et la recommandation.

Intel, le logo Intel et les autres marques Intel sont des marques déposées d'Intel Corporation ou de ses filiales.

« STAC » et tous les noms de STAC sont des marques commerciales ou des marques déposées du Securities Technology Analysis Center, LLC.

