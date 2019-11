Mystifly anuncia lançamento do OnePoint C2 - primeira API do segmento feita sob medida para aprimorar a experiência de varejo do setor aéreo

CINGAPURA, 18 de novembro de 2019 /PRNewswire/ -- Em mais uma iniciativa para simplificar a experiência pós-venda de passagens, a Mystifly apresenta o OnePoint C2. Projetado para melhorar a experiência do cliente com agências de viagens, o C2 permite cancelamentos com um único clique e a troca automatizada de passagens. Juntamente com a API OnePoint da Mystifly, o C2 permite que agências de viagem on-line, provedores de comércio eletrônico horizontais/verticais e outros comercializem viagens aéreas de maneira contínua.

Recursos que tornam o C2 uma opção diferenciada para agências de viagem on-line:

Multas instantâneas garantidas em reembolsos e alterações de passagens aéreas

Mais de 200 companhias aéreas contempladas

200 companhias aéreas contempladas API para alteração e reembolso de passagem com apenas um clique e sem nota de débito

Desenvolvido com NPL/ML e modelado com seis anos de dados de alterações e cancelamentos, o C2 tem o potencial de reinventar a abordagem a solicitações pós-conversão. "Veremos uma revolução no varejo do setor aéreo nesta década", conta Rajeev Kumar, fundador e CEO da Mystifly. "Como marca e parceira do setor aéreo, a Mystifly tem o objetivo de incrementar cada etapa do processo de compra de passagens. Com o C2 como nossa oferta mais recente, combinamos experiência no mercado global de tarifas aéreas, profundo conhecimento do setor, vários petabytes de dados e aprendizagem de máquina para criar um produto que atualiza as multas por solicitações de remarcação e cancelamento de forma imediata e precisa. Este processo simples, porém eficaz, rompe com o habitual e abre espaço para um varejo mais eficiente."

Com uma cultura que promove a inovação e um compromisso com a excelência, a Mystifly continua abrindo caminho para revolucionar o cenário do varejo do setor aéreo. Para saber mais sobre a Mystifly, o OnePoint, o C2 e seus benefícios, visite a equipe da Mystifly na conferência Phocuswright em Miami entre os dias 18 e 21 de novembro de 2019.

Sobre a Mystifly:

A Mystifly é um mercado global B2B que consolida capacidades de tarifas e de varejo de mais de 750 companhias aéreas (pertencentes ou não à IATA), entre as quais mais de 180 companhias de baixo custo, provenientes de mais de 80 países com ponto de venda. Fundada em 2009, a Mystifly se concentra em combinar na medida certa tecnologias e inventividade para criar soluções que revolucionem e simplifiquem as viagens aéreas. Essencial para a estratégia futura da Mystifly, seu Value Hub Marketplace aperfeiçoa iniciativas de varejo do setor aéreo tais como NDC, One Order e NewGen ISS, reunindo distribuição, atendimento e pagamento em uma única plataforma.

O pacote de produtos da Mystifly atende a mais de 2.500 clientes no mundo todo. Após ter concluído a Série A, a rentável empresa anunciará em breve seus planos de captação de recursos em Série B.

www.mystifly.com

LinkedIn: /company/mystifly

Twitter: /MystiflyWorld

Contato:

Jyothi P S

Gerente – Marketing

E-mail: marketing@mystifly.com

Cel: +91-80-67046000

Logo: https://mma.prnewswire.com/media/1030072/Mystifly_Logo.jpg

FONTE Mystifly

SOURCE Mystifly