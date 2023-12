Mythes vs réalités : douze prévisions de SAS pour 2024

L'IA ne supprimera pas tous les emplois et ne mettra pas fin à la civilisation… mais elle aidera les entreprises à prendre de meilleures décisions.

CARY, Caroline du Nord, 6 décembre 2023 /PRNewswire/ -- L'intelligence artificielle (IA) est partout, et les récits sur ses promesses et ses menaces foisonnent. Le potentiel de l'IA sera-t-il pleinement utilisé au cours de l'année à venir ? Pour répondre à cette question, SAS, le leader de l'IA et de l'analytique, a interrogé des cadres et des experts de divers secteurs pour anticiper les tendances et les développements clés dans le domaine de l'IA pour 2024. Voici quelques-unes de ces prévisions.

L'IA générative renforcera (sans pour autant remplacer) une approche globale de l'IA

« La technologie de l'IA générative accomplit des prouesses, mais elle n'est pas toute-puissante. En 2024, les organisations évolueront pour ne plus considérer l'IA générative comme une entité autonome, mais pour l'intégrer en tant que complément à des stratégies d'IA propres à chaque secteur. Dans le secteur bancaire, les données simulées pour les stress testings et l'analyse de scénarios aideront à anticiper les risques et à prévenir les pertes. Dans le domaine de la santé, cela se traduira par la génération de schémas de traitement personnalisés. Dans le secteur de la manufacture, l'IA générative pourra simuler la production afin d'identifier des améliorations en termes de qualité, de fiabilité, de maintenance, d'efficacité énergétique et de rendement. »

Bryan Harris, Chief Technology Officer, SAS [Remarque : plus tôt cette année, SAS s'est engagée à investir 1 milliard de dollars dans des solutions industrielles basées sur l'IA].

L'IA créera de nouveaux emplois

« En 2023, l'inquiétude prédominante portait sur les emplois que l'IA pourrait éliminer. En 2024, la discussion se tournera vers les emplois que l'IA pourra créer. Un exemple manifeste est celui de l'ingénierie rapide, qui lie le potentiel d'un modèle à son application concrète. L'IA assiste les travailleurs de tous niveaux de compétences et de toutes fonctions pour accroître leur efficacité et leur productivité. Alors que les nouvelles technologies liées à l'IA - en 2024 et au-delà - pourraient provoquer des perturbations à court terme sur le marché du travail, elles créeront également de nombreux nouveaux emplois et rôles qui contribueront à stimuler la croissance économique. »

Udo Sglavo, vice-président de l'analyse avancée, SAS

L'IA améliora le marketing éthique

« En tant que spécialistes du marketing, il est impératif d'adopter consciencieusement les approches d'un marketing responsable. Pour y parvenir, il est essentiel de reconnaître la vulnérabilité de l'IA et de rester vigilants face aux éventuels biais d'un modèle. Bien que l'IA promette d'améliorer le marketing et la publicité, il est crucial de comprendre que des données et des modèles biaisés peuvent conduire à des résultats biaisés. Au sein du service marketing de SAS, nous utilisons des cartes de modèles qui agissent comme une liste d'ingrédients pour une recette, mais pour l'IA. Que vous créez ou utiliser l'IA, la responsabilité de son impact vous revient à vous ! C'est pourquoi tous les professionnels du marketing, quelle que soit leur expertise technique, peuvent consulter ces cartes de modèles, évaluer l'efficacité et l'équité de leurs algorithmes, et les ajuster au besoin. »

Jennifer Chase, Directrice Marketing, SAS

Les institutions financières intégreront l'IA face à l'essor de la fraude

« Même à l'heure où les consommateurs font preuve d'une vigilance accrue en matière de fraude, l'IA générative et la technologie deepfake permettent aux fraudeurs de perfectionner leurs techniques, générant ainsi des milliards de dollars. Les attaques par hameçonnage deviennent plus sophistiquées, les faux sites web semblent étrangement authentiques, et un escroc peut reproduire une voix avec seulement quelques secondes d'audio grâce à des outils en ligne simples. Nous entrons dans une ère sombre de la fraude, incitant les banques et les coopératives de crédit à accélérer leur adoption de l'IA. Cela est incontestablement encouragé par des changements réglementaires qui obligent les institutions financières à assumer une plus grande responsabilité face à la montée en flèche des escroqueries par paiement push autorisé (APP) et d'autres formes de fraude. »

Stu Bradley, vice-président principal, solutions de risque, de fraude et de conformité, SAS

« Shadow IA » défiera les DSI

« Après avoir affronté le problème de "l'informatique fantôme (Shadow IT)" par le passé, les DSI devront maintenant faire face à "l'IA fantôme (Shadow IA)" - des solutions utilisées ou développées au sein d'une organisation sans l'approbation ou le contrôle officiel des services informatiques. Les employés bien intentionnés continueront d'exploiter des outils d'IA générative pour accroître leur productivité. En ce qui concerne les DSI, ils devront quotidiennement déterminer dans quelle mesure ils doivent adopter ces outils d'IA générative et mettre en place des garde-fous pour protéger leur organisation des risques associés. »

Jay Upchurch, directeur des systèmes informatiques, SAS

L'IA multimodale et de simulation franchira de nouveaux horizons

« L'intégration de textes, d'images et de sons dans un modèle unique représente la prochaine frontière de l'IA générative. Connue sous le nom d'IA multimodale, cette approche permet de traiter simultanément une variété d'entrées, ouvrant la voie à des applications plus contextuelles et à une prise de décision plus efficace. La génération d'objets, d'environnements et de données spatiales en 3D en est un exemple concret. Cette avancée aura des implications dans des domaines tels que la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR) et la simulation de systèmes physiques complexes tels queles jumeaux numériques. »

Marinela Profi, conseillère en stratégie IA/IA générative, SAS

L'adoption des jumeaux numériques va s'accélérer

« Les technologies telles que l'IA et l'IoT (Internet des objets) stimulent d'importants secteurs de l'économie, notamment la fabrication, l'énergie et le gouvernement. Les employés comme les cadres utilisent ces technologies pour transformer d'énormes volumes de données en décisions plus efficaces et plus rapides.. D'ici 2024, l'adoption de l'IA, de l'analytique et de l'IoT s'accéléra grâce à une utilisation plus large des jumeaux numériques. Ces derniers analysent en temps réel les données opérationnelles provenant des capteurs, créant des duplicatas de systèmes complexes tels que des usines, des villes intelligentes et des réseaux d'énergie. Les jumeaux numériques permettent aux organisations d'optimiser leurs opérations, d'améliorer la qualité des produits, de renforcer la sécurité, d'augmenter la fiabilité et de réduire les émissions. »

Jason Mann, vice-président de l'IoT, SAS

L'assurance luttera contre le changement climatique avec l'aide de l'IA

« Après des décennies d'anticipation, le changement climatique est passé d'une menace spéculative à une menace réelle. Les pertes assurées mondiales dues aux catastrophes naturelles ont dépassé les 130 milliards de dollars en 2022, mettant les assureurs du monde entier sous une pression considérable. Les assureurs américains, en particulier, font l'objet d'un examen minutieux pour avoir ajusté leurs primes et réduit leur présence dans des États fortement touchés tels que la Californie et la Floride, laissant des millions de consommateurs dans une situation délicate. Pour surmonter cette crise, les assureurs adopteront de plus en plus des solutions d'IA afin d'exploiter pleinement le potentiel de leurs vastes réserves de données, consolidant ainsi leurs liquidités et renforçant leur compétitivité. Au-delà des avantages qu'ils bénéficieront d'une tarification dynamique des primes et d'une évaluation des risques, l'IA les aidera à automatiser et à améliorer le traitement des réclamations, la détection des fraudes, le service client et bien plus encore.»

Troy Haines, vice-président principal, recherche de risques et solutions quantitatives, SAS

L'importance de l'IA augmentera au sein des administrations

« L'influence de l'IA sur la main-d'œuvre se fera de plus en plus ressentir au sein des administrations publiques. Les gouvernements font face à des difficultés dans l'attraction et la rétention de talents spécialisés en IA, en raison des salaires élevés offerts à ces experts. Cependant, ils adopteront une approche proactive en recrutant activement des experts pour soutenir la mise en place de mesures réglementaires. Parallèlement aux entreprises, les gouvernements orienteront davantage leurs stratégies vers l'IA et l'analytique afin de stimuler la productivité, automatiser les tâches de base, et pallier la pénurie de talents. »

Reggie Townsend, vice-président de la pratique d'éthique des données, SAS

L'IA générative renforcera les soins médicaux

« Pour améliorer la santé et l'expérience des patients, les organisations développeront davantage d'outils génératifs basés sur l'IA pour la médecine personnalisée en 2024, tels que la création d'avatars spécifiques aux patients à utiliser dans les essais cliniques et la génération de plans de traitement personnalisés.. Par ailleurs, nous pourrons observer l'émergence de systèmes génératifs basés sur l'IA pour l'aide à la décision clinique, capables de fournir des conseils en temps réel aux prestataires et aux organisations pharmaceutiques. »

Steve Kearney, directeur médical mondial, SAS

Le déploiement délibéré de l'IA fera le bonheur ou le malheur des assureurs

« En 2024, la précipitation dans le déploiement délibéré de l'IA générative entraînera la faillite d'un des 100 plus grands assureurs mondiaux. Actuellement, les assureurs adoptent rapidement des systèmes autonomes, mais sans les adapter à leurs modèles d'entreprise. Ils comptent sur l'IA pour accélérer le traitement des demandes d'indemnisation et compenser les résultats commerciaux décevants des dernières années. Cependant, après les licenciements de 2023, le personnel restant sera trop dispersé pour assurer une surveillance adéquate du déploiement éthique et à grande échelle de l'IA. Le mythe de l'IA comme solution miracle entraînera des milliers de décisions commerciales erronées, conduisant à l'effondrement de l'entreprise, ce qui pourrait irrémédiablement nuire à la confiance des consommateurs et des régulateurs. »

Franklin Manchester, conseiller stratégique mondial en assurance mondiale, SAS

La santé publique bénéficiera de l'aide du monde universitaire en matière d'IA

« La modernisation technologique de la santé publique s'accélère de manière inédite. Que ce soit pour anticiper les interventions en cas d'overdoses ou surveiller la propagation de la grippe, l'utilisation des données est devenue cruciale. La prévision et la modélisation se positionnent rapidement comme les piliers du travail en santé publique, mais le gouvernement a besoin de soutien. C'est là que le monde universitaire entre en jeu. Nous allons assister à une augmentation du nombre de chercheurs universitaires qui utiliseront l'IA pour effectuer des modélisations et des prévisions au service des autorités publiques. Après la crise de la COVID-19, il est évident que la protection de la population nécessitera des avancées technologiques et une collaboration exceptionnelles. » Meghan Schaeffer, conseillère nationale en santé publique et épidémiologiste, SAS

