MZ Estudos | Aquisição/Alienação de Participação Acionária Relevante - Março de 2021 e 1T21

O Estudo ainda traz informações sobre a quantidade de documentos arquivados por empresa e setor, os fundos e instituições mais citados nos documentos, o desempenho das ações das empresas que arquivaram os Comunicados, além da divisão entre fundos e instituições nacionais e internacionais citadas nos documentos. Todos os dados do Estudo contemplam tanto março de 2021, quanto o 1T21.

Sobre a MZ

A MZ é líder global em soluções de relações com investidores. Por meio de tecnologia inovadora e atendimento ao cliente excepcional, empoderamos a estratégia de relações com investidores de nossos clientes. Nosso conjunto completo de soluções de comunicação e inteligência mantém os profissionais de RI à frente do mercado, fornecendo-lhes todas as ferramentas e percepções de que precisam para tomar decisões eficazes e interagir melhor com o mercado.

