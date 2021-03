MZ Estudos | Assembleias Gerais Ordinárias 2021 - datas previstas

Dessas 246 companhias, 5% já realizaram suas Assembleias Gerais em março deste ano, ao passo que a maioria, 93% do total, está prevista para o mês de abril. Se considerarmos apenas este mês, a última semana concentra 77,7% dos eventos previstos do mês.

O Estudo ainda traz informações sobre a quantidade de assembleias ordinárias por dia, por setor e o modelo de realização das assembleias, se serão exclusivamente digitais, semipresenciais ou apenas presenciais.

Para mais informações ou o para obter o estudo completo, entre em contato com a MZ!

Cássio Rufino

CFO & IRO

[email protected]



www.mzgroup.com

https://www.linkedin.com/company/mz-group

https://blog.mzgroup.com/



Sobre a MZ (português)

A MZ é líder global em soluções de relações com investidores. Por meio de tecnologia inovadora e atendimento excepcional ao cliente, empoderamos a estratégia de relações com investidores de nossos clientes. Nosso conjunto completo de soluções de comunicação e inteligência mantém os profissionais de RI à frente do mercado, fornecendo-lhes todas as ferramentas e percepções de que precisam para tomar decisões eficazes e interagir melhor com o mercado.

Info - https://mma.prnewswire.com/media/1478875/7.jpg

FONTE MZ

Related Links

http://www.mzgroup.com



SOURCE MZ