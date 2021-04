MZ Estudos | FOLLOW-ONs E IPOs NO 1T21

Movimentando mais de R$ 32 bilhões no total, 15 companhias realizaram seus IPOs e 7 realizaram Follow-Ons no período. 92% das empresas que realizaram oferta de ações no 1T21 são do segmento Novo Mercado, com o setor Tecnologia apresentando a maior quantidade de empresas que realizaram ofertas de ações no trimestre, com 18,3% do total.