N1 IT, do Grupo Stefanini, expande programa de capacitação para mercado LATAM

SÃO PAULO, 17 de março de 2021 A N1 IT, consultoria em TI com foco em serviços na nuvem e comercialização de produtos de segurança digital do Grupo Stefanini, vem construindo um forte legado pautado na premissa de gerar transformação em empresas por meio da tecnologia. Aliada à Microsoft, a N1 IT entendeu a importância de gerar ainda mais valor para ambas as marcas e agora expande sua atuação para outros revendedores Microsoft com potencial de alavancagem no mercado de cloud.

Desde 2018, a nova frente de treinamento e capacitação de equipes comerciais focadas em tecnologia, que agora inclui tecnologia em nuvem da Microsoft, o programa de desenvolvimento de parceiros, Partner Coaching Program (PCP), em parceria com a Ingram Micro Brasil, vem potencializando estratégias destas revendas, resultando em diversificação de portfólio e crescimentos expressivos.

Já foram treinados mais de 100 parceiros ao redor do Brasil, onde alcançaram um aumento significativo no processo de pré-vendas com clientes que já faziam parte de suas carteiras, crescimento de base e, até mesmo, revendas que já comercializavam Microsoft Cloud. Esse aumento chegou a atingir o potencial de 250% nas vendas dessas soluções em alguns parceiros, e refletiu também no faturamento da N1 IT, que teve um importante incremento vindo do PCP de aproximadamente 20%.

"Com o sucesso comprovado por seus números, o PCP incrementou tanto conhecimento e estratégias, que não podia mais se limitar ao território nacional. Em parceria com a Ingram Micro LATAM, e com apoio da Microsoft, o programa agora se expandiu para outros países da América do Sul, com o objetivo de levar este desenvolvimento avançado para mais parceiros", enfatiza Shirley Fernandes, diretora Comercial da N1 IT.

"O programa PCP produziu resultados expressivos para um conjunto importante de revendas da Ingram Micro Brasil, não somente pelos conteúdos técnicos e comerciais existentes na plataforma, mas, principalmente, pelo acompanhamento na aplicação deste aprendizado em oportunidades de negócio. É este modelo de sucesso que nos interessa utilizar fora do Brasil", comenta José Furst, diretor Cloud Vendor Management da Ingram Micro para a América Latina.

