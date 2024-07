n2 Group acquiert STAC, l'organisation de FSI Insights

OXFORD, Angleterre, 24 juillet 2024 /PRNewswire/ -- n2 Group, la société mère de NAG, a finalisé l'acquisition de STAC, leader mondial des spécialistes en performance des technologies financières. STAC rejoint NAG et VSNi dans la communauté croissante des entreprises de n2 Group qui se consacrent à l'avancement de l'informatique par l'innovation collective, l'excellence technique et la croissance stratégique à long terme.

n 2 Group investit de manière sélective dans des entreprises d'informatique avancée et scientifique ayant un impact opérationnel important dans divers secteurs, en fournissant un soutien opérationnel et des services centraux pour soutenir l'innovation et l'avancement stratégique des entreprises du groupe.

Les connaissances de STAC permettent au secteur financier d'obtenir des solutions plus rapides, plus intelligentes et plus efficaces. Leur intégration dans n2 Group confirme l'engagement de n2 à améliorer les performances et la robustesse des solutions informatiques pour la communauté des services financiers. STAC fonctionnera comme une entreprise indépendante au sein de n2, en conservant sa marque, son identité et son éthique.

Le statut de n 2 Group en tant qu'organisation indépendante, soutenue par ses membres et n'ayant pas de partenaires financiers externes, a permis à NAG de fournir des solutions fiables à FSI depuis des décennies. Ainsi, STAC conservera son statut impartial et neutre tout en bénéficiant de la forte communauté technique et de recherche que NAG, VSNi et d'autres entreprises acquises peuvent fournir.

Jem Davies, président de n2 Group, a déclaré : « L'acquisition de STAC est une étape importante dans notre stratégie à long terme d'expansion et de renforcement du groupe ».

Adrian Tate, PDG de n2 Group, a ajouté : « Je suis ravi d'accueillir STAC, une ressource inégalée pour l'industrie financière, au sein de n2 Group. D'innombrables entreprises font confiance à STAC pour ses évaluations technologiques indépendantes utilisant des normes de référence développées par la communauté et utilisent les événements de STAC comme lieu principal pour discuter de la technologie stratégique. n2 Group préservera la position unique de STAC tout en renforçant et en accélérant la valeur qu'elle apporte à sa communauté et aux autres clients de n2 Group ».

Peter Lankford, fondateur de STAC : « L'expertise technique et algorithmique de n2 Group, ses racines profondes dans le domaine de la recherche et son orientation communautaire la rendent particulièrement apte à aider STAC à poursuivre sa croissance tout en préservant son indépendance. Je suis impatient d'aider STAC et n2 Group à tirer le meilleur parti des synergies dans les mois à venir ».

Jack Gidding, PDG de STAC : « L'acquisition par n2 Group intervient à un moment passionnant d'innovation dans les technologies importantes pour le trading à faible latence, le big compute, le big data, et les services AI/ML et cloud de plus en plus sophistiqués. En joignant ses forces à celles de n2 Group, STAC sera en mesure d'accroître les informations, les outils et les services dont nos abonnés peuvent tirer parti dans les domaines stratégiques de leur entreprise ».

À propos de n 2 Group

Au sein de n2 Group, nous transformons l'investissement informatique et technologique en adoptant une approche radicalement nouvelle. Nos entreprises sont toutes des leaders du marché de produits ou de services informatiques, établis et orientés vers un but précis. Nous stimulons la croissance durable à long terme en apportant un soutien au niveau du groupe en matière de stratégie, de développement commercial, d'innovation et d'opérations. Sans actionnaires ni intérêts financiers extérieurs, nous réinvestissons tous les bénéfices dans le groupe ou dans la communauté, renforçant ainsi notre engagement à avoir un impact social positif grâce aux avancées technologiques.

Les sociétés de n 2 Group sont à la pointe de l'informatique et de l'infrastructure IT, aidant les clients de divers secteurs à être plus productifs, innovants ou à réduire les risques grâce à des logiciels et des services avancés. En pleine expansion dans les domaines de l'informatique de haute performance, de l'intelligence artificielle et de l'informatique scientifique, nos entreprises conservent leurs marques et identités propres, mais bénéficient du réseau élargi offert par le groupe.

Sociétés de n 2 Group

NAG : Produits et services avancés dans le domaine des algorithmes, de l'optimisation, du calcul à haute performance et de l'IA.

STAC : Services financiers indépendants, recherche technologique et événements communautaires.

VSNi : Des solutions statistiques éprouvées et une expertise en matière de données qui favorisent l'innovation et la réussite.

Pour obtenir des informations plus détaillées et les dernières mises à jour, consultez le site de n2 Group. E-mail pour les demandes de renseignements des médias : [email protected].

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2467296/N2_Logo.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2467378/STAC_Logo.jpg