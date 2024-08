n2 Group s'agrandit avec l'acquisition de BioTeam, société de conseil en informatique pour les sciences de la vie et la santé

OXFORD, Angleterre, 2 août 2024 /PRNewswire/ -- n2 Group, la société mère de NAG, annonce l'acquisition de BioTeam, la célèbre société de conseil en sciences de la vie et en soins de santé. BioTeam rejoint le STAC, VSNi et NAG dans la communauté croissante des entreprises de n2 Group qui se consacrent à l'avancement de l'informatique par l'innovation collective, l'excellence technique et la croissance stratégique à long terme.

n 2 Group investit de manière sélective dans des entreprises d'informatique technique ayant un impact opérationnel profond dans une variété de secteurs, en fournissant un soutien opérationnel et une approche collaborative de l'innovation et de la transformation de l'entreprise.

Les connaissances approfondies de BioTeam en matière d'informatique technique pour les sciences de la vie aident les clients à relever des défis complexes en matière de recherche, de technique, de données et d'exploitation, ce qui permet en fin de compte d'améliorer les résultats scientifiques. Leur intégration dans n2 Group soutient la vision du groupe qui consiste à améliorer l'accessibilité, la qualité et la robustesse des solutions informatiques afin de permettre une plus grande productivité dans les disciplines scientifiques et d'ingénierie.

BioTeam fonctionnera comme une entreprise indépendante au sein de n 2, en conservant sa marque, son identité et son éthique. Le statut de n2 Group en tant qu'organisation indépendante, soutenue par ses membres et sans parties prenantes financières externes, permet à BioTeam de continuer à fournir des conseils impartiaux basés sur les besoins et les défis scientifiques de ses clients dans les secteurs de la biotechnologie, de la pharmacie, du gouvernement et de l'université.

Adrian Tate, PDG du n2 Group , a déclaré : «n2 Groupest honoré d'accueillir BioTeam au sein de sa communauté unique d'entreprises. En tant que cabinet de conseil respecté dans le secteur des sciences de la vie et des soins de santé, BioTeam aide ses clients à relever des défis de plus en plus difficiles en matière de données et de calcul. L'acquisition renforce la mission principale du groupe tout en offrant de nouvelles possibilités de collaboration entre BioTeam et d'autres entreprises de n2 ».

« Je suis très heureux que BioTeam ait rejoint le groupe n2 », a déclaré Ari Berman, PDG de BioTeam. « Les entreprises du secteur des sciences de la vie sont de plus en plus confrontées à la difficulté de mettre en place des plates-formes informatiques scientifiques complexes et d'essayer d'exploiter des volumes de données de plus en plus importants. Nous resterons BioTeam, mais les services et les capacités supplémentaires de n2 Group améliorent notre portefeuille et augmentent considérablement notre capacité à résoudre ces défis et à accélérer les travaux scientifiques de nos clients ».

A propos de n2 Groupe

Au sein de n2 Group, nous transformons l'investissement informatique et technologique en adoptant une approche radicalement nouvelle. Nos entreprises sont toutes des leaders du marché de produits ou de services informatiques, établis et orientés vers un but précis. Nous stimulons la croissance durable à long terme en apportant un soutien au niveau du groupe en matière de stratégie, de développement commercial, d'innovation et d'opérations. Sans actionnaires ni intérêts financiers extérieurs, nous réinvestissons tous les bénéfices dans le groupe ou dans la communauté, renforçant ainsi notre engagement à avoir un impact social positif grâce aux avancées technologiques.

Les sociétés de n 2 Group sont à la pointe de l'informatique et de l'infrastructure IT, aidant les clients de divers secteurs à être plus productifs, innovants ou à réduire les risques grâce à des logiciels et des services avancés. En pleine expansion dans les domaines de l'informatique de haute performance, de l'intelligence artificielle et de l'informatique scientifique, nos entreprises conservent leurs marques et identités propres, mais bénéficient du réseau élargi offert par le groupe.

n 2 Sociétés du groupe

BioTeam: Le conseil en informatique scientifique intègre les technologies, les données et les cultures pour accélérer la science.

NAG : Produits et services avancés dans le domaine des algorithmes, de l'optimisation, du calcul à haute performance et de l'IA .

l'IA STAC : Services financiers indépendants, recherche technologique et événements communautaires.

VSNi : Des solutions statistiques éprouvées et une expertise en matière de données qui favorisent l'innovation et la réussite.

Pour obtenir des informations plus détaillées et les dernières mises à jour, consultez le site de n2 Group. E-mail pour les demandes de renseignements des médias : [email protected].

