N4XT Experiences rehausse LA Fashion Week 2023 grâce à une sélection d'éminents partenaires et designers et au lancement de la LAFW Society

LOS ANGELES, 17 octobre 2023 /PRNewswire/ -- La Fashion Week (LAFW), une plateforme mondialement reconnue pour les designers et les marques, est ravie d'annoncer la liste des partenaires officiels de l'événement de cette année. Se déroulant en plein cœur d'Hollywood du 18 au 22 octobre à NYA Studios, la LAFW se consacre à mettre en valeur le style diversifié et dynamique de Los Angeles tout en encourageant les talents émergents sur le thème : « Empowering Designers, Empowering Dreams ». Cet événement remarquable, sous la direction visionnaire de N4XT Experiences, transcende le concept de la semaine de la mode conventionnelle et allie la mode, la beauté, la technologie et la durabilité à l'inclusion intrinsèquement essentielle.

La LAFW souhaite la bienvenue à tous ses partenaires dont le soutien a rendu possible la programmation incroyable de cette saison. Parmi ceux-ci figurent des marques de renom comme Lancôme, SAP, SAP.iO, De Beers Group, Citi, %Arabica, Mercedes Benz de Los Angeles et PATH avec un partenaire médiatique officiel, The Los Angeles Times et des partenaires d'accueil, Dream Hollywood et The West Hollywood EDITION.

Les partenaires de la LAFW jouent un rôle essentiel dans l'amélioration de la vaste gamme de programmes prévus pour le mois d'octobre, qu'il s'agisse de défilés spectaculaires très attendus, de discussions de groupe ou de fêtes après événement réunissant de grandes vedettes. Cette année, la LAFW présentera un concept inédit de N4XT Experiences, Beautylab, une installation physique novatrice mettant en vedette les dernières avancées en matière de technologie de la beauté et de durabilité en collaboration avec Lancôme. L'installation mettra en vedette la crème Rénergie H.P.N. 300-Peptide de Lancôme.

Une partie de la transformation et de l'élévation de la LAFW par l'entremise de N4XT est la tente immersive et interactive SAP qui fera partie de la programmation globale. Cette expérience de vente au détail à la fine pointe de la technologie inclura chaque jour des designers participants permettant aux visiteurs de découvrir leurs marques et de magasiner leurs collections. La LAFW 2023 présentera également des vitrines numériques immersives de pointe, y compris SAP.iO avec des partenaires stratégiques BigThinx, qui créeront des expériences de mode virtuelles avec des designers sélectionnés.

Cette saison, la LAFW a mis sur pied une équipe exceptionnelle de designers et de marques, dont Imitation of Christ à la présentation d'ouverture, Theophilio, Luis De Javier, Sergio Hudson, BruceGlen, Neon Cowboys, Advisry, TOMBOGO, Demobaza, Sami Miro Vintage, Gypsy Sport, Claude Kameni, The Blonds, Tadashi Shoji, Cristina Nitopi, Kwame Adusei, Simkhai, Saintwoods et No Sesso, au défilé de clôture.

N4XT reste dédié à ses quatre piliers fondamentaux – la mode, la beauté, la technologie et la durabilité – ainsi qu'à son engagement en faveur de l'inclusion qui s'étend à toutes les facettes de la programmation et du calendrier des événements de N4XT. N4XT et ses cofondateurs, Ciarra Pardo, Imad Izemrane, Marcus Ticotin et Keith Abell, s'attendent à une saison passionnante et transformatrice, qui ne serait pas possible sans les contributions incroyables de nos partenaires, de nos designers et de notre équipe.

Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez communiquer avec Chapter 2 : Hanna Magstadt | [email protected]

Instagram : @LAFW

www.LAFW.net

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/2247235/LAFW_by_N4XT_Experiences_Logo.jpg

SOURCE LAFW by N4XT Experiences