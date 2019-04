Na bauma 2019, XCMG constrói futuro melhor com soluções e equipamentos inteligentes

MUNIQUE, 25 de abril de 2019 /PRNewswire/ -- A XCMG concluiu com êxito a sua participação na bauma 2019 em Munique, na Alemanha. A empresa destacou novas tecnologias, produtos de ponta, soluções completas de construção e exemplos de manufatura inteligente na maior feira de construção do mundo.

As atividades foram as seguintes:

organização de uma cerimônia de abertura;

entrega de um lote de guindastes rough terrain à russa NITEK, além de uma encomenda adicional de equipamentos XCA100E, os guindastes chineses de mais alto nível, para a alemã Josef Buller GmbH;

anúncio de que a exportação em massa de equipamentos XCMG para a Europa comprovou a força da empresa no mercado de máquinas de construção de topo de linha;

concessão do prêmio "Best Partners in Europe " à filial polonesa da XCMG.

"O maquinário de construção representa um segmento global", observou o presidente e CEO da XCMG, Wang Min, na Conferência de Marcas Chinesas de Máquinas de Construção durante a bauma 2019. "O mercado chinês atrai importantes fabricantes internacionais e também cultiva excelentes marcas nacionais para formar uma cadeia industrial completa. Ao competirem com empresas líderes de todo o mundo, as marcas chinesas estão injetando inovação, criatividade e energia em prol de um desenvolvimento mais rápido e melhor."

Inovadora, inteligente e confiável

Na bauma 2019, a XCMG lançou os guindastes XCA60E e XCA130_E, os primeiros guindastes todo-terreno da categoria "Intelligent+", o guindaste sobre caminhão personalizado XCT25L5_E, a escavadora hidráulica polivalente XE210E, as carregadoras inteligentes de última geração XCA938E e XC958E, o revolucionário nivelador de terreno GR1605, o rolo compactador rodoviário de alto desempenho XS123, as perfuradoras rotativas da série E e novas plataformas de trabalho aéreo desenvolvidas exclusivamente para o mercado europeu.

Empregando as tecnologias inovadoras da XCMG, as máquinas foram aperfeiçoadas para se adaptarem a ambientes extremos. Com foco em equipamentos avançados e duradouros, a XCMG está definindo um novo patamar industrial por meio do desenvolvimento da manufatura inteligente. Entre as mais recentes novidades, estão uma base inteligente para carregadeiras de grande tonelagem com capacidade de corte de materiais, soldagem estrutural, transporte, revestimento e montagem.

A XCMG participou pela primeira vez da bauma em 1992 como a única representante do segmento chinês de máquinas de construção. Vinte e sete anos depois, a empresa é a sexta maior fabricante mundial e ocupa o primeiro lugar no ranking da China há três décadas.

Em 2018, a XCMG obteve receita operacional de mais de RMB 100 bilhões (US$ 14,91 bilhões), com exportações totalizando US$ 1,28 bilhão. A empresa alcançou uma participação de mercado de 97% nos países da iniciativa "Cinturão e Rota", conquistando cada vez mais clientes com produtos e serviços de alta qualidade.

