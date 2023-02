Na contramão do mercado de tecnologia, paySmart reduz turnover e segue contratando

SÃO PAULO, 1 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A paySmart , fintech que fornece soluções de pagamentos para empresas de diversos setores, encerrou 2022 com importantes reconhecimentos em gestão de pessoas. A startup comemora o índice de 14% de turnover, muito abaixo da média nacional (47%) e um dos menores entre as empresas de tecnologia, no momento em que gigantes do mercado vêm demitindo milhares de pessoas globalmente. Não à toa, a empresa foi apontada pelo GPTW entre as melhores para se trabalhar em três rankings: empregadores do Rio Grande do Sul, melhores de Tecnologia da Informação do Brasil e como a melhor empregadora entre as de serviços financeiros no país.

"Em um ano, reduzimos em dois terços a rotatividade entre os funcionários da paySmart, e isso é muito relevante em uma empresa de tecnologia, que tem nas pessoas um dos seus pilares fundamentais", afirma Carolina Murlik, responsável por Pessoas e Cultura na paySmart. "O desafio consiste em equilibrar os objetivos de negócios e manter um ambiente que estimule a confiança, autonomia, a busca por conhecimento e o orgulho de fazer parte de uma empresa que respira tecnologia 24 horas por dia."

Com quase 70 colaboradores e novas oportunidades abertas, disponíveis no site da paySmart, a fintech mais do que triplicou o seu quadro de funcionários desde 2019 – a maior parte contratada durante a pandemia – e oferece o modelo de trabalho híbrido para todos, tendo profissionais atuando em diversas regiões do País e no exterior.

A paySmart tem uma visão muito clara da importância do desenvolvimento das pessoas para o sucesso da organização. "Como forma de estimular ainda mais a retenção, estamos desenvolvendo um plano de carreira, que já começou a ser implementado", ressalta Carolina, ao destacar a busca por descentralizar a gestão, hoje focada nas lideranças, e estimular processos que sejam construídos de modo colaborativo.

Estar entre as melhores empresas para se trabalhar no Brasil é motivo de muito orgulho para a fintech. Um exemplo é o ranking de melhores empresas para se trabalhar em Tecnologia da Informação em 2022, no qual 657 empresas se inscreveram e apenas 140 foram premiadas. "Esse resultado implica muita responsabilidade, pois somos permanentemente avaliados, o que nos coloca na vitrine e demonstra que temos um papel muito importante a desempenhar na atração e na retenção de talentos", conclui a responsável por Pessoas e Cultura na paySmart, Carolina Murlik.

FONTE paySmart

