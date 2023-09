Na contramão dos layoffs, Cashin mantém crescimento e contratações

A fintech, que inovou a gestão e distribuição de premiações de incentivo mais que dobrou o número de colaboradores e está em busca de novos talentos

SAO PAULO, 15 de setembro de 2023 /PRNewswire/ -- De acordo com a plataforma Layoffs Brasil, a onda de demissão em massa que atingiu as startups brasileiras desligou cerca de 35 mil profissionais. Na contramão, a Cashin, única multiplataforma de gestão e distribuição de premiações digitais do Brasil, encontrou na inovação e na personalização do serviço a receita para continuar crescendo em meio a este cenário.

"Criamos uma área que funciona como uma startup dentro de uma startup. Com isso, aumentamos as vagas para o time de TI. As novas oportunidades resultaram no crescimento de 125% no número de colaboradores em um ano, com novas contratações para as equipes de core e inovação", explica Luciana Ramos, CEO da Cashin.

A Cashin desenvolveu uma multiplaforma 100% digital para incentivar equipes de vendas e demais colaboradores de empresas dos mais variados segmentos, valorizando os resultados alcançados com premiações. A plataforma já nasceu inovadora, oferecendo segurança e respaldo jurídico às empresas que premiam e mais liberdade para quem resgata. Por meio da plataforma, os premiados podem aproveitar o dinheiro extra para pagamento de boletos, transferências bancárias e compras no débito, entre outras opções, ao invés de receber os famosos cartões-presentes de serviços específicos e com prazo de validade.

A CEO explica que, apesar de ser impossível comparar a trajetória de diferentes startups, há um tema em comum que pode ser um desafio para a maioria: a obsolescência. "Sem o compromisso com a inovação contínua, o que é novo se torna obsoleto rapidamente. E a melhor estratégia pode ser, simplesmente, ouvir o cliente final sobre como a sua solução pode se adequar às suas necessidades específicas", explica a executiva.

Por isso, o segredo do crescimento da Cashin, conta Luciana Ramos, foi trazer o cliente para dentro da área de Inovação. Assim, a fitnech consegue oferecer soluções rápidas e pertinentes ao mercado, quase que em tempo real, e sempre a quatro mãos. "Fora isso, desenvolver soluções singulares também significa ampliar o próprio escopo de recursos para apoiar outras empresas em novos desafios", complementa.

Neste caminho, um dos projetos foi a recente incorporação de novas funcionalidades à multiplataforma, que passou a permitir, além da distribuição digital e instantânea das premiações, a automatização de campanhas para motivar o time em apenas cinco passos, sem a necessidade de agências especializadas, designers e hotsites, entre outros serviços que oneram esse tipo de iniciativa.

A Cashin continua a buscar talentos para o time. Para acessar as vagas em aberto, acesse: https://www.linkedin.com/company/cashin-br/jobs/

