Na retomada da crise, a gestão financeira eficiente pode ser o divisor para a sobrevivência de PMEs

CURITIBA, Brasil, 31 de agosto de 2020 /PRNewswire/ -- A pandemia mundial do coronavírus ainda não tem precedentes na história recente e, no cenário corporativo, as estimativas, mesmo apenas como possibilidades, indicam aos poucos caminhos a seguir. Diante dos desafios daqui para frente, os empreendedores sabem que a reação depende não só de ações individuais, mas da visão coletiva, observando e seguindo tendências, para lidar com a complexidade de todas as áreas que interferem em um negócio e, principalmente, tomar as melhores ações estratégicas e decisões.

No início da pandemia, uma pesquisa realizada pela Delloite, ouviu 1.007 executivos de 662 empresas com atuação no Brasil, em 32 atividades e, na maioria das organizações, 74% dos entrevistados afirmaram acreditar na recuperação gradual do mercado, em período entre 6 e 18 meses, após o fim do confinamento, isso considerando os decretos da Organização Mundial de Saúde (OMS). O levantamento ainda indicou que o maior desafio será lidar com questões como quedas de vendas e aumento da inadimplência, resultando em seis pontos de atenção indicados para o enfrentamento do período: governança da crise, gestão de pessoas, impactos financeiros, cadeia de suprimentos e operações, clientes e receitas, além de tecnologias e meios digitais.

Aprender a gerir o negócio é a principal recomendação do CEO da Celero, startup de automação financeira, João Tosin, "nossos estudos indicam que entre os gestores de pequenas e médias empresas, a preocupação com gestão financeira não é prioridade. Cerca de 85% desses empreendedores não conhecem sua importância e, naturalmente, essa dificuldade é uma das que leva, 6 em cada 10 desses empreendimentos a fechar as portas".

A adoção de novas tecnologias é um dos passos para quem entende que precisa de mais tempo para se dedicar às decisões estratégicas. Automatizar serviços é mais do que uma necessidade para manter a saúde financeira dos negócios, é uma opção inteligente para quem quer ter uma gestão eficiente. Essa é a expertise da Celero, startup paranaense que oferece um departamento financeiro online para Pequenas e Médias Empresas (PMEs), através de uma plataforma tecnológica. Pioneira nesse mercado, a ferramenta é a única do mundo que automatiza toda a rotina financeira, transformando fotos ou imagens de documentos em relatórios financeiros e operações bancárias. Além disso, uma das grandes vantagens é que o software pode ser utilizado sem nenhum conhecimento técnico do setor, diferencial que facilita a vida dos empreendedores que, muitas vezes, desistem da evolução tecnológica pela burocracia e desconhecimento das rotinas financeiras e tributárias do Brasil.

Automatizar o financeiro, evita desperdícios na construção civil e otimiza resultados na arquitetura

A Celero startup foi reconhecida pelo Prêmio Ozires Silva de Empreendedorismo Sustentável em sua 11ª edição, venceu na categoria Empreendedorismo Econômico (Micro e Pequeno Porte), e conseguiu por suas características inovadoras, aportes importantes nas rodadas de investimentos que participou. Em 2018, recebeu um aporte milionário da Harvard Business School Alumni Angels of Brazil (HBSAAB), organização de ex-alunos brasileiros de Harvard que apoia empresas com alto potencial de crescimento e recentemente recebeu novo aporte, liderado pela Honey Island Capital, veículo de investimentos criado pelos sócios-fundadores do EBANX. Só em 2019, a Celero aumentou em 700% sua base de clientes.

A plataforma pode ser utilizada por todos os segmentos, inclusive, é bastante eficiente para otimizar lucros e resultados num nicho bem impactado pela crise: as construtoras e escritórios de arquitetura. Na construção civil, é altamente estratégico ter controle de custos e despesas, minimizando gastos operacionais e também projetando no fluxo de caixa as obrigações fiscais relacionadas à atividade, potencializando a eficiência de uma obra, economizando tempo e dinheiro.

Para ter sucesso, uma empresa de arquitetura deve criar projetos incríveis e contar com uma grande dedicação aos clientes, a fim de perceber as nuances e expectativas de cada projeto. Se esse profissional precisa dedicar mais tempo ao seu core business, precisa de mais espaço na agenda, automatizando suas movimentações financeiras e transformando-as em relatórios essenciais para o negócio. Nos dois casos, a tecnologia é fundamental para permitir uma gestão eficiente e oferecer potenciais de expansão, resultantes da multiplicação saudável de clientes e do aumento de rentabilidade.

A Celero tem como objetivo contribuir para a gestão saudável das PMES, para que diante das dificuldades, possam driblar a crise e se fortalecer. "Facilitar a gestão financeira é muito importante para manter viva a potencialidade das organizações, fazendo-as gerir seus negócios e salvando milhares de empresas, para que não corram riscos por não saberem como cuidar do próprio dinheiro", ressalta Tosin.

Contato: Ligia Gabrielli

Telefone: (41) 98700-2363

E-mail: [email protected]

FONTE Celero

SOURCE Celero