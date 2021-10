Nace un SUV insignia: presentamos el Lexus LX 600 2022 totalmente nuevo

En su cuarta generación, el LX ofrece un refinamiento inigualable gracias a la optimización total de casi todos sus componentes. Utiliza una nueva plataforma GA-F 20 % más rígida que sirve como una base sólida para su estructura de carrocería sobre bastidor. El peso se reduce en 441 libras en comparación con su predecesor, y además aumenta la rigidez de la carrocería.

El impulso del LX proviene de un motor doble turbo V6 a gasolina de 3.5 litros, alto rendimiento y alto torque. El control más refinado del vehículo tanto en carretera como fuera de ella es producto del nuevo sistema de Frenado Controlado Electrónicamente (ECB) y la Dirección Asistida Eléctrica (EPS).

Más allá de las puertas de aluminio del LX, hay una cabina totalmente nueva diseñada para brindar la máxima comodidad y facilidad de uso. El panel de instrumentos cuenta con el sistema Lexus Interface con la primera configuración de pantalla doble de Lexus. La pantalla superior de 12.3 pulgadas y la pantalla inferior de 7 pulgadas ayudan a crear una experiencia de conducción más cómoda con una variedad de vistas, instrumentación y ajustes de control.

El diseño exterior del LX busca una mezcla de rendimiento atlético, funcionalidad accesible y belleza sorprendente; una combinación que comenzó con el nuevo NX. Las proporciones optimizadas que combinan sofisticación con potencia y presencia son elementos clave del diseño del LX.

Dirigirse a una amplia variedad de clientes y a diversos estilos de vida es esencial para el espíritu del LX. Esta filosofía ha permitido la expansión de la gama LX, que agrega las nuevas versiones Ultra Luxury y F SPORT. El Ultra Luxury ofrece cuatro asientos independientes para máxima comodidad de viaje en todo tipo de caminos. Los clientes que prefieren un aspecto y una sensación más deportiva pueden optar por la versión F SPORT con sus exclusivos toques y maniobrabilidad.

MEJORAS TÉCNICAS CLAVE

NUEVA PLATAFORMA GA-F

Al utilizar una nueva plataforma GA-F y rediseñar toda la estructura del vehículo desde cero, los ingenieros revisaron las características fundamentales del LX y redujeron su centro de gravedad y peso, a la vez que aumentaron la rigidez de la carrocería para lograr una compostura suave y un nivel superior de comodidad, de acuerdo con la Firma de Conducción de Lexus El nuevo LX es 441 libras más liviano que su predecesor y logra un comportamiento predecible y equilibrado durante las maniobras de viraje, aceleración y desaceleración, y además mejora la estabilidad al conducir fuera de la carretera.

Para lograr un alto nivel de desempeño de conducción fuera de la carretera y estabilidad de manejo en la carretera, la suspensión delantera de doble horquilla de montaje alto, la geometría de la suspensión y los muelles helicoidales optimizados ofrecen una excelente estabilidad en el vehículo y comodidad al conducir. El recorrido de la suspensión, que es un factor importante para el desempeño de conducción fuera de la carretera, es suficientemente largo con 100 mm/3.93 in de recorrido y 145 mm/5.7 in de rebote (15 mm/0.6 in más largo que el modelo anterior) para ayudar a lograr un desempeño de conducción excepcional tanto dentro como fuera de la carretera.

La excelente suspensión de cuatro eslabones tipo eje con brazos de control laterales traseros se hereda del modelo anterior, mientras que los brazos de suspensión y el diseño y las características del amortiguador se refinan para facilitar el control del movimiento del eje, lo que da como resultado una mayor estabilidad del vehículo y comodidad al conducir. El golpe de rebote se incrementa en 20 mm/0.8 in en comparación con el modelo anterior para garantizar un excelente desempeño en el seguimiento del camino.

Los amortiguadores traseros se sitúan fuera del brazo de control inferior, y el ángulo de montaje del amortiguador se ajustó para que coincida con el ángulo en que se mueve el eje. Esto facilita que los amortiguadores sigan el movimiento vertical de las ruedas, lo que aumenta su efecto amortiguador y, por lo tanto, absorbe mejor los golpes y las vibraciones de la superficie del camino para proporcionar una estabilidad excepcional del vehículo.

POTENCIA + LINEALIDAD: V6 DE DOBLE TURBO, 3.5-LITROS Y DIRECT SHIFT-10AT

El motor doble turbo V6 a gasolina de 3.5 litros (motor V35A-FTS) es más pequeño que el motor atmosférico V8 anterior y proporciona una mayor salida y torque a través de la turboalimentación. El motor produce una potencia de salida de 409 hp (415 PS) y una salida máxima de 479 lb-ft de torque, y mantiene un torque máximo en un amplio rango de hasta 3,600 rpm, lo que facilita su maniobrabilidad no solo durante la conducción en carretera sino también durante la conducción fuera de la carretera, lo que puede requerir su uso frecuente en el rango de baja velocidad.

La transmisión Direct Shift-10AT produce un arranque suave que solo puede proporcionar un convertidor de torque, así como una aceleración directa similar a la transmisión manual, al activar el bloqueo en casi todo su rango de operación (excepto cuando el vehículo arranca desde cero). La configuración de la relación de marchas, que acerca las relaciones de cada etapa, y el breve tiempo de los cambios permiten un cambio de marcha fluido a intervalos regulares, lo que crea un ritmo de conducción en armonía con el sonido del motor.

Se aplica una amplia gama de relaciones de marcha para una alta comodidad inicial, así como para la conducción a alta velocidad. La primera marcha aumenta la fuerza de conducción al comenzar a bajas velocidades, lo que proporciona un arranque suave y un desempeño poderoso de conducción todoterreno a baja velocidad. Por el contrario, la décima marcha de alta velocidad mantiene la velocidad del motor baja durante el modo crucero a alta velocidad, lo que da lugar a un viaje silencioso y un menor consumo de combustible.

Tiene instalado un protector del cárter de aceite en la parte inferior de la transmisión automática, que ha sido diseñado para el desempeño todoterreno, a fin de ayudar a reducir el riesgo de daño en el cárter debido a golpes imprevistos en la parte inferior que podrían ocurrir al circular por carreteras rocosas.

DESEMPEÑO EN CARRETERA MEDIANTE LA FIRMA DE CONDUCCIÓN DE LEXUS

Las características dinámicas fundamentales del LX se mejoran por medio de la primera implementación de la plataforma GA-F por parte de Lexus y una reducción de peso de 441 libras. El motor de alta potencia, doble turbo y alto torque, el Freno Controlado Electrónicamente (ECB) y la Dirección Asistida Eléctrica (EPS) profundizan aún más la Firma de Conducción de Lexus al ofrecer un desempeño de conducción que conecta a la perfección la desaceleración, la dirección y la aceleración en todas las situaciones, mientras que el uso de un nuevo sistema de Control Activo de Altura (AHC) y Suspensión Variable Adaptativa (AVS) ayuda a mejorar el agarre, la tracción y el control, así como una sensación de fuerza y seguridad.

Si bien es un vehículo basado en bastidor que conserva el desempeño tradicional de conducción todoterreno de su predecesor y la estabilidad del vehículo, el nuevo LX ofrece un alto nivel de control junto con una comodidad superior durante el viaje por carretera.

SUSPENSIÓN CON CONTROL ACTIVO DE ALTURA (AHC) Y SUSPENSIÓN VARIABLE ADAPTATIVA (AVS)

La suspensión AHC, que permite ajustar la altura de desplazamiento en función del entorno de conducción, ahora incorpora un amplio rango de posiciones de altura de desplazamiento. Si bien la altura de desplazamiento se sigue ajustando mediante el uso de amortiguadores, resortes hidráulicos, de gas y metálicos, ahora se utiliza un dispositivo de conmutación de la tasa de resorte también en las ruedas traseras —el cual antes solo se utilizaba para las ruedas delanteras—, lo que reduce el tiempo necesario para ajustar la altura de desplazamiento. Hay tres configuraciones para la altura del vehículo mientras está en movimiento (Normal, Hi1 y Hi2) y una configuración baja para el ingreso y la salida de pasajeros.

El sistema ajusta automáticamente la altura del vehículo dependiendo de la activación de los modos "Drive Mode Select" o "Multi-Terrain Select" y el estado de selección de la caja de transferencia. El estado de la altura de desplazamiento ahora puede visualizarse no solo en el panel de instrumentos, sino también en la pantalla táctil de 7 pulgadas. Además, la suspensión AHC no sólo ajusta la altura del vehículo, sino que también responde a los cambios en la postura del vehículo, como la cantidad de cabeceo y balanceo, y estabiliza la postura durante los virajes, la aceleración y la desaceleración por medio de la optimización de la tasa de resorte según sea necesario.

La suspensión se ajusta automáticamente a Hi1 o Hi2 en línea con el entorno de la carretera y en coordinación con la caja de transferencia en el rango L4 o con el modo seleccionado durante el uso de Multi-Terrain Select. Cuando se selecciona Hi1 o Hi2, el sistema ajusta automáticamente la altura del vehículo de acuerdo con la velocidad para ayudar a evitar la interferencia con la superficie del camino y mejorar la estabilidad de manejo.

Los resortes se suavizan para ayudar a ofrecer una conducción cómoda cuando se superan los baches durante la conducción en ciudad, y se hacen rígidos para ayudar a garantizar una conducción plana y estable al tomar las curvas. Un beneficio adicional: la altura del vehículo se ajusta automáticamente cuando este se encuentra en movimiento, y cuando está detenido se reduce para que el pasajero ingrese y salga con mayor facilidad.

El cambio a un sistema de válvula solenoide lineal ofrece una excelente respuesta de conmutación de la fuerza de amortiguación, proporcionando un control intrincado y suave en función de la superficie de la carretera y las condiciones de conducción. La fuerza de amortiguación se puede establecer en un nivel bajo para ofrecer una conducción cómoda al pasar por baches durante la conducción en ciudad, y se puede establecer en un nivel alto para brindar una sensación plana y estable al tomar las curvas.

DIRECCIÓN ASISTIDA ELÉCTRICA (EPS) Y FRENO CONTROLADO ELECTRÓNICAMENTE (ECB)

La nueva EPS utiliza el motor y el equipo de reducción de marcha en lugar de la hidráulica convencional. Permite un ajuste sutil y brinda una sensación de dirección ligera a bajas velocidades, como al conducir fuera de la carretera, y un peso completo de la dirección a altas velocidades. El vehículo responde de manera fiel y lineal a las maniobras de dirección. A bajas velocidades, la sensación de ligereza en la dirección contribuye a aliviar al conductor, y a altas velocidades, una fuerza de dirección moderada en línea con la velocidad del vehículo proporciona una experiencia de conducción distintiva de la Firma de Conducción de Lexus.

El sistema de Freno Controlado Electrónicamente utiliza un sensor para detectar el grado de depresión del pedal de freno y genera fuerza de frenado con los frenos hidráulicos para obtener características de frenado más lineales. El sistema está diseñado para que, cuando se selecciona Multi-Terrain Select para conducir fuera de la carretera, se garantice un alto nivel de estabilidad de conducción por medio de un preciso control de frenado para contrarrestar deslizamientos o el patinado de las ruedas.

DESEMPEÑO DE LAS LLANTAS, NEUMÁTICOS Y EL DIFERENCIAL DE DESLIZAMIENTO LIMITADO (LSD) TRASERO TORSEN®

Además del desempeño de conducción todoterreno, las llantas de aluminio forjado de 22 pulgadas, las más grandes de la gama de Lexus, han sido utilizadas por primera vez para mejorar el desempeño en carretera. El peso no suspendido de todas las llantas, incluidas las de 18 y 20 pulgadas disponibles, se ha reducido para optimizar los valores de resistencia a la rodadura.

Exclusivo para la versión F SPORT, se utiliza un diferencial LSD Torsen® para asegurar el desempeño de tracción de los neumáticos traseros. Cuando se acelera durante un viraje, distribuye de manera óptima la fuerza motriz en función de la carga en las ruedas traseras izquierda y derecha para lograr un alto nivel de desempeño de control. Al conducir en línea recta, responde bien a los cambios en las condiciones de los caminos, lo que contribuye a la estabilidad.

DESTREZA SUPERIOR MÁS ALLÁ DEL PAVIMENTO

El nuevo LX ha desarrollado aún más su demostrada capacidad para desenvolverse en caminos accidentados. Además de perfeccionar las características de desempeño del "hardware", tales como su estructura tradicional de carrocería sobre bastidor y su suspensión rígida trasera, el nuevo LX cuenta con características de software evolucionadas como Multi-Terrain Select (MTS) y Crawl Control. Además, la incorporación de diversas tecnologías avanzadas que asisten la conducción fuera de la carretera, como el Monitor Multiterreno (MTM) y la primera pantalla doble del LX, permite que el nuevo LX se conduzca con una mayor sensación de confianza en entornos difíciles.

HERENCIA DE PATRIMONIO

El nuevo LX hereda la proporción de excelencia de una distancia entre ejes de 2.850 mm/112 in, que se ha mantenido desde la primera generación de 1995, a fin de ofrecer un desempeño de alto nivel en terrenos difíciles y un interior espacioso. Los ángulos en relación con los obstáculos del suelo (ángulo de aproximación, ángulo de salida y ángulo de ruptura de la rampa), el ángulo máximo de inclinación estable de 44 grados, la capacidad de ascenso de 45 grados y el desempeño máximo del cruce de ríos de 700 mm/27.5 in se mantienen en el mismo nivel que el modelo anterior.

ACCESO A 19.3 PULGADAS DE PANTALLA

El panel de instrumentos cuenta con la primera pantalla doble del sistema Lexus Interface con una pantalla superior de 12.3 pulgadas y una pantalla inferior de 7 pulgadas diseñada para informar, no distraer. La pantalla superior de 12.3 pulgadas muestra la navegación, los controles de audio y el Monitor Multiterreno durante la conducción todoterreno. La pantalla táctil inferior de 7 pulgadas muestra la pantalla de control del clima y sirve como pantalla de apoyo a la conducción para Multi-Terrain Select. Al mostrar la imagen de la cámara en la parte superior de la pantalla y, al mismo tiempo, mostrar el estado del vehículo en tiempo real en la pantalla inferior, el conductor puede monitorear las condiciones de conducción fuera de la carretera de manera más segura sin cambiar la pantalla.

MULTI-TERRAIN SELECT (MTS) EVOLUCIONADO

El nuevo LX también incorpora Multi-Terrain Select, que permite al conductor seleccionar entre seis modos: Auto, Dirt, Sand, Mud, Deep Snow y Rock para brindar asistencia en condiciones de conducción todoterreno. Además del sistema convencional de frenos hidráulicos, la potencia motriz y la suspensión están integradas y controladas para su optimización de acuerdo con el modo seleccionado, lo que hace posible igualar el desempeño de la conducción con las condiciones del camino.

Además, el rango de operación de Multi-Terrain Select, que antes se limitaba al rango bajo (L4), se extendió al rango alto (H4). El modo Auto, que Lexus adoptó por primera vez, utiliza información de varios sensores para estimar las condiciones del camino mientras conduce, así como para optimizar la presión hidráulica del freno, la fuerza motriz y el control de la suspensión. Esta característica permite al conductor mantener un desempeño de conducción ideal en diversas condiciones de manejo, sin tener que cambiar de modo.

CRAWL CONTROL

Este asistente se activa cuando el vehículo está en un rango bajo para permitir que el LX avance hacia delante o en reversa en una de las cinco configuraciones de baja velocidad seleccionadas por el conductor: LO, MIDL, MID, MIDH y HIGH. Crawl Control orquesta intuitivamente la conexión y desconexión de la potencia de salida del motor y de la presión de frenado hidráulico para ayudar a reducir el deslizamiento de los neumáticos y optimizar el comportamiento del chasis.

CONTROL DE ASISTENCIA EN PENDIENTE

El sistema está diseñado para controlar automáticamente la presión hidráulica de los frenos en las cuatro ruedas al descender por una pendiente pronunciada, a fin de hacer posible un descenso estable sin bloquear las ruedas. Debido a que la velocidad seleccionada en el vehículo se mantiene por medio del accionamiento de un interruptor, el conductor puede concentrarse en las operaciones de dirección sin preocuparse por el frenado y la aceleración, lo que reduce las responsabilidades del conductor.

MONITOR MULTITERRENO (MTM)

El Monitor Multiterreno utiliza cuatro cámaras para ayudar al conductor a ver alrededor del vehículo. Las imágenes capturadas por las cámaras delantera, lateral y trasera se pueden intercambiar y mostrar en toda la pantalla de 12.3 pulgadas, lo que permite al conductor verificar las condiciones del camino, que a menudo se encuentran en los puntos ciegos.

Al cambiar a la Vista Trasera Inferior, por primera vez en Lexus, se proporciona al conductor imágenes de primer plano tomadas con anticipación como imágenes transparentes en la parte inferior del piso del vehículo. Al superponer el vehículo y la posición de las ruedas sobre esta imagen, el conductor puede verificar las condiciones inferiores del suelo y la posición de las ruedas delanteras. En otra vista, el vehículo se hace transparente y se amplía una imagen que muestra el área alrededor de las ruedas traseras. Esto puede posibilitar que el conductor determine las condiciones alrededor de las ruedas traseras y estime las distancias a los obstáculos.

PRESENTAMOS LAS VERSIONES ULTRA LUXURY Y F SPORT

ULTRA LUXURY

La versión Ultra Luxury de cuatro asientos que por primera vez se presenta en un Lexus, mejora la línea LX con especial énfasis en el espacio del pasajero trasero y su experiencia. Para ayudar a lograr un nivel de comodidad inigualable, el asiento delantero puede avanzar y su ángulo de reclinación puede controlarse hasta 48 grados. Además, la pantalla del asiento trasero, ubicada detrás del asiento delantero, puede doblarse hacia abajo para permitir una visibilidad hacia adelante, lo que ofrece una experiencia de asientos VIP con un espacio máximo para las piernas de 1,100 mm/43 pulgadas. Esta postura de asiento se logra fácilmente al pulsar un botón del panel de control posterior. Se puede desplegar un reposapiés detrás del asiento delantero para brindar máxima comodidad desde la cabeza hasta los pies.

Los asientos traseros cuentan con reposacabezas curvos, respaldos y cojines exclusivos del Ultra Luxury que se envuelven suavemente alrededor de la cabeza, las caderas y la parte inferior del cuerpo. Los nuevos asientos VIP cuidadosamente diseñados ayudan a compensar cualquier fuerza G lateral y superficie irregular en la carretera. Los asientos tienen una forma que ayuda a mantener una postura segura, mientras que el uso de uretano blando con un desempeño superior de absorción de vibraciones ayuda a eliminar los movimientos no deseados, incluso en condiciones de conducción fuera de la carretera.

Las características de comodidad añadidas, como las sombrillas laterales en las ventanillas laterales y de esquina, las luces de lectura y la pantalla de los asientos traseros, son estándar. Un sistema de aire acondicionado exclusivo del Ultra Luxury ofrece rejillas de ventilación en el techo para brindar una cómoda experiencia de brisa en todo el cuerpo.

Al ser un producto de implacable imaginación y diseño centrado en las personas, no se pasa por alto ninguna superficie. El panel de control posterior, que gestiona de manera central todas las funciones y equipos relativos a la experiencia del pasajero trasero, fue cuidadosamente diseñado para brindar al pasajero una experiencia intuitiva y sin contratiempos. Se rebajó el espacio para la carga inalámbrica con el fin de garantizar la visibilidad mientras el usuario está sentado en una posición reclinada. Los portavasos están equipados con una tapa y, con la tapa cerrada, la superficie resultante, que está recubierta con una pintura autorreparable resistente a rayones, puede utilizarse como escritorio de apuntes. La gran caja de la consola proporciona un amplio espacio de almacenamiento, y la fuente de alimentación de CC, los puertos USB y los conectores de audífonos ubicados al interior proporcionan una funcionalidad adicional.

F SPORT

Los huéspedes que prefieran un aspecto y sensación más deportiva pueden seleccionar la versión F SPORT, la primera para el LX, que cuenta con exclusivos toques de diseño y maniobrabilidad.

Las características de estilo de la versión F SPORT incluyen nuevas y exclusivas llantas de aluminio forjado de 22 pulgadas, y una calandra F con diseño de malla en forma de husillo y un marco cromado en color negro azabache (Jet Black). En su interior, el volante y la palanca de cambios cuentan con una textura de cuero genuino para mejorar el estilo y el agarre, mientras que el emblema F SPORT exclusivo se aplica en todas partes. Un asiento personalizado con diseño F mejora aún más la sujeción contra las fuerzas G laterales. Los colores Ultra White (exterior) con Circuit Red (interior) se ofrecen como exclusivos de la versión F SPORT.

El desempeño de conducción del F SPORT presenta amortiguadores estándar delanteros y traseros de alto desempeño exclusivamente ajustados, un diferencial LSD Torsen® y un estabilizador trasero. El ajuste especial de la dirección EPS y la suspensión AVS ofrece una respuesta centrada en el desempeño y una estabilidad de manejo que solo el F SPORT puede ofrecer.

DISEÑO DE ÚLTIMA GENERACIÓN

El diseño interior y exterior de última generación del nuevo Lexus combina una funcionalidad superior con una estética impresionante. Los pilares A delanteros se desplazan hacia atrás para crear un diseño retrógrado, mientras que un torso robusto y llantas de 22 pulgadas (las más grandes de la gama de Lexus) expresan una imagen de conducción dinámica. Para su calandra de husillo, una forma tridimensional compuesta por siete juegos de barras flotantes crea una estructura fluida y sin marco. Es un estilo arraigado en la función: el ajuste milimétrico del grosor de cada barra no solo logra un nuevo aspecto, sino que también proporciona el alto nivel de desempeño de enfriamiento que se requiere para el motor de doble turbo. Las calandras laterales del radiador también tienen grandes aberturas para asegurar el enfriamiento, y están diseñadas para proporcionar un efecto rectificador de alto nivel.

Para los faros delanteros, las luces de gálibo en forma de L (con la función de luz diurna) han evolucionado a una forma tridimensional, sus lentes internos se han duplicado, y cada una tiene un nivel diferente a fin de brindar una sensación de profundidad y cambio dependiendo del ángulo de visión.

Los laterales retratan un fuerte sentido de unidad y masa, con un grueso torso horizontal que recorre la totalidad del perfil y se fusiona con los robustos arcos de las ruedas traseras. Los cuartos pilares del LX se estrechan desde el techo hasta la ventana trasera, mientras que un distintivo flujo cincelado desde la parte inferior del vehículo asciende desde el borde inferior de los paneles de balancín hasta la parte posterior de los neumáticos traseros.

Como se ve en el NX 2022, el logotipo trasero rediseñado de LEXUS simboliza a la próxima generación de Lexus. Para los pilotos traseros, se utilizaron luces traseras que combinan una forma en L y un flujo axial continuo desde el frente hacia los hombros y luego hacia la silueta trasera.

Las nuevas llantas de aluminio forjado de 22 pulgadas utilizan el alto contraste del brillo negro y mecanizado, destacando su mayor tamaño hasta la fecha para Lexus. Para la versión Ultra Luxury, un profundo efecto tridimensional se expresa por la pintura de alto brillo, lo que da a los neumáticos y las llantas una presencia adecuada para el tamaño del LX.

LEXUS INTERFACE: SISTEMA MULTIMEDIA INTUITIVO CONECTADO

Nuevo para 2022, el sistema multimedia Lexus Interface desarrollado en Norteamérica permite al LX integrar y sortear los giros de la vida. La pantalla táctil superior de 12.3 pulgadas de Lexus Interface con la incorporación de la pantalla táctil inferior de 7 pulgadas exclusiva del LX, proporciona una tecnología intuitiva al alcance de los pasajeros. La nueva Human Machine Interface (HMI) de la pantalla mejora la interacción del usuario a través de la vista, el tacto y la voz, a la vez que equilibra las necesidades de accesibilidad.

Lexus Interface incorpora un nuevo asistente de voz desarrollado con un enfoque centrado en las personas. El asistente de voz fue creado para ser la principal forma en que los huéspedes interactúan con el nuevo sistema multimedia. Diseñado con micrófonos dobles con capacidad de ubicación de altavoces y una mejorada cancelación de ruido, el sistema permite un enfoque de voz que permite a los ocupantes de los asientos delanteros una experiencia interactiva y ampliada para acceder a las configuraciones de navegación, medios, teléfonos y otro tipo de control del vehículo.

Con el uso permanente de los teléfonos inteligentes, ahora es posible brindar una experiencia intuitiva y sencilla para el huésped gracias a Lexus Interface. Con la característica de perfil de usuario de Lexus Interface, las configuraciones y la experiencia personalizadas del conductor pueden conservarse en la nube y ser accesibles sobre la marcha en otros vehículos equipados con Lexus Interface. Una vez que se crea un perfil en la aplicación Lexus, los huéspedes pueden utilizar un dispositivo portátil con Bluetooth, llave inteligente o inicio de sesión manual para acceder a él.

El sistema de navegación nativo Lexus Interface se diseñó teniendo en cuenta la facilidad de uso y la belleza funcional. Con una capacidad en la nube del 100 % y datos de puntos de interés de Google integrados, el sistema permite direcciones y mapas más rápidos y precisos. Las actualizaciones por aire (OTA) ofrecen actualizaciones en tiempo real para uso de mapas y experiencias enriquecidas con los medios. La navegación nativa también está disponible para los ocupantes con o sin conexión de red. El modo fuera de línea detecta cuando el vehículo está cerca o ingresando a un área con baja conectividad, por lo que descarga mapas y servicios útiles con anticipación.

LEXUS SAFETY SYSTEM+ 2.5

El LX 2022 incorpora de manera estándar el sistema de seguridad Lexus Safety System+ 2.5, que ofrece una serie de características de seguridad activas fundamentales para el vehículo. Para empezar, el Sistema de Precolisión (PCS), que incluye Alerta de Colisión Frontal (FCW), Frenado Automático de Emergencia (AEB), Detección de Peatones y Detección de Ciclistas, cuenta con una mejora en el lente de la cámara y elementos de radar de onda milimétrica para ampliar el rango de respuesta. Al mejorar las capacidades del radar y la cámara, ahora el sistema puede ayudar a detectar no sólo el vehículo que va por delante, sino también un ciclista que va adelante en horario diurno e incluso un peatón que va adelante, tanto en condiciones diurnas como de poca luz. En las intersecciones y bajo ciertas condiciones, el sistema tiene la capacidad de reconocer un vehículo que se acerca cuando se realiza un viraje a la izquierda o un peatón cuando se realizan virajes a la izquierda y derecha, y está diseñado para activar las funciones típicas del sistema PCS si es necesario. Las funciones adicionales del PCS incluyen Asistencia de Dirección de Emergencia (ESA), que está diseñada para asistir la dirección dentro del carril del vehículo según como lo indique el conductor.

El Control de Crucero Dinámico por Radar (DRCC) a toda velocidad se puede activar por encima de 30 mph y está diseñado para realizar controles de distancia vehículo a vehículo hasta 0 mph, pudiendo reanudarse desde una parada. El DRCC también incluye una función que permite adelantar tranquilamente a los vehículos más lentos. Si se viaja detrás de un vehículo que va más lento que la velocidad establecida, una vez que el conductor activa la señal de viraje, el sistema proporcionará un aumento inicial en la aceleración a modo de preparación para cambiar de carril; y, una vez que el conductor cambie de carril, el vehículo continuará acelerando hasta alcanzar la velocidad de conducción originalmente establecida.

La Alerta de Salida del Carril con Asistencia de Dirección (LDA w/ SA) está diseñada para ayudar a notificar al conductor si detecta una salida inadvertida del carril a velocidades superiores a 32 millas por hora a través de vibraciones en el volante o una alerta audible. También puede tomar leves medidas correctivas para ayudar a mantener al conductor dentro del carril visiblemente marcado. Cuando el DRCC está encendido y conectado, el Asistente de Detección de Carril (LTA) está diseñado para proporcionar una ligera fuerza de dirección para ayudar a centrar el vehículo en su carril a fin de ayudar al conductor a permanecer en el carril utilizando los marcadores visibles de este o un vehículo que vaya adelante. El LTA alerta al conductor mediante una advertencia visual y una alerta audible o vibración del volante.

Otras características del sistema Lexus Safety System+ 2.5 incluyen luces altas inteligentes, que detectan vehículos que van adelante o que vienen en contra y alternan automáticamente entre luces delanteras altas y bajas. El Asistente de Señales de Tráfico (RSA) está diseñado para adquirir cierta información de señales de tránsito utilizando una cámara y mapas de navegación cuando los datos están disponibles, y mostrarla en la pantalla multiinformativa (MID).

###

La pasión de Lexus por el diseño audaz, la tecnología imaginativa y el desempeño emocionante le permite a esta marca de estilo de vida de lujo crear experiencias increíbles para sus clientes. Lexus comenzó su viaje en 1989 con dos sedanes de lujo y el compromiso de buscar la perfección. Desde entonces, Lexus ha desarrollado su línea de vehículos para satisfacer las necesidades de clientes internacionales de lujo en más de 90 países. En los Estados Unidos, los vehículos Lexus se venden por medio de 243 concesionarios que ofrecen una línea completa de vehículos de lujo. Con seis modelos que incorporan Lexus Hybrid Drive, Lexus es el líder en híbridos de lujo. Lexus también ofrece ocho modelos F SPORT y dos modelos de rendimiento F. Lexus está comprometida con ser una marca visionaria que anticipa el futuro para los clientes de lujo.

