Das Pressezentrum für den 20. Nationalen Kongress der Chinesischen Volkspartei (CPC) veranstaltete am 19. Oktober sein drittes gemeinsames Interview. Bai Yugang, Sprecher der Delegation aus Shandong, Mitglied des Ständigen Ausschusses des Parteikomitees der Provinz Shandong und Minister für Öffentlichkeitsarbeit in Shandong, hielt eine Eröffnungsrede, in der er auf die Errungenschaften der technologischen Innovation, der fortschrittlichen Fertigung und der Wiederbelebung des ländlichen Raums einging. Ziel dieser Initiative ist es, „die Geschichte von Shandong mit dem ganzen Land und dann mit der Welt zu teilen".

Weichai Engine, Qingdao Port mit seinem großen, unbeaufsichtigten, vollständig automatischen Container-Terminal und das Sanjianxi Village sind alle Vertreter der Marke Shandong.

Wang Shujun: Der „China Drive" kommt immer stärker in Schwung. Der Weichai-Motor, der mit 51,09 % den höchsten thermischen Wirkungsgrad der Welt erreicht, spiegelt nicht nur die umfassende Stärke der Dieselmotorentechnologie eines Landes wider, sondern ist auch ein Symbol für die fortschrittliche Fertigungsindustrie.

Neben diesem Weltrekord ist ein weiterer Kernwert von Weichai die Konzentration auf das Hauptgeschäft. Wang sagte, Weichai behalte den Auftrag stets im Auge, setze auf Eigenständigkeit in Wissenschaft und Technik und investiere jedes Jahr einen großen Betrag in Forschung und Entwicklung. Vom traditionellen Motorenbereich bis hin zu den Pionier- und Grundlagenforschungsbereichen wie neue Energien, intelligentes Fahren und Fahrzeugvernetzung wird Weichais wissenschaftliche Ausrichtung immer breiter und sein Forschungsgebiet immer tiefer. Das Unternehmen will auch weiterhin die Kerntechnologie Chinas anführen und Chinas „Herzstück" von unabhängigen Nutzfahrzeug-Marken noch reibungsloser und den „China Drive" noch leistungsfähiger machen.

