Nacisk, jaki InEight kładzie na standaryzację i benchmarking w innowacyjnych aktualizacjach oprogramowania, sprzyja większej wydajności i wzrostowi wiary w sukces realizowanych projektów

W ostatnich aktualizacjach stworzonej przez InEight platformy zarządzania inwestycjami budowlanymi wprowadzono nowe praktyki zarządzania projektem i benchmarkingu, zwiększając spójność i standaryzację wszystkich projektów.

SCOTTSDALE, Arizona, 21 września 2022 r. /PRNewswire/ -- spółka InEight Inc. , globalny lider w dziedzinie oprogramowania do zarządzania inwestycjami budowlanymi, ogłosił dzisiaj wprowadzenie kolejnych innowacji produktowych, które obejmują m.in. nowe standaryzacje procesów dotyczące zarządzania zakresami, projektowaniem i zasobami, a także nowe funkcje śledzenia postępów w realizacji i możliwość opracowywania harmonogramów i kosztorysów w oparciu o benchmarking. Aktualizacja obejmuje ponadto udoskonalenie aplikacji mobilnej InEight, która zapewnia natychmiastowy dostęp do danych w czasie rzeczywistym – w biurze, w terenie i w drodze. Zmiany mają na celu zwiększyć widoczność w inwestycji, tworząc nowe możliwości zwiększania wydajności przy wzroście efektywności zespołu i pewności co do powodzenia projektu, w tym w inwestycjach realizowanych w modelu projektuj i buduj czy alternatywnych modelach.

InEight benchmark innovations improve efficiency and project confidence

„W celu wykorzystania pełni potencjału tkwiącego w rosnącym dostępie do danych, jaki obserwujemy w branży, potrzebujemy większej standaryzacji i lepszych narzędzi benchmarkingowych – powiedział Brad Barth, dyrektor ds. produktu w InEight. - Na tym właśnie skupiają się nasze ostatnie aktualizacje – na tworzeniu nowych sposobów pozyskiwania pragmatycznych danych, które istotnie poprawią wyniki w zakresie realizacji harmonogramu i budżetu".

Zwiększona widoczność w czasie rzeczywistym parametrów projektu i terminów realizacji, w połączeniu z prostszym śledzeniem stanu realizacji zakresu projektu, umożliwi lepsze zarządzanie zasobami, projektami robót budowlanych, budżetami, prognozami, harmonogramami i zakupami. Dzięki usprawnieniom zastosowanym w rozwiązaniu InEight Design Management poprawie ulegnie spójność realizacji projektu, a prace projektowe zostaną jednocześnie poddane standaryzacji.

Stworzona przez InEight najnowsza aktualizacja do jej funkcjonalności benchmarkingowej pozwoli użytkownikom na opracowywanie harmonogramów i kosztorysów w oparciu o benchmarking z wykorzystaniem szablonów, zasobów oraz bibliotek danych kosztowo-wykonawczych. Użytkownicy będą mogli wyszukiwać dane dotyczące zrealizowanych w przeszłości inwestycji w celu porównywania założeń z wykonaniem oraz zestawiania kosztorysów i harmonogramów z najwyższymi i najniższymi poziomami średnich historycznych w formie przejrzystych graficznie grafik i wizualizacji poziomu zgodności.

Udoskonalono również funkcjonalność i ogólne wrażenia użytkowe aplikacji mobilnej InEight. Dzięki usprawnieniu powiadomień oraz funkcji śledzenia postępów w realizacji i produktywności, użytkownicy mobilni mogą czynnie uczestniczyć w projekcie w każdym miejscu i o każdej porze. Użytkownicy aplikacji będą mogli bezpośrednio i błyskawicznie zgłaszać problemy i zmiany lub wnioskować o informacje, jak również aktualizować dane i parametry dotyczące inwestycji z poziomu jednego pulpitu bez konieczności posiadania dostępu do komputera. Dane zaktualizowane w aplikacji będą natychmiast dostępne w systemie, aby wszyscy użytkownicy – ci pracujący w terenie i ci w biurze – byli na bieżąco.

Więcej informacji na temat kwartalnych innowacji InEight można znaleźć na stronie: InEight Innovations

InEight

Spółka InEight tworzy weryfikowane w warunkach terenowych oprogramowanie do zarządzania projektami dla inwestorów, wykonawców, inżynierów i projektantów, którzy budują otaczający na świat. Z programów InEight korzysta ponad 575 tys. użytkowników i przeszło 850 klientów na całym świecie. W ten sposób zyskują oni dostęp do danych w czasie rzeczywistym w celu zarządzania ryzykiem oraz realizacji prac zgodnie z harmonogramem i budżetem w całym cyklu życia projektu.

Od etapu planowania budowy po projektowanie, od kosztorysowania po tworzenie harmonogramów, od wykonawstwa w terenie po przekazanie do użytkowania – firma InEight miała swój udział w realizacji inwestycji na całym świecie. Z produktów firmy skorzystano na potrzeby wartych łącznie ponad 1 bln USD projektów w obszarach infrastruktury, sektora publicznego, energetyki, a także inwestycji naftowych, gazowych, chemicznych, górniczych i handlowych. Więcej informacji można znaleźć na profilu InEight w serwisie LinkedIn lub na stronie InEight.com .

Zdjęcie – https://mma.prnewswire.com/media/1901961/InEight_Benchmark.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/715598/InEight_Logo.jpg

SOURCE InEight