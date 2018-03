Nadir Moreno, presidente da UPS Brasil, assumirá o comando do LIDE Mulher

"Embora a presença feminina em cargos de liderança tenha aumentado ao longo dos anos, ainda é possível observar grandes gaps. A nossa presença diminui drasticamente à medida que subimos na escala de hierarquia de negócios. Acredito que as mulheres têm papel fundamental na transformação do nosso país e as empresas que promovem a diversidade estão em melhor posição para se adaptarem a um ambiente de negócios global e em rápida mudança", ressalta Nadir.

O LIDE Mulher reúne líderes das principais empresas brasileiras e multinacionais. Já estiveram à frente do grupo nomes como Sylvia Coutinho, presidente da UBS e Chieko Aoki, presidente da rede Blue Tree Hotels.

Sobre o LIDE – O LIDE – Grupo de Líderes Empresariais é uma organização de caráter privado, que reúne empresários em diversos países. O LIDE debate o fortalecimento da livre iniciativa do desenvolvimento econômico e social, assim como a defesa dos princípios éticos de governança corporativa no setor público e privado. Fundado no Brasil, em 2003, o LIDE é formado por líderes empresariais de corporações nacionais e internacionais, que se preocupam em sensibilizar o empresariado brasileiro para a importância de seu papel na construção de uma sociedade ética, desenvolvida e consciente. Atualmente, o Grupo conta com unidades regionais, internacionais e setoriais, totalizando 26 frentes de atuação. Para informações adicionais, basta acessar: www.lideglobal.com.

