Nadrich Accident Injury Lawyers Apoya el Proyecto de Ley del Senado SB 20 Ante el Aumento de Casos de Silicosis en California

LOS ÁNGELES, CA, 20 de enero de 2026 /PRNewswire-HISPANIC PR WIRE/ -- Nadrich Accident Injury Lawyers, un bufete de abogados de lesiones personales con 17 oficinas en California, apoya el Proyecto de Ley del Senado 20 (SB 20), el cual fue firmado por el Gobernador de California el 13 de octubre de 2025.

El objetivo del proyecto de ley es proteger a los trabajadores de California de la exposición al polvo de sílice, ya que dicha exposición puede causar silicosis, una enfermedad incurable y, a menudo, mortal. El bufete señala que la ley aborda directamente los mismos riesgos laborales que están en el centro de las demandas actuales por silicosis , donde la exposición prolongada al polvo de sílice ha provocado enfermedades crónicas.

La ley refuerza la seguridad de los trabajadores en la industria de fabricación de piedra al:

Prohibir el "corte en seco" de encimeras de piedra





Exigir que los empleadores presenten certificaciones a Cal/OSHA confirmando que han capacitado adecuadamente a sus empleados





Requerir que el Departamento de Salud Pública de California (CDPH) se comunique con la fuerza laboral afectada





Clasificar la silicosis relacionada con piedra artificial como una enfermedad o lesión grave para fortalecer la respuesta de cumplimiento de Cal/OSHA

Según el CDPH, desde 2019 se han confirmado 481 casos de silicosis y 27 muertes vinculadas a la piedra artificial en California. El 98 por ciento de los casos involucran a personas latinas, y la edad media al fallecer es de solo 49 años.

También destaca que muchos de los trabajadores afectados por esta epidemia de silicosis provienen de comunidades hispanas vulnerables. Los abogados del bufete enfatizan que las nuevas protecciones contra el polvo de sílice reflejan la gravedad del riesgo de la silicosis y que los trabajadores afectados pueden tener opciones legales para buscar compensación de las partes responsables.

El bufete también señala que los inmigrantes pueden presentar reclamaciones y que los fabricantes de piedra artificial pueden ser considerados legalmente responsables.

Nadrich Accident Injury Lawyers es un bufete de abogados de lesiones personales con sede en California. Desde 1990, el bufete ha representado a californianos lesionados por la exposición a sustancias peligrosas como el polvo de sílice, el asbesto, el paraquat y Roundup.

