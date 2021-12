NAG annonce les services de changement de réglementation FRTB NAG®

OXFORD, Angleterre, 9 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Aujourd'hui, NAG a annoncé le lancement des services de changement réglementaire FRTB NAG® lors de la conférence annuelle RiskMinds à Barcelone, où Satinder Jandu, vice-président exécutif des services financiers chez NAG, présente « Delivering ESG and Climate Change », un exposé sur l'accélération de la livraison du changement climatique basé sur ce que nous avons appris de la mise en œuvre de changements fondamentaux tels que FRTB.

« Le 1er janvier 2023, la réglementation mondiale FRTB (Financial Review of the Trading Book) commencera à être appliquée, entraînant les changements les plus profonds dans le secteur bancaire depuis 2008 », a déclaré Jandu. « Nous sommes fiers d'annoncer le lancement des services de changement réglementaire FRTB NAG®, qui combinent notre connaissance de la gestion du changement financier et nos décennies de développement d'outils industriels robustes pour aider les banques à minimiser les exigences en matière de capital et à utiliser ces réglementations pour obtenir des avantages concurrentiels. »

Les détails sur les services de changement réglementaire de FRTB NAG® peuvent être trouvés sur le site nag.com/frtbinfo , et couvrent quatre domaines distincts, notamment :

Data Sourcing : NAG aide les banques à profiter de la baisse des exigences en matière de capital en examinant et en élaborant des processus pour passer les tests de conformité, en surveillant les cadres de risque du marché et en alignant le Front Office et le moteur de risque sur des systèmes disparates en utilisant des sources stratégiques.

Gouvernance de modèle : NAG aide les banques à se préparer à FRTB tout en gardant la majorité des ressources clés concentrées sur le cœur de métier en effectuant un examen indépendant de la préparation de la banque à FRTB et en aidant à établir des rapports basés sur des preuves pour l'audit interne et les applications réglementaires de FRTB.

Modèle opérationnel cible : NAG fournit les meilleures pratiques à travers les systèmes, y compris des conseils d'experts sur l'admissibilité du modèle interne, le calcul du capital au niveau du bureau, les processus de limite du livre et la gestion des exigences de calcul/stockage de FRTB.

Changement et gestion de la réglementation : NAG examine de manière holistique les changements de réglementation tout en considérant les besoins individuels des banques en matière de changements supplémentaires, en fournissant une portée complète et des conseils d'experts sur la meilleure façon de mettre en œuvre FRTB dans l'organisation.

Tous ces services sont disponibles dès maintenant, veuillez visiter le site nag.com/frtbinfo pour en savoir plus.

À propos de NAG

NAG fournit des logiciels numériques et des services techniques de pointe aux secteurs de la banque et de la finance, de l'énergie, de l'ingénierie et des études de marché, ainsi qu'aux institutions universitaires et gouvernementales. Connue dans le monde entier pour sa bibliothèque numérique NAG® Library, la collection d'algorithmes numériques la plus rigoureuse et la plus robuste disponible, NAG propose également des produits de différenciation automatique, d'apprentissage automatique et d'optimisation mathématique, ainsi que des services de conseil technique de classe mondiale dans le domaine du HPC et du Cloud HPC, du portage et de l'optimisation de code, et dans d'autres domaines du calcul numérique. Fondée il y a plus de 50 ans à partir d'une entreprise multi-universitaire, NAG a son siège social à Oxford, au Royaume-Uni, et possède des bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis, dans l'Union européenne et en Asie. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site nag.com/aboutus .

Pour les relations avec les médias, veuillez contacter [email protected]

SOURCE NAG