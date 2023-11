NAG crée « n2 Group » -- Un tout nouveau concept de groupe technologique

OXFORD, Angleterre, 9 novembre 2023 /PRNewswire/ -- NAG, la société spécialisée dans les algorithmes et les superordinateurs, a annoncé aujourd'hui la formation du n2 Group : un changement radical et significatif dans la manière dont les entreprises technologiques établies peuvent collectivement innover et parvenir à une croissance commerciale durable.

n 2 Group développera un portefeuille d'investissements dans des sociétés établies, hautement techniques et axées sur le long terme, et réinvestira les bénéfices dans le groupe tout en continuant à financer des éléments clés de la communauté de scientifiques et d'ingénieurs. Sans intérêts financiers extérieurs, le modèle garantit que chaque centime de bénéfice généré par ses entreprises qui le composent est efficacement mis à profit afin de créer de la valeur pour les clients, soutenir la croissance stratégique ou avoir un impact sur la société.

En tant qu'entreprise clé au sein du n2 Group, NAG conservera sa marque établie et poursuivra ses activités de premier plan dans les secteurs de l'énergie, de l'aérospatiale et des services financiers. L'approche unique de NAG axée sur la valeur est désormais étendue par n2 Group à un portefeuille d'entreprises, y compris de nouvelles sociétés qui partagent la mission, les perspectives et les valeurs de NAG.

Adrian Tate, directeur général de n2 Group, a déclaré : « Les petites et moyennes entreprises technologiques sont le pilier de notre économie, mais bien qu'elles offrent de la valeur aux clients depuis des années, l'expansion et l'innovation peuvent représenter un défi pour elles. Les dirigeants de ces entreprises croient en leur mission et ne sont souvent pas intéressés par le capital-investissement ou le capital de risque pour financer leur croissance. Nous avons conçu n2 Group pour offrir un soutien commercial essentiel afin d'aider nos entreprises à se développer en tant qu'unités autonomes au sein d'un groupe collaboratif. »

La stratégie d'investissement de n2 Group repose sur le fait que les entreprises technologiques établies améliorent considérablement leurs chances de développer de futurs produits et services à fort impact lorsqu'elles collaborent au sein d'un collectif dynamique, avec pollinisation croisée et échange d'idées fréquents. En se concentrant sur l'avenir sans attentes irréalistes concernant la croissance à court terme, n2 Group cherche à créer une communauté durable d'entreprises génératrices de valeur.

Depuis plus de cinq décennies, NAG jouit d'une confiance remarquable de la part de ses clients et remporte des succès commerciaux grâce à une approche unique de la technologie, axée sur les objectifs, et sans nécessiter d'investissements extérieurs. n2 Group s'appuie sur ce concept, mais permet à NAG de conserver son identité et sa solide réputation, en continuant à servir ses principaux clients dans les domaines des services de supercalcul et des algorithmes numériques, et n2 Group peut désormais aider NAG et d'autres entreprises à obtenir un succès à long terme auprès de leurs clients et une croissance durable.

NAG fournit des logiciels numériques et des services techniques de pointe aux secteurs de la banque et de la finance, de l'énergie, de l'ingénierie et des études de marché, ainsi qu'aux institutions universitaires et gouvernementales. Reconnue mondialement pour sa NAG Library — la bibliothèque d'algorithmes numériques la plus rigoureuse et la plus robuste qui soit — NAG propose également des produits de différenciation automatique, d'apprentissage automatique et d'optimisation mathématique, ainsi que des services de conseil technique de classe mondiale dans les domaines du HPC et du HPC dans le cloud, et dans d'autres domaines de l'informatique numérique. Fondé il y a plus de 50 ans comme projet collaboratif interuniversités, NAG a son siège social à Oxford, au Royaume-Uni, et possède des bureaux au Royaume-Uni, aux États-Unis, dans l'Union européenne et en Asie.

