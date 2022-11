Nagarro affiche une croissance de 63,0 % de son chiffre d'affaires en glissement annuel au troisième trimestre 2022, tandis que son EBITDA ajusté a plus que doublé en glissement annuel au troisième trimestre 2022

MUNICH, 15 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Nagarro, leader mondial de l'ingénierie numérique, a présenté aujourd'hui ses chiffres financiers non audités pour le troisième trimestre 2022 et publié ses déclarations sur neuf mois. Son chiffre d'affaires est passé à 229,8 millions d'euros au T3 2022, soit une augmentation de 63,0 % en glissement annuel par rapport aux 141,0 millions d'euros du T3 2021, et de 9,4 % en glissement trimestriel par rapport aux 210,0 millions d'euros du T2 2022. La croissance de son chiffre d'affaires sur neuf mois en glissement annuel est de 62,9 %, dont 51,9 % de croissance organique.

La croissance du chiffre d'affaires en glissement annuel à taux de change constant pour le T3 2022 est de 50,9 %. La marge brute a augmenté à 69,8 millions d'euros au T3 2022, contre 40,0 millions d'euros au T3 2021. La marge brute a augmenté à 30,4 % au T3 2022, contre 28,4 % au T3 2021. L'EBITDA ajusté a augmenté de 26,7 millions d'euros, passant de 21,7 millions d'euros (15,4 % du chiffre d'affaires) au T3 2021 à 48,4 millions d'euros (21,1 % du chiffre d'affaires) au T3 2022. Le principal ajustement de l'EBITDA est dû à une charge liée aux options d'achat d'actions de 0,8 million d'euros au T3 2022.

L'EBITDA a augmenté de 28,4 millions d'euros, passant de 19,2 millions d'euros au T3 2021 à 47,6 millions d'euros au T3 2022. L'EBIT a augmenté de 25,8 millions d'euros, passant de 13,4 millions d'euros au T3 2021 à 39,2 millions d'euros au T3 2022. Le bénéfice net a augmenté de 17,4 millions d'euros, passant de 8,4 millions d'euros au T3 2021 à 25,7 millions d'euros au T3 2022.

La société a recruté un nombre net de 1 268 professionnels au T3 2022. Ce nombre comprend les stagiaires et les sous-traitants.

Aujourd'hui, la société a également annoncé une nouvelle augmentation de ses prévisions pour l'exercice 2022. Nagarro a revu à la hausse l'estimation de son chiffre d'affaires pour 2022, de 830 millions d'euros à 850 millions d'euros. L'estimation de la marge brute a été portée de 27 % à 28 %, tandis que l'estimation de la marge d'EBITDA ajusté a été portée de 15 % à 16 %.

Résultats sur neuf mois

Le chiffre d'affaires de Nagarro pour les neuf premiers mois de 2022 a atteint 625,4 millions d'euros, contre 384,0 millions d'euros pour la même période en 2021, soit une croissance de 62,9 %. À taux de change constant, la croissance du chiffre d'affaires est de 54,1 %. La croissance organique des revenus sur ces neuf mois est de 51,9 %. La marge brute a augmenté à 180,3 millions d'euros pour ces neuf mois de 2022, contre 112,1 millions d'euros pour la même période en 2021. La marge brute a légèrement baissé, passant de 29,2 % en 2021 à 28,8 % en 2022. L'EBITDA ajusté a augmenté de 98,5 %, passant de 59,2 millions d'euros (15,4 % du chiffre d'affaires) en 2021 à 117,6 millions d'euros (18,8 % du chiffre d'affaires) en 2022. L'EBITDA a augmenté de 63,0 millions d'euros, passant de 51,9 millions d'euros en 2021 à 114,9 millions d'euros en 2022. L'EBIT a augmenté de 56,0 millions d'euros, passant de 34,8 millions d'euros en 2021 à 90,7 millions d'euros en 2022. Le bénéfice net a augmenté de 40,3 millions d'euros pour atteindre 61,9 millions d'euros en 2022 contre 21,7 millions d'euros en 2021.

Nitin Arora, directeur des fusions et acquisitions, a déclaré : « Si la majeure partie de notre croissance est organique, nos chiffres solides reflètent également les forces inhérentes au modèle de fusions et acquisitions de Nagarro. Nos acquisitions apportent de nouvelles capacités, un meilleur accès aux clients, de nouveaux talents et, surtout, de grands entrepreneurs. Parallèlement, notre conception organisationnelle mondiale et notre culture horizontale et collaborative signifient que tous ces atouts peuvent être véritablement exploités. »

Nagarro, leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises innovantes et d'abord numériques, et ainsi à conquérir leurs marchés. La société se distingue par son caractère entrepreneurial, agile et mondial, son état d'esprit bienveillant et son approche visant à imaginer des solutions novatrices. Nagarro emploie plus de 18 000 personnes dans 33 pays. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.nagarro.com .

