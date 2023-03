Nagarro estime que le chiffre d'affaires de 2022 a augmenté de 48,0 % par rapport à 2021 en monnaie constante, et réitère ses prévisions pour 2023

MUNICH, 3 mars 2023 /PRNewswire/ -- Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, a annoncé aujourd'hui ses chiffres financiers préliminaires non vérifiés pour son quatrième trimestre et son exercice complet clos le 31 décembre 2022. Selon ces derniers, le chiffre d'affaires s'est élevé à 231,0 millions d'euros au quatrième trimestre 2022, soit une hausse de 42,6 % en glissement annuel, contre 162,0 millions d'euros au quatrième trimestre 2021. Le chiffre d'affaires de l'exercice 2022 s'est élevé à 856,4 millions d'euros, ce qui implique une croissance du chiffre d'affaires de 56,8 % en glissement annuel. La croissance à taux de change constant du chiffre d'affaires annuel était de 48,0 %, et la croissance organique à taux de change constant du chiffre d'affaires annuel était de 39,0 %.

La croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant en glissement annuel pour le T4 2022 était de 33,4 %, tandis que la croissance organique du chiffre d'affaires en devise constante en glissement annuel pour le T4 2022 était de 27,5 %. Le bénéfice brut a augmenté à 66,8 millions d'euros au quatrième trimestre 2022, contre 42,3 millions d'euros au quatrième trimestre 2021. La marge brute a augmenté de 28,9 % au quatrième trimestre 2022, contre 26,1 % au quatrième trimestre 2021. Le BAIIDA (résultat d'exploitation avant amortissements) ajusté a augmenté de 10 millions d'euros pour s'établir à 20,5 millions d'euros (12,6 % du chiffre d'affaires) au quatrième trimestre 2022, contre 30,5 millions d'euros (12,6 % du chiffre d'affaires) au quatrième trimestre 2021. Le BAIIDA a augmenté de 11,9 millions d'euros, passant de 18,3 millions d'euros au quatrième trimestre 2021 à 30,3 millions d'euros au quatrième trimestre 2022.

Le flux de trésorerie opérationnel au quatrième trimestre 2022 a augmenté à 36,8 millions d'euros, contre 22,9 millions d'euros au quatrième trimestre 2021, et contre 30,5 millions d'euros au troisième trimestre 2022. Le délai d'encours des ventes, calculé pour le trimestre et comprenant à la fois les actifs sous contrat et les créances commerciales, a baissé à 68 au 31 décembre 2022, pour le quatrième trimestre 2022, contre 71 au 31 décembre 2021, pour le quatrième trimestre 2021, et 79 au 30 septembre 2022, pour le troisième trimestre 2022.

La société a ajouté un nombre net de 163 professionnels au T4 2022 ; y compris les stagiaires et les postes temporaires.

Le chiffre d'affaires de Nagarro en 2022 est passé à 856,4 millions d'euros, contre 546,0 millions d'euros en 2021, soit une croissance de 56,8 %. La croissance du chiffre d'affaires en valeur monétaire constante a été de 48,0%. La croissance organique du chiffre d'affaires à taux de change constant pour 2022 par rapport à 2021 était de 39,0 %. La marge brute est passée de 154,4 millions d'euros en 2021 à 247,1 millions d'euros en 2022. La marge brute est passée de 28,3 % en 2021 à 28,9 % en 2022. Le BAIIDA ajusté a augmenté de 85,8 %, passant de 79,7 millions € (14,6 % du chiffre d'affaires) en 2021 à 148,1 millions € (17,3 % du chiffre d'affaires) en 2022. Le BAIIDA a augmenté de 74,9 millions €, passant de 70,3 millions € en 2021 à 145,2 millions € en 2022.

La société maintient également ses prévisions pour l'exercice 2023. Le chiffre d'affaires de Nagarro pour 2023 devrait être de l'ordre de 1 020 millions d'euros, sans tenir compte des acquisitions réalisées en 2023. Les estimations de la marge brute et de la marge de BAIIA ajusté sont respectivement de 28 % et 15 %.

Les informations contenues dans ce document sont fournies à la date de sa publication et sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Il contient des chiffres préliminaires non audités et des déclarations prospectives basées sur les opinions, attentes, hypothèses et informations actuelles de la direction de Nagarro. Le bénéfice brut, la marge brute, le BAIIA ajusté et la marge du BAIIA ajusté sont des mesures financières non conformes aux normes internationales d'information financière/non conformes aux principes comptables généralement reconnus. Ces mesures financières non conformes aux normes internationales d'information financière/non conformes aux principes comptables généralement reconnus peuvent ne pas être comparables à des mesures portant le même titre présentées par d'autres sociétés, et ne doivent pas être interprétées comme une alternative à d'autres mesures financières déterminées conformément aux IFRS ou à d'autres GAAP.

Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises innovantes et avant-gardistes du numérique et à conquérir ainsi leurs marchés. Nagarro se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit CARING et son approche « Thinking Breakthroughs ». L'entreprise emploie plus de 18 000 personnes dans 33 pays. Pour en savoir plus, veuillez consulter le site : www.nagarro.com .

FRA : NA9 (SDAX/TecDAX, ISIN DE000A3H2200, WKN A3H220)

