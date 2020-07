Nagarro lance des solutions d'intelligence artificielle basées sur la vision par ordinateur qui atténuent les risques liés à la COVID-19 et améliorent la sécurité sur le lieu de travail

MUNICH, 24 juillet 2020 /PRNewswire/ -- Nagarro, un acteur mondial de premier plan en ingénierie numérique et en solutions technologiques, a annoncé le lancement de solutions s'appuyant sur l'IA qui aident les entreprises à reprendre le travail et la vie quotidienne au milieu de la crise provoquée par la COVID-19. Basées sur la technologie de vision par ordinateur, ces solutions permettent des interventions puissantes, rapides et efficaces sur le lieu de travail et sont susceptibles de transformer notre façon de travailler et d'interagir avec les autres en assurant une meilleure santé et sécurité des employés et des visiteurs.

L'ensemble de solutions COVID-AI de Nagarro est conçu pour tirer parti des modèles d'IA de pointe fonctionnant sur des dispositifs périphériques à faible coût et peut être déployé à grande échelle en quelques semaines, en n'entraînant que très peu de frais généraux. Il compte des mécanismes visant à assurer un comportement de distanciation sociale, à encourager le port d'équipements de protection individuelle, comme les masques, et à surveiller et atténuer les situations à haut risque tels que les grands rassemblements de personnes.

L'ensemble de solutions COVID-AI de Nagarro comprend :

L'analyse vidéo qui aide à encourager et préconiser les comportements de distanciation sociale.

qui aide à encourager et préconiser les comportements de distanciation sociale. Des systèmes de sécurité sans contact qui aident à identifier, accepter et suivre le personnel autorisé.

qui aident à identifier, accepter et suivre le personnel autorisé. La surveillance du bon usage des équipements de protection individuelle pour garantir la santé et la sécurité de votre personnel.

pour garantir la santé et la sécurité de votre personnel. La vérification et la surveillance de la densité de la foule dans les espaces ouverts d'un lieu de travail.

dans les espaces ouverts d'un lieu de travail. De meilleurs modèles de prévision qui permettent d'anticiper avec précision les résultats en ces temps incertains.

"Alors que le monde est aux prises avec la COVID-19, chaque bribe d'innovation technologique et d'ingéniosité exploitée pour lutter contre cette pandémie nous rapproche d'une victoire sur elle. L'intelligence artificielle et l'apprentissage automatique jouent un rôle clé pour mieux comprendre et venir à bout de la crise de la COVID-19," a déclaré Anurag Sahay, vice-président et responsable mondial de l'IA et des sciences des données chez Nagarro. "Les organisations, les entreprises et les établissements trouvent de nouvelles façons de fonctionner efficacement. Chez Nagarro, nous avons grandement recours à l'intelligence artificielle pour aider à mettre en place certaines de ces interventions. Nous pensons que les plateformes d'IA basées sur la vision par ordinateur sont vraiment susceptibles de transformer notre façon de travailler et de vivre pendant cette 'nouvelle normalité'."

Nagarro a récemment organisé un webinaire qui a mis en avant la manière dont l'ensemble de solutions COVID-AI peut aider les entreprises à accélérer leur adaptation à la nouvelle normalité. Pour voir l'enregistrement du webinaire, veuillez cliquer sur https://www.nagarro.com/webinar/ai-to-the-rescue-during-covid

Vous pouvez adresser un courriel à [email protected] pour en savoir plus sur les solutions COVID-AI de Nagarro.

