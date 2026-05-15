Nagarro présente les chiffres du premier trimestre de 2026 et affiche une croissance du chiffre d'affaires de 6,5 % à taux de change constant

MUNICH, 15 mai 2026 /PRNewswire/ -- Nagarro, un leader mondial de la transformation et de l'ingénierie de l'IA, a présenté aujourd'hui ses données financières non vérifiées pour le premier trimestre de 2026 et a publié son rapport financier trimestriel.

Au premier trimestre de 2026, le chiffre d'affaires a augmenté pour atteindre 248,1 millions d'euros, en hausse de 0,9 % par rapport aux 245,9 millions d'euros du quatrième trimestre de 2025 et en hausse de 1,2 %en glissement trimestriel à taux de change constant. Le chiffre d'affaires a augmenté de 0,5 % en glissement annuel par rapport aux 246,9 millions d'euros du premier trimestre de 2025 et de 6,5 % en glissement annuel à taux de change constant, tandis que la croissance organique du chiffre d'affaires a baissé de 1,1 % en glissement annuel en euros, mais a augmenté de 4,8 % en glissement annuel à taux de change constant. Le bénéfice brut a augmenté pour atteindre 77,4 millions d'euros au premier trimestre de 2026, contre 75,5 millions d'euros au premier trimestre de 2025. La marge brute est passée de 30,6 % au premier trimestre de 2025 à 31,2 % au premier trimestre de 2026. L'EBITDA ajusté a augmenté de 1,0 million d'euros, passant de 30,2 millions d'euros (12,2 % du chiffre d'affaires) au premier trimestre de 2025 à 31,2 millions d'euros (12,6 % du chiffre d'affaires) au premier trimestre de 2026.

L'EBITDA a augmenté de 5,7 millions d'euros, passant de 33,0 millions d'euros au premier trimestre de 2025 à 38,8 millions d'euros au premier trimestre de 2026, principalement en raison d'une augmentation relative du revenu provenant de l'annulation du coût des accords de paiement fondé sur des actions de 4,1 millions d'euros, qui a été ajusté pour le calcul de l'EBITDA ajusté. L'EBIT a augmenté de 5,9 millions d'euros, passant de 24,1 millions d'euros au premier trimestre de 2025 à 30,0 millions d'euros au premier trimestre de 2026. Le bénéfice net a augmenté de 7,9 millions d'euros pour atteindre 19,2 millions d'euros au premier trimestre de 2026, contre 11,2 millions d'euros au premier trimestre de 2025. Le nombre de clients générant plus d'un million d'euros de chiffre d'affaires sur les 12 derniers mois était de 179 au premier trimestre de 2026, en baisse par rapport aux 186 du premier trimestre de 2025, plusieurs programmes pilotés par la mise en œuvre ayant été menés à bien et convertis en engagements stables et récurrents de services gérés.

Les flux de trésorerie d'exploitation au premier trimestre de 2026 ont baissé pour atteindre -0,3 million d'euros, contre 37,5 millions d'euros au premier trimestre de 2025, principalement en raison d'une augmentation relative du fonds de roulement de 32,4 millions d'euros. L'utilisation de l'affacturage dans le cadre du programme d'affacturage sans recours a légèrement diminué de 0,2 million d'euros au premier trimestre de 2026, par rapport au premier trimestre de 2025. Le délai de recouvrement des créances, calculé sur la base du chiffre d'affaires trimestriel et comprenant à la fois les actifs contractuels et les créances commerciales, est passé de 82 jours au 31 décembre 2025 à 86 jours au 31 mars 2026.

Le solde de trésorerie de Nagarro au 31 mars 2026 était de 112,6 millions d'euros contre 124,6 millions d'euros au 31 décembre 2025. Les prêts et emprunts de Nagarro au 31 mars 2026 s'élevaient à 310,9 millions d'euros contre 310,1 millions d'euros au 31 décembre 2025. L'entreprise a ajouté 540 professionnels (nets) à ses effectifs au premier trimestre de 2026 pour atteindre 18 543.

Manas Human, cofondateur et PDG de Nagarro, a déclaré : « Notre croissance au premier trimestre, en glissement annuel, a été conforme aux prévisions. Nous progressons en tant que société de transformation et d'ingénierie de l'IA, et nous renforçons nos capacités de conseil afin d'être un partenaire de confiance pour la transformation de l'IA de nos clients ».

Le résumé des chiffres non vérifiés du premier trimestre de 2026 est le suivant :





T1

2026

T1

2025

Croissance



M EUR

M EUR



Chiffre d'affaires

248,1

246,9

0,5 % en glissement annuel

6,5 % en glissement annuel

à taux de change constant Bénéfice brut

77,4

75,5

2,4 % en glissement annuel Marge brute

31,2 %

30,6 %



EBITDA ajusté

31,2

30,2

3,3 % en glissement annuel Marge de l'EBITDA ajustée

12,6 %

12,2 %



EBITDA

38,8

33,0

17,4 % en glissement annuel EBIT

30,0

24,1

24,6 % en glissement annuel Bénéfice net

19,2

11,2

70,7 % en glissement annuel















Nagarro SE tiendra sa conférence téléphonique sur les résultats du premier trimestre de 2026 le 15 mai 2026 à 13h00 CEST (04h00 PT / 06h00 CT / 07h00 ET / 12h00 BST / 15h00 GST / 16h30 IST / 19h00 SGT / 20h00 JST).

Pour y participer, veuillez vous inscrire à l'avance à l'adresse suivante : https://www.nagarro.com/en/investor-relations/quarterly-statement-call-q1-2026.

À propos de Nagarro

Nagarro, leader mondial de la transformation et de l'ingénierie de l'IA, aide ses clients à devenir des entreprises fluides, innovantes et axées sur l'IA, et à ainsi s'imposer sur leurs marchés. L'entreprise se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit bienveillant (CARING) et sa vision de l'intelligence fluide. Nagarro emploie environ 18 500 personnes dans 40 pays. Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.nagarro.com.

(FRA : NA9) (SDAX/TecDAX) (ISIN : DE000A3H2200) (WKN A3H220)

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