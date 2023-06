Nagarro se rend en Espagne avec APSL

MUNICH, 1er juin 2023 /PRNewswire/ -- Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, a annoncé aujourd'hui l'acquisition d'Advanced Programming Solutions SL (APSL), une société technologique espagnole, afin d'améliorer ses offres aux clients clés en Espagne et sur les marchés internationaux.

Avec plus de 13 ans d'expérience et une équipe hautement spécialisée de plus de 100 employés, APSL s'est imposée comme un fournisseur de services de bout en bout à forte valeur ajoutée dans le domaine du développement d'applications, des systèmes en cloud et de l'analyse de données. L'entreprise s'appuie sur des outils open-source pour développer des solutions propriétaires de gestion d'entreprise en cloud pour ses clients.

La transaction améliore les services de Nagarro dans les secteurs du voyage et de l'énergie et ouvre le marché des services informatiques en forte croissance en Espagne. Les services d'APSL sont fournis à l'aide de technologies clés du marché telles que l'IA, le Cloud, le Big Data et l'IdO, qui font l'objet d'une demande importante sur le marché mondial. Avec cette transaction, les clients des deux entreprises peuvent s'attendre à un niveau amélioré de services spécialisés à travers les plateformes et les technologies.

Marius Luca, directeur général de Nagarro, déclare :

« En joignant nos forces à celles d'APSL, nous nous engageons ensemble dans un voyage stratégique vers la croissance et l'expansion sur les marchés espagnol et latino-américain, en mettant l'accent sur les secteurs du tourisme et de l'hôtellerie. Cela offre à nos clients une occasion extraordinaire de dégager une valeur accrue grâce à une gamme de services élargie et à un spectre de capacités plus large. La collaboration avec APSL a révélé un remarquable mélange de leaders et de spécialistes qui possèdent une combinaison unique de sens de l'entreprise, d'excellence opérationnelle et de chaleur humaine - un mélange rare dans le paysage commercial d'aujourd'hui. Je souhaite chaleureusement la bienvenue à toute la famille APSL et je me réjouis de l'aventure passionnante qui nous attend. »

Antoni Aloy, directeur général d'APSL, a déclaré au nom de l'équipe fondatrice d'APSL :

« Nous partageons la même culture et les mêmes objectifs avec Nagarro, et nous sommes très enthousiastes à l'idée du voyage que nous entreprenons ensemble. Ce partenariat nous permet d'élargir notre gamme de services à nos clients et d'améliorer l'excellence technique de nos équipes et de nos solutions. Nous sommes ravis de travailler dans un environnement de talents internationaux. Nous croyons fermement au modèle culturel et managérial de Nagarro, qui est le nôtre depuis toutes ces années. Nous le considérons comme le modèle idéal pour les entreprises technologiques qui valorisent le service au client et le talent, ainsi que l'engagement éthique et les valeurs partagées. »

À propos d'APSL

Fondée en 2009, APSL est une société de services informatiques qui propose une gamme de services à valeur ajoutée dans trois grands domaines d'activité : le développement, les données et les systèmes en cloud. La clientèle d'APSL comprend des entreprises espagnoles et mondiales de premier plan dans des secteurs tels que le tourisme, l'énergie et le secteur public, entre autres.

À propos de Nagarro

Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises innovantes et avant-gardistes du numérique et à conquérir ainsi leurs marchés. Nagarro se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit CARING et son approche « Thinking Breakthroughs ». L'entreprise emploie plus de 19 000 personnes dans 34 pays.

