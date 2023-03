Nagarro sélectionné par Arriva UK Trains pour le développement de sa plateforme client numérique

Grâce à ce nouveau partenariat, Arriva UK Trains et Nagarro collaboreront pour faire passer la plateforme au niveau supérieur afin qu'elle soit adoptée par un public encore plus large.

Neil Shah, directeur de l'informatique et du numérique d'Arriva UK Trains a déclaré : « La révolution numérique change les modes de consommation des voyageurs, et nous avons une solution prête à l'emploi que nous pouvons désormais développer en partenariat avec Nagarro. Ce partenariat arrive au bon moment dans le processus évolutif de la plateforme ACE, et nous sommes impatients de travailler ensemble à la mise en place d'une nouvelle énergie créative et d'un nouvel investissement dans la plateforme. »

Dans le cadre de ce partenariat, Nagarro et Arriva investiront un capital intellectuel équivalent pour exploiter davantage le potentiel et les capacités de la plateforme, ce qui permettra à Arriva UK Trains de réaliser son ambition de développer et de livrer une plateforme numérique de pointe avec une expérience utilisateur encore meilleure.

Amit Chawla, responsable mondial de l'unité commerciale Voyages et logistique chez Nagarro, a déclaré : « Nagarro travaille activement avec des entreprises de transport de premier plan pour leur permettre de devenir plus agiles, plus efficaces et plus axées sur le client, et ainsi d'offrir une expérience de voyage fluide à leurs clients. Nous sommes très heureux de prolonger notre partenariat avec Arriva et de l'aider à réaliser son ambition d'offrir un excellent service client au quotidien. »

À propos de Nagarro

Nagarro, un leader mondial de l'ingénierie numérique, aide ses clients à devenir des entreprises innovantes et avant-gardistes du numérique et à conquérir ainsi leurs marchés. Nagarro se distingue par son caractère entrepreneurial, souple et global, son état d'esprit CARING et son approche « Thinking Breakthroughs ». L'entreprise emploie plus de 18 000 personnes dans 33 pays.

À propos d'Arriva

Arriva est l'un des principaux fournisseurs de transport de passagers en Europe, employant près de 40 000 personnes et assurant environ 1,2 milliard de trajets de passagers dans 12 pays européens. Arriva fait partie de la Deutsche Bahn (DB), l'une des principales sociétés de transport de passagers et de logistique au monde. Avec des bus, des trains, des autocars, des tramways, des navettes fluviales, des systèmes de voitures ou de vélos partagés ainsi que des solutions de transport à la demande, Arriva est fier de connecter les personnes et les communautés en toute sécurité, de façon fiable et durable, en offrant les meilleurs services au quotidien en République tchèque, en Croatie, au Danemark, en Hongrie, en Italie, aux Pays-Bas, en Pologne, en Serbie, en Slovaquie, en Slovénie, en Espagne et au Royaume-Uni.

