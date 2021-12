Nahrungsergänzungsmittel von Swiss Pharmacan für sofortige klinische Studie zur Bestätigung der Wirksamkeit gegen Long-COVID zugelassen

Die Schweizer PharmaCan AG und die Co-Sponsoren MGC Pharmaceuticals und Glow LifeTech geben den Beginn einer klinischen Studie bekannt, um die Wirksamkeit von ArtemiC Support bei der Verbesserung des klinischen Zustands des postakuten COVID-Syndroms (Long COVID) festzustellen. Die Studie wird in Kooperation mit UniversalDoctor in Spanien am medizinischen Forschungszentrum EAP Sardenya durchgeführt.

An der Studie nehmen 150 erwachsene Patienten mit einer bestätigten SARS-CoV-2-Infektion teil, die mindestens vier Wochen lang-COVID-Symptome und einen „Post Covid Functional Score" (PCFS) zwischen eins und vier hatten. ArtemiC Support wird oral in einer Dosierung von dreimal täglich fünf Tropfen über sechs Wochen verabreicht.

Die Bewertung des Ansprechens wird in zwei Schritten nach ein, zwei, drei und sechs Wochen nach Behandlungsbeginn gemessen: funktioneller Status gemäß dem PCFS und Symptomatologie gemäß der 10-stufigen Likert-Skala. Sieben Symptome werden bewertet: Atemnot, Husten, Asthenie, Anosmie, Ageusie, Kopfschmerzen und geistige Verwirrung.

ArtemiC Support ist ein klinisch getestetes Nahrungsergänzungsmittel mit drei natürlichen Inhaltsstoffen. Die MyCell™-Technologie verkapselt diese Wirkstoffe und ermöglicht eine sichere und effiziente Aufnahme durch die menschlichen Zellen.

Weitere Informationen finden Sie unter www.artemic.info/clinicalstudy

