NAMAD 表達對美國最高法院平權措施判決感到憂慮，促請重新評估以實現公平和平等

News provided by

National Association of Minority Automobile Dealers (NAMAD)

04 Jul, 2023, 18:44 ET

華盛頓 2023年7月4日 /美通社/ -- 

美國首席大法官
美國最高法院
東北區第一街 1 號
華盛頓哥倫比亞特區 20543

尊敬的首席大法官閣下

我們代表全國少數族裔汽車經銷商協會 (National Association of Minority Automobile Dealers ，NAMAD) 致信，對最高法院最近駁回大學入學申請平權措施的判決表達強烈反對。我們堅信多元化、公平和包容對建立公平、平等並能代表其豐富多元文化的美國來說，一直是至關重要的元素。

NAMAD 作為支持汽車行業中少數族裔企業家的組織，我們認知到平權措施對高等教育以至商業都具有價值。在大學招生過程中取消這項政策的判決，很有可能會阻礙我們在建立多元化的學術環境方面所取得的進展。平權措施透過將種族列為其中一個考慮因素，為歷史上被邊緣化的社群提供機會，並為可能面對系統性劣勢的學生提供公平競爭的環境。

教育機構中的多元化可以促進批判性思考、文化理解，並讓學生做好準備以面對全球化社會的現實。它可以確保所有意見都能得到傾聽、各種觀點都獲得尊重，並且產生創新的解決方案。此外，平權措施已被證實是一項有效的做法，可以拆除根深蒂固的結構性不平等、加強社會凝聚力，並讓國家更加和諧。

作為汽車行業少數族裔企業家的代表，我們謹促請最高法院重新考慮其對大學入學申請平權措施的裁決。讓我們繼續建立一個不論背景並對所有人提供平等機會的美國。

讓我們一起努力在生活中的各個範疇讚揚多元化，並促進包容。我們希望這一崇高的法院可以重新審視和考慮法院平權措施的好處，因為這關係到國家重大問題。 

恭請鈞安

Damian Mills 
主席 

Damon Lester 
副主席

National Association of Minority Automobile Dealers (NAMAD)

SOURCE National Association of Minority Automobile Dealers (NAMAD)

Also from this source

NAMAD对最高法院的平权法案决定表示关切，敦促重新评估公平和公正

NAMAD expresa preocupación por la decisión de acción afirmativa de la Corte Suprema e insta a una reevaluación de la justicia y la equidad

Explore

More news releases in similar topics

PRN Top Stories Newsletters

Sign up to get PRN’s top stories and curated news delivered to your inbox weekly!

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.