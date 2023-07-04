NAMAD 表達對美國最高法院平權措施判決感到憂慮，促請重新評估以實現公平和平等

華盛頓 2023年7月4日 /美通社/ --

美國首席大法官

美國最高法院

東北區第一街 1 號

華盛頓哥倫比亞特區 20543

尊敬的首席大法官閣下：

我們代表全國少數族裔汽車經銷商協會 (National Association of Minority Automobile Dealers ，NAMAD) 致信，對最高法院最近駁回大學入學申請平權措施的判決表達強烈反對。我們堅信多元化、公平和包容對建立公平、平等並能代表其豐富多元文化的美國來說，一直是至關重要的元素。

NAMAD 作為支持汽車行業中少數族裔企業家的組織，我們認知到平權措施對高等教育以至商業都具有價值。在大學招生過程中取消這項政策的判決，很有可能會阻礙我們在建立多元化的學術環境方面所取得的進展。平權措施透過將種族列為其中一個考慮因素，為歷史上被邊緣化的社群提供機會，並為可能面對系統性劣勢的學生提供公平競爭的環境。

教育機構中的多元化可以促進批判性思考、文化理解，並讓學生做好準備以面對全球化社會的現實。它可以確保所有意見都能得到傾聽、各種觀點都獲得尊重，並且產生創新的解決方案。此外，平權措施已被證實是一項有效的做法，可以拆除根深蒂固的結構性不平等、加強社會凝聚力，並讓國家更加和諧。

作為汽車行業少數族裔企業家的代表，我們謹促請最高法院重新考慮其對大學入學申請平權措施的裁決。讓我們繼續建立一個不論背景並對所有人提供平等機會的美國。

讓我們一起努力在生活中的各個範疇讚揚多元化，並促進包容。我們希望這一崇高的法院可以重新審視和考慮法院平權措施的好處，因為這關係到國家重大問題。

恭請鈞安

Damian Mills

主席

Damon Lester

副主席

National Association of Minority Automobile Dealers (NAMAD)

SOURCE National Association of Minority Automobile Dealers (NAMAD)