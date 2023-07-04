NAMAD对最高法院的平权法案决定表示关切，敦促重新评估公平和公正

华盛顿2023年7月4日 /美通社/ --

美国最高法院首席大法官

1 First Street, NE Washington, DC 20543

尊敬的首席大法官：

我们代表全国少数族裔汽车经销商协会（NAMAD）特此致函，以表示我们强烈反对最高法院最近关于不允许在大学申请中执行平权法案的决定。 我们坚信，对于建立一个公平、平等并代表自身丰富多元文化结构的美国而言，多样性、公平性和包容性始终是关键因素。

作为一个支持汽车行业少数族裔企业家的组织，NAMAD认识到平权法案不仅在高等教育中而且在商业中具有的价值。 在大学招生中取消这一政策的决定可能会阻碍我们在创造多元化学术环境方面取得的进展。 通过将种族视为众多相关因素之一，平权法案为历史上被边缘化的社区提供了机会，并为可能面临系统性不利因素的合格学生提供了公平的竞争环境。

教育机构的多样性可促进批判性思维、文化理解，并使学生为全球化社会的现实做好准备。它确保所有的声音都得到倾听，观点得到尊重，并产生创新的解决方案。此外，事实证明，平权法案可有效地消除根深蒂固的结构性不平等，从而加强社会凝聚力并建立一个更加和谐的国家。

作为汽车行业少数族裔企业家的代表，我们谨敦促最高法院重新考虑大学招生中执行平权法案的相关决定。 让我们继续建设一个人人享有平等机会的美国，无论其背景如何。

我们可以共同努力，建设一个在生活各个方面弘扬多样性和促进包容性的社会。 我们希望，最高法院这一备受尊敬的法院机构在审议具有国家重要性的问题时能够重新审视并重新考虑平权法案的益处。

此致，

Damian Mills

主席

Damon Lester

副主席

National Association of Minority Automobile Dealers (NAMAD)

SOURCE National Association of Minority Automobile Dealers (NAMAD)