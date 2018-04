Namirial amplia as opções para a seleção de pad de assinatura digital com biometria manuscrita

SENIGALLIA, Itália e BELGRADO, Sérvia, 24 de abril de 2018 /PRNewswire/ -- Namirial, fornecedora líder de software de Gerenciamento Digital de Transações (DTM na sigla em inglês) e especialista em software de assinatura digital manuscrita instalado em mais de 375.000 pontos de assinatura no mundo todo, anunciou hoje o lançamento dos pads Namirial NT 10011 e NT 10012 para leitura, preenchimento e assinatura de documentos,. Os novos pads Namirial, desenhado para oferecer uma experiência de assinatura o mais próxima possível do papelpoderão ser vistos e testados, hoje e amanhã, na conferência bancária Technobank em Belgrado no estande da ITSistemi, parceira da Namirial.

Namirial signature pad NT 10011 in horizontal and vertical orientation - flexible positioning in all POS environments (PRNewsfoto/Namirial)

Os dispositivos são projetados para todos as situações onde a assinaturas eletronica encontra a assinatura digital: quando não estão em uso para assinatura, podem ser utilizados para promover conteúdos, por meio de imagens e vídeos. Enquanto o NT 10011 é um pad de assinatura clássico operado por stylus, o NT 10012 vem com recursos de tela sensível ao toque. Os dois estão projetados para suportar a transformação digital no PDV em setores bancários, telecomunicações, varejo, serviços públicos e serviços de saúde, oferecendo uma excelente relação custo-benefício.

Esses novos pads de assinatura com tela de 10.1 polegadas complementam a ampla gama de pads de assinatura e pen displays de vários tamanhos vendidos e com suporte da Namirial - em particular pads da Wacom, bem como uma ampla variedade de tablets e smartphones. A Namirial oferece o mais amplo suporte para captura de assinaturas biométricas manuscritas, incluindo a opção de verificação automática de assinaturas, usando vários tipos de dispositivos, todos oficialmente certificados em seus laboratórios.

Luigi Tomasini, CEO da Namirial: "Projetamos esses pads aproveitando da nossa experiência na captura de centenas de milhões de assinaturas manuscritas usando as soluções de assinatura eletrônica da Namirial. Damos ênfase especial à usabilidade, ergonomia e qualidade dos dados biométricos adquiridos. Esses pads possuem um design plano moderno e permitem o posicionamento nos modos paisagem e retrato. Os dados de assinatura são transmitidos para o software de assinatura eletrônica em execução no sistema de desktop ou como um serviço de nuvem usando criptografia forte RSA/AES."

Os pads da Namirial possuem a marca registrada Xyzmo, refletindo a histórica marca de patrimônio da omonima empresa austríaca adquirida em 2015. O envio dos novos pads de assinatura Namirial terá início em agosto de 2018.

Para obter detalhes técnicos e informações de preços dos pads da Namirial e soluções de gerenciamento digital de transações da Namirial, entre em contato com o setor de vendas em contacts@namirial.com

Sobre a Namirial

A Namirial é líder global em DTM-Digital Transaction Management com soluções para a identificação eletrônica de usuários, autenticação multicanal, certificados digitais, assinatura eletrônica, faturamento eletrônico e arquivamento digital. A empresa foi certificada para muitos produtos e serviços, incluindo como Trust Service Provider eIDAS. A Namirial emprega mais de 350 pessoas e está processando vários milhões de transações todos os dias. Além de escritórios em toda a Itália, o grupo Namirial possui subsidiárias na Áustria, Brasil, Alemanha e Romênia. Visite nosso site namirial.com ou siga-nos no LinkedIn e Facebook.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/679550/Namirial_NT_10011.jpg

FONTE Namirial

