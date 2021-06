Nanjing inovadora: reunindo sabedoria global para criar um futuro comum

Na cerimônia de abertura, Xu Nanping, Vice-Ministro da Ciência e Tecnologia, disse: "Nanjing, como o primeiro grupo de cidades nacionais inovadoras, estabeleceu uma nova referência para a construção de cidades nacionais inovadoras." Ela continuará a intensificar os esforços para apoiar Nanjing na criação de inovações originais e esforços nas áreas de fonte estratégica, picos de carbono, neutralidade de carbono e áreas piloto de reforma abrangente do sistema científico e tecnológico, de acordo com o Comitê Organizador da Nanjing Tech Week.

No discurso de abertura, Fan Gang, professora de Economia da Peking University, disse que a Academia Chinesa de Ciências, como uma força científica e tecnológica nacional estratégica, está cooperando cada vez mais com Nanjing, e um conjunto de recursos de inovação de alto nível da Academia Chinesa de Ciências (CAS) está acelerando a captação, formando uma terra de inovação regional de clusters de disciplinas e de aglomeração espacial. Na reunião, foi lançado o Centro Nacional de Inovação Tecnológica de Semicondutores de terceira geração (Nanjing).

Como representante da Rússia, país convidado da Tech Week desse ano, o Sr. Raspertov, diretor interino do Departamento de Cooperação Internacional do Ministério da Ciência e do Ensino Superior da Federação Russa, disse em um discurso on-line que a Tech Week desse ano tem uma rica série de atividades de cooperação russo-chinesa envolvendo tecnologia da informação, biotecnologia, novos materiais, IA e outros domínios. Essa cooperação aprofundada mostrou que acadêmicos e pesquisadores russos e chineses estão interessados em estabelecer contatos e desenvolver cooperação mutuamente benéfica nas áreas prioritárias dos dois países. "Acredito que as várias atividades realizadas aqui ajudarão a construir uma plataforma sustentável e a promover a implementação de projetos científicos e tecnológicos internacionais e a cooperação em inovação."

A Organização Mundial da Propriedade Intelectual lançou a edição de 2020 do Índice de Inovação Global, que mostra que Nanjing conseguiu grandes melhorias em quatro anos e que sua classificação saltou do 94º lugar em 2017 para o 21º; Nanjing ocupa a 8ª posição entre as cidades de pesquisa científica mundiais selecionadas pela respeitada revista "Nature".

A inovação foi integrada ao sangue do desenvolvimento de Nanjing e se tornou o temperamento distinto da cidade.

Links para anexos de imagens:

Link: http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=394590

Legenda: Conferência de Inovação Mountain Purple na Nanjing Tech Week

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1551534/Nanjing_Tech_Week.jpg

FONTE The Organizing Committee of Nanjing Tech Week

SOURCE The Organizing Committee of Nanjing Tech Week