Nanoprecise Sci Corp baut energiezentrierte vorausschauende Wartung in Europa und Afrika aus

HANNOVER, Deutschland, 21. April 2024 /PRNewswire/ -- Die Nanoprecise Sci Corp freut sich, die Ausweitung ihrer Energy Centered Predictive Maintenance (ECM)-Aktivitäten auf Europa und Afrika bekannt zu geben. Mit dieser Expansion wird dem bedeutenden Wandel hin zu unternehmerischer Nachhaltigkeit in diesen Regionen Rechnung getragen, der mit der wachsenden Nachfrage nach technologischen Lösungen einhergeht, die sowohl das Umweltbewusstsein als auch die Betriebssicherheit verbessern.

Nanoprecise's Energy-Centric Predictive Maintenance is Advancing Global Sustainability Goals

Auf motorgetriebene Maschinen entfallen 65 % des weltweiten Stromverbrauchs, wobei schlecht gewartete Geräte bis zu 30 % dieser Energie ineffizient verbrauchen. Die ECM-Lösung von Nanoprecise bietet einen besseren Einblick in die Energienutzung der Geräte und ermöglicht es Unternehmen, den Energieverbrauch zur Priorisierung der vorbeugenden Wartung zu nutzen. Dieser Ansatz trägt zur Senkung des Energieverbrauchs und der Kohlendioxidemissionen bei und gewährleistet gleichzeitig die Betriebszeit und Zuverlässigkeit der Anlagen.

Eine der wichtigsten Neuerungen bei der Expansion in der Region ist die Ernennung von Kalyan Meduri zum Vertriebsleiter für Europa und Afrika. Kalyan verfügt über mehr als 18 Jahre globale Erfahrung in der Entwicklung neuer Technologien, der Skalierung neuer Unternehmen und der Motivation von Teams, Kundenprobleme anders zu lösen. Er verfügt über Erfahrungen in Indien, Frankreich und Dänemark und setzt sich leidenschaftlich dafür ein, durch Technologie und Zusammenarbeit positive Auswirkungen zu erzielen, um der nächsten Generation eine nachhaltige Zukunft zu bieten. „Der deutliche Trend zur Nachhaltigkeit in Europa macht es zu einem erstklassigen Markt für unsere ECM-Lösung", so Kalyan Meduri. „Durch die Integration unserer hochmodernen Lösungen für die vorausschauende Wartung mit einem strategischen Energiemanagement helfen wir Unternehmen, ihre Nachhaltigkeitsziele zu erreichen und gleichzeitig die betriebliche Effizienz zu verbessern. Das ist ein Gewinn für sie und für den Planeten!"

Nanoprecise hat sich zu einem bevorzugten Anbieter von ESG-Lösungen für Industrieunternehmen auf der ganzen Welt entwickelt, und nun auch für europäische Unternehmen, die ihre Bemühungen um die Reduzierung von Emissionen und die Erhöhung der Betriebszeit ohne weitere Kapitalausgaben beschleunigen wollen. Und mit der kürzlich angekündigten Geld-zurück-Garantie können Unternehmen risikofrei und mit garantiertem ROI auf energiezentrierte vorausschauende Wartung umsteigen.

Besuchen Sie Kalyan und das Nanoprecise-Team auf der Hannover Messe in Halle 7, Stand Nr. D28 und entdecken Sie die Möglichkeiten und Vorteile von ECM.

Informationen zu Nanoprecise Sci Corp:

Nanoprecise Sci Corp ist eine KI-gestützte, energiezentrierte, vorausschauende Wartungslösung, die IoT-Sensortechnologie mit künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen kombiniert, um die Effizienz von Maschinen zu verbessern und zur Nachhaltigkeit beizutragen.

nanoprecise.io

Medienkontakt:

Christian Keon

Marketingleiter, Nanoprecise

[email protected]

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2390796/Nanoprecise.jpg