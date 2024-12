Nanoprecise Sci Corp. nomme Kevin Clark au poste de « Chief Evangelist Officer » pour diriger l'expansion mondiale de la marque

EDMONTON, Alberta, 10 décembre 2024 /PRNewswire/ -- Nanoprecise Sci Corp., le leader des solutions de maintenance prédictive centrée sur l'énergie, est heureux d'annoncer la nomination de Kevin Clark en tant que nouveau Chief Evangelist Officer, « évangéliste en chef ». Avec plus de vingt ans d'expérience à des postes de direction dans la technologie, l'innovation industrielle et l'IA, Kevin apporte une mine d'expertise qui sera déterminante pour accélérer la croissance de Nanoprecise, tout en sensibilisant le marché mondial au pouvoir de la maintenance centrée sur l'énergie (ECM).

Kevin Clark, Chief Evangelist Officer, Nanoprecise Sci Corp

Avant de rejoindre Nanoprecise, Kevin occupait le poste de vice-président de l'IA des séries temporelles chez Falkonry. À ce titre, il a dirigé le marketing, la réussite des clients et la stratégie en matière d'IA, en favorisant le leadership éclairé industriel et la croissance du marché. Sa vaste expérience dans les espaces de l'IA et de l'IoT jouera un rôle essentiel dans la communication des solutions innovantes de Nanoprecise et dans l'expansion de son influence dans des secteurs clés.

Kevin a été le fer de lance des efforts déployés par de grandes entreprises pour étendre l'empreinte de l'IoT et de l'analyse prédictive. Chez Fortive, Kevin a dirigé plusieurs initiatives mondiales visant à innover et à étendre l'empreinte de la gestion des actifs, de l'IoT et de l'analyse prédictive alors qu'il était chez Fluke Reliability et Accruent, respectivement vice-président de l'IoT et vice-président mondial du marketing des produits et de l'industrie. Son leadership dans la combinaison du matériel, des logiciels et des services a transformé les modèles d'entreprise, entraîné une croissance significative du chiffre d'affaires et établi une position de leader sur le marché mondial. L'expérience de Kevin en matière de développement stratégique de produits, de stratégies de mise sur le marché et de réussite des clients sera un atout considérable pour Nanoprecise, qui continue d'étendre sa présence mondiale et d'améliorer son approche de l'ECM.

« La nomination de Kevin marque un chapitre palpitant dans la croissance de notre entreprise », a déclaré Sunil Vedula, fondateur et PDG de Nanoprecise. « Sa combinaison unique d'expertise en matière d'IA, d'IoT et d'industrie, alliée à son leadership stratégique, nous aidera à accélérer notre mission d'optimisation de la gestion des actifs et de l'efficacité énergétique dans tous les secteurs d'activité. L'expérience de Kevin en matière de promotion de l'innovation, de leadership éclairé et d'expansion des activités correspond parfaitement aux objectifs de Nanoprecise, et nous nous réjouissons de la valeur considérable qu'il apportera à l'équipe et à nos clients. »

Kevin a fait part de son enthousiasme à l'idée de rejoindre Nanoprecise : « Je suis ravi de rejoindre une entreprise qui transforme la gestion des actifs grâce à la maintenance centrée sur l'énergie. Les solutions de Nanoprecise ont le potentiel de conduire à des changements significatifs dans les industries en améliorant la fiabilité des actifs, en optimisant l'utilisation de l'énergie et en réduisant les émissions de CO2. Je suis impatient d'aider Nanoprecise à se développer et à atteindre de nouveaux sommets tout en continuant à innover et à ouvrir la voie dans le domaine de la technologie de maintenance prédictive. »

À propos de Nanoprecise Sci Corp.

Nanoprecise Sci Corp. fournit des solutions de maintenance prédictive de bout en bout qui s'appuient sur la technologie IoT et l'IA pour surveiller et optimiser la consommation d'énergie, l'état des équipements et l'efficacité opérationnelle. En se concentrant sur la maintenance centrée sur l'énergie (ECM), Nanoprecise aide les organisations de différents secteurs à améliorer la fiabilité de leurs actifs, à réduire les émissions de CO2 et à réduire les temps d'arrêt non planifiés.

