Nanoprecise Sci Corp remporte la Cohort 5 Maruti Suzuki du programme MAIL

L'équipe Nanoprecise a installé des capteurs MachineDoctor™ sur les cyclo-drives critiques pour obtenir les données complexes sur la santé des machines d'une manière qui ne pouvait pas être faite auparavant par l'équipe Maruti Suzuki. Le logiciel basé sur l'IA a ensuite été en mesure de détecter une défaillance à un stade précoce à l'aide d'émissions acoustiques et a confirmé la progression de la défaillance à l'aide d'une analyse des vibrations. Cette approche multi-capteurs a mis en évidence les capacités uniques de Nanoprecise. Après inspection, l'équipe de maintenance, a confirmé une détérioration grave du fonctionnement de l'équipement, corroborant les informations fournies par la solution Nanoprecise automatisée.

« Il peut être très difficile de surveiller l'état de diverses machines, surtout lorsqu'il s'agit d'opérations cycliques. Avec notre solution basée sur l'IA, les constructeurs automobiles peuvent compter sur un système automatisé pour surveiller la santé et les performances des machines et des équipements en temps quasi réel. Il permet de détecter des changements mineurs dans leurs paramètres opérationnels, de surveiller la progression et de fournir des informations avant qu'elles n'aient une incidence sur la production ou ne causent des temps d'arrêt. La réussite de la Cohort 5 témoigne de notre capacité à révolutionner le secteur de la maintenance grâce à la technologie, » a affirmé Prashant Verma , cofondateur et chef de produit de Nanoprecise Sci Corp.

Nanoprecise a été désigné lauréat du programme après un processus de présélection en plusieurs étapes très compétitif sur une période de 6 mois qui comprenait des présentations détaillées et des démonstrations technologiques. Nanoprecise est actuellement en train de mettre en œuvre des extensions de la Proof of Concept initiale avec MSIL, et chez Maruti Suzuki, les experts du domaine guident et encadrent l'équipe pour accélérer l'application à l'échelle de la Maruti Suzuki.

À propos de Nanoprecise

Nanoprecise Sci Corp est un fournisseur de solution de maintenance prédictive automatisée basée sur l'IA qui facilite la détection précoce des plus petits changements dans les opérations de la machine, bien avant qu'ils n'aient une incidence sur la production ou causent des temps d'arrêt. Nanoprecise se spécialise dans la mise en œuvre de l'intelligence artificielle et de la technologie IoT industrielle pour la maintenance prédictive des actifs et la surveillance de l'état. La solution basée sur l'IA offre des informations prédictives en temps réel sur la santé et la performance réelles des actifs industriels. Le siège social de Nanoprecise se situe à Edmonton, au Canada, et l'entreprise travaille avec des entreprises de divers secteurs pour les aider à faire avancer leur projet Industrie 4.0.

