Nanoramic Laboratories und General Motors arbeiten gemeinsam an Kosten und Nachhaltigkeit von Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge

Nanoramic erhält Investition von GM Ventures, um die Entwicklung von kostengünstigen, leistungsstarken EV-Batterien voranzutreiben

BOSTON, 19. April 2023 /PRNewswire/ -- Nanoramic Laboratories („Nanoramic") gab heute bekannt, dass GM Ventures, der Risikokapitalzweig von General Motors Co. (NYSE: GM), eine strategische Investition in Nanoramic, ein führendes Unternehmen für Energiespeicherung und fortschrittliche Materialien, getätigt hat. Die Zusammenarbeit konzentriert sich auf die gemeinsame Entwicklung und Anwendung von Nanoramic's proprietärer Neocarbonix® at the Core-Elektroden-Technologie für Lithium-Ionen-Batterien für Elektrofahrzeuge, die auf Verbesserungen bei den Kosten, der Effizienz und der Nachhaltigkeit von Batterien für Elektrofahrzeuge abzielt.

Neocarbonix® at the Core von Nanoramic ist eine Elektroden-Technologieplattform für Kathode und Anode, die für die Herstellung im Hochdurchsatzverfahren ohne das Lösungsmittel N-methyl-2-pyrrolidone (NMP) entwickelt wurde und Batterien mit niedrigeren Kosten pro Kilowattstunde (kWh) und hervorragender Leistung ermöglicht. Neocarbonix® erreicht dies, indem herkömmliche Bindemittelsysteme durch ein 3D-Nanokohlenstoffnetz ersetzt werden. Dadurch entfallen die Bindemittel aus Polyvinylidenfluorid (PVDF) in der Kathode und der damit verbundene Bedarf an NMP-Lösungsmittel im Herstellungsprozess. Bei der Anwendung auf Anoden ermöglicht Neocarbonix® eine lange Lebensdauer von Siliziumanoden mit kostengünstigen aktiven Materialien.

„Nanoramic teilt die Überzeugung von GM, eine rein elektrische Zukunft anzustreben. Wir sind begeistert von unserer Zusammenarbeit", sagte Eric Kish, Geschäftsführer von Nanoramic. „Die Neocarbonix® at the Core-Technologie von Nanoramic ist einzigartig positioniert, um die Kosten von Batterien zu senken - ein Schlüssel zum weiteren Wachstum von Elektrofahrzeugen. Diese Technologie ist eine innovative und praktische Lösung für die Vermarktung von Batterien mit hoher Leistung, besserer Umweltfreundlichkeit und - ganz wichtig - niedrigeren Kosten."

„Unsere integrierte Technologiestrategie zielt darauf ab, die bahnbrechende Technologie von Nanoramic mit dem umfangreichen Netzwerk von GM-Ressourcen zu kombinieren, um effizientere EV-Batterien zu bauen", sagte Kent Helfrich, Präsident von GM Ventures. „Diese Zusammenarbeit hat das Potenzial, sowohl die Kosten als auch die Nachhaltigkeit der Batterieherstellung für unsere Ultium EV Platform zu verbessern."

GM fährt die Produktion zügig hoch, um bis 2025 in Nordamerika eine jährliche Kapazität von 1 Million Elektrofahrzeugen zu erreichen. Während das Unternehmen seine Transformation fortsetzt, bleibt GM auch der Nachhaltigkeit verpflichtet und hat sich zum Ziel gesetzt, seine globalen Produkte und Betriebe bis 2040 „carbon neutral" zu machen.

Als NMP-freies Verfahren zielt Neocarbonix® darauf ab, die Herstellung von Elektroden mit hohem Durchsatz auf konventionellen Anlagen zu ermöglichen und so die für konventionelle Lithium-Ionen-Produktionslinien erforderlichen Produktionsflächen und Investitionskosten zu reduzieren. Dadurch wird der CO 2 -Fußabdruck des Batterieherstellungsprozesses um 25 % reduziert, was diese Technologie zu einem Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit macht. Bei der nächsten Generation von Siliziumanoden besteht eine entscheidende Herausforderung darin, kostengünstige Siliziummaterialien zu verwenden, ohne dass die Zyklusdauer eingeschränkt wird. Neocarbonix® wurde entwickelt, um das volle Potenzial von handelsüblichen Siliziummaterialien auszuschöpfen, und bietet eine praktische Lösung für langlebige und leistungsstarke Siliziumanoden. Als chemieunabhängige Plattform kann Neocarbonix® mit jedem Kathoden- und Anodenmaterial verwendet werden und ist für herkömmliche Lithium-Ionen-, Festkörper- und darüber hinausgehende Anwendungen geeignet.

Informationen zu Nanoramic

Nanoramic® Laboratories ist ein branchenführendes Unternehmen für Energiespeicherung und fortschrittliche Werkstoffe, das eine innovative Elektrodentechnologie entwickelt hat: Neocarbonix® at the Core. Nanoramic vermarktet diese Technologie, um die Energiespeicherung für Elektrofahrzeuge zu verändern: Erhöhung der Energiedichte und Langlebigkeit bei gleichzeitiger Kostensenkung. Das Lizenzierungsmodell von Nanoramic stützt sich auf 14 Jahre Forschung mit über 150 erteilten und angemeldeten Patenten. Heute arbeitet Nanoramic mit einigen der größten Automobilhersteller und Batterieproduzenten zusammen, um Batterien zu entwickeln und zu vermarkten, die mit Neocarbonix® at the Core hergestellt wurden. Nanoramic wurde 2009 am MIT gegründet und ist der exklusive Designer, Hersteller und Lizenzgeber von Neocarbonix® at the Core Elektroden und FastCap® Ultrakondensatoren. Siehe www.nanoramic.com.

Informationen zu General Motors

General Motors (NYSE: GM) ist ein globales Unternehmen, das sich darauf konzentriert, eine rein elektrische Zukunft voranzutreiben, die inklusiv und für alle zugänglich ist. Das Herzstück dieser Strategie ist die Ultium-Batterieplattform, die von Massen- bis zu Hochleistungsfahrzeugen alles antreiben wird. General Motors, seine Tochtergesellschaften und seine Joint-Venture-Unternehmen verkaufen Fahrzeuge unter den Marken Chevrolet,Buick,GMC,Cadillac, Baojun und Wuling. Weitere Informationen über das Unternehmen und seine Tochtergesellschaften, einschließlich OnStar, einem weltweit führenden Anbieter von Fahrzeugsicherheitsdiensten, finden Sie unter https://www.gm.com.

SOURCE Nanoramic Laboratories