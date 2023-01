Nanotech Energy, Inc. révèle ses plans pour une nouvelle gigafactory d'un milliard de livres sterling au Royaume-Uni

SUNNY ISLES BEACH, Floride, 19 janvier 2023 /PRNewswire/ -- Le fabricant américain de batteries Nanotech Energy, Inc. a révélé qu'il étudiait sept sites au Royaume-Uni comme lieu d'implantation définitif d'une potentielle nouvelle gigafactory d'un milliard de livres sterling.

Nanotech Energy's CEO, Dr. Jack Kavanaugh

La décision finale, qui sera prise en se basant sur une combinaison d'aspects techniques et d'alignements stratégiques avec les fabricants d'équipement d'origine (FEO) partenaires, pourrait voir le Royaume-Uni devenir un second foyer pour la production des batteries lithium-ion brevetées de Nanotech Energy. Alimentées au graphène, elles sont très performantes et ininflammables.

Si ce projet reçoit le feu vert, il viendra compléter l'usine Nanotech Energy d'une superficie de 517 acres (soit un peu plus de 200 hectares) située dans le comté de Storey, au Nevada, où le premier bâtiment devrait ouvrir au quatrième trimestre 2022 et où la production complète de batteries débutera en 2024.

Le Dr Jack Kavanaugh, président, directeur général et cofondateur de Nanotech Energy, a déclaré : « Le stockage par batterie est enfin prêt à réaliser son plein potentiel. Après plus de sept ans de R&D, les batteries lithium-ion ininflammables de Nanotech Energy comptent parmi les options les plus sûres et les plus écologiques du marché. Elles offrent également une vitesse de recharge nettement supérieure et des capacités de stockage plus importantes que les batteries traditionnelles. Le passage à une nouvelle étape de production grâce à la gigafactory que nous proposons, d'un montant d'un milliard de livres, accélérera considérablement l'avancée du secteur des véhicules électriques (VE) au Royaume-Uni. »

Les batteries produites par Nanotech Energy ont la capacité de révolutionner les performances de l'électronique grand public, des véhicules électriques, de l'équipement maritime, des « power walls », du stockage d'énergie et du matériel militaire.

Mauran Kumar, directeur du marketing pour Nanotech Energy, s'est lui aussi exprimé : « Le Royaume-Uni doit considérablement augmenter sa capacité de production de batteries pour répondre à l'énorme demande prévue. Nanotech Energy est bien placé pour aider à répondre à cette demande, en proposant la chimie la plus sûre sur le marché des batteries. »

Les batteries de Nanotech Energy sont plus sûres et plus performantes que les batteries lithium-ion et les blocs de batteries traditionnels. Elles présentent une densité énergétique et une durée de vie compétitives et peuvent fonctionner entre -40°C et 60°C (ce qui est supérieur aux batteries lithium-ion traditionnelles et aux batteries à semi-conducteurs émergentes).

En utilisant des électrodes à base de graphène, puis en les améliorant avec un électrolyte ininflammable breveté, les batteries de Nanotech Energy offrent la solution ultime en matière de sécurité et de performance.

Contactez [email protected] pour demander des échantillons de cellules 18650 ou de cellules de poche entièrement personnalisables et ininflammables de Nanotech Energy.

À propos de Nanotech Energy

Nanotech Energy a pour mission de faire passer les produits de stockage d'énergie transformateurs à base de graphène du laboratoire de recherche au marché de masse. Notre matériau de graphène monocouche à grande surface est déjà utilisé dans de multiples applications, notamment les batteries lithium-ion non inflammables, les électrodes conductrices transparentes, les encres conductrices, l'électronique imprimée, l'époxy conductrice, les revêtements antistatiques et le blindage EMI (interférence électromagnétique).

Fondée en 2014 par le Dr Jack Kavanaugh et les éminents scientifiques de UCLA, les Dr Richard Kaner et Maher El-Kady, Nanotech Energy a son siège social à Los Angeles et est une société privée soutenue par Multiverse Investment Fund, Fubon Financial Group et d'autres investisseurs stratégiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://nanotechenergy.com.

Toutes les marques commerciales contenues dans le présent document sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1985959/Nanotech_Energy_Inc__Jack_Kavanaugh.jpg

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1250815/NE_logo__002_Logo.jpg

SOURCE Nanotech Energy Inc.