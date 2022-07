Nanotech Energy kündigt neuen, 200 Hektar großen Produktionsstandort für Batterien mit Nanotechnologie im Großraum Reno an

Nanotech Energy hat bereits den Grundstein für das Gelände gelegt, das mehrere Gebäude mit einer Gesamtfläche von über 100.000 Quadratmetern umfassen wird, um die exponentielle Expansion des Unternehmens in den USA und international zu unterstützen. Es wird erwartet, dass der neue Standort in den nächsten fünf Jahren mehr als 1000 Arbeitsplätze in der Region schaffen wird, darunter auch zahlreiche Stellen in den Bereichen Technik und Forschung. Das erste Gebäude soll im 4. Quartal 2022 eröffnet werden und derzeit werden Vorbestellungen für Batterien entgegengenommen. Die Produktion wird 2023 in begrenztem Umfang beginnen und 2024 in vollem Umfang fortgesetzt.

„Die von Nanotech Energy entwickelte, auf Graphen basierende Nanotechnologie überwindet die Probleme der Sicherheit, der begrenzten Speicherkapazität und der Aufladegeschwindigkeit herkömmlicher Lithium-Ionen-Batterien," sagte Nanotech Energy Chairman, CEO und Mitgründer, Dr. Jack Kavanaugh. „Nanotech Energy ist der erste und einzige Hersteller, der die 50%-Gehaltsgrenze durchbrochen hat und 98 % einlagiges Graphen erreicht, das Wundermaterial, das unsere Produkte antreibt. Wir haben bereits bahnbrechende Energiespeicher mit einer Technologie entwickelt, die die hohe Kapazität einer Batterie und die Leistung von Superkondensatoren in einer einzigen Lösung vereint."

Nanotech Energy gab vor kurzem eine 64-Millionen-Dollar-Finanzierung der Serie D mit einer Bewertung von 550 Millionen Dollar nach der Serie D bekannt. Die Serie-D-Finanzierung wurde von Taiwans größtem Finanzdienstleistungsunternehmen, Fubon Financial Holding Co , angeführt und brachte den Gesamtbetrag der bisher von Nanotech Energy aufgebrachten Mittel auf 94,9 Millionen US-Dollar.

„Die Expansion von Nanotech Energy nach Nord-Nevada ist ein potenzieller Wendepunkt, der sich eng an unsere Energie- und Wirtschaftsentwicklungsinitiativen anlehnt und eine beträchtliche Anzahl hoch bezahlter technischer Arbeitsplätze in unsere Gemeinschaft bringt", sagte Mike Kazmierski, Präsident und CEO von EDAWN (der Behörde für die Wirtschaftsentwicklung von West-Nevada). „Die Zukunft kommender Generationen hängt von technologischen Fortschritten ab, die erneuerbare Energien nutzen und in Produkte umgesetzt werden, die das Potenzial haben, unzählige Aspekte unseres Lebens zu beeinflussen und zu verbessern. Nanotech Energy ist führend in diesem Bereich und ich freue mich sehr, sie in Nevada willkommen zu heißen. Ein besonderer Dank gilt dem Gouverneursbüro für Wirtschaftsentwicklung für die Unterstützung dieses Projekts."

Informationen zu Nanotech Energy

Nanotech Energy hat es sich zur Aufgabe gemacht, transformative, auf Graphen basierende Energiespeicherprodukte aus dem Forschungslabor auf den Massenmarkt zu bringen. Unser einlagiges Graphenmaterial mit sehr großer Oberfläche wird bereits in zahlreichen Anwendungen eingesetzt, z. B. in nicht brennbaren Batterien, transparenten leitenden Elektroden, leitfähigen Tinten, gedruckter Elektronik, leitfähigem Epoxid, antistatischen Beschichtungen und Abschirmungen gegen elektromagnetische Störungen (EMI).

Nanotech Energy wurde 2014 von Dr. Jack Kavanaugh und den renommierten UCLA-Wissenschaftlern Dr. Richard Kaner und Dr. Maher El-Kady gegründet und hat seinen Hauptsitz in Florida. Das Unternehmen befindet sich in Privatbesitz und wird von Multiverse Investment Fund, Fubon Financial Group und anderen strategischen Investoren unterstützt. Erfahren Sie mehr unter https://nanotechenergy.com .

Alle hierin enthaltenen Warenzeichen sind Eigentum der jeweiligen Inhaber.

Video – https://www.youtube.com/watch?v=kSE_IH8OkBo

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1845657/Nanotech_Energy_2.jpg

Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1250815/NE_logo__002_Logo.jpg

SOURCE Nanotech Energy Inc.