Nanotech Energy, Soteria Battery Innovation Group et Voltaplex Energy annoncent leur intention de commercialiser des batteries sûres, fabriquées aux États-Unis, pour les vélos électriques

GREENVILLE, Caroline du Sud, 31 août 2023 /PRNewswire/ -- Les préoccupations relatives à la sécurité des batteries des vélos électriques pourraient bientôt commencer à s'estomper après que Nanotech Energy, Soteria Battery Innovation Group et Voltaplex Energy aient convenu d'un nouveau partenariat pour commercialiser des batteries lithium-ion sûres, ininflammables et fabriquées aux États-Unis début 2024.

Dans le cadre du processus de production, les collecteurs de courant en polymère métallisé de Soteria seront combinés avec l'électrolyte et les électrodes exclusives de Nanotech pour créer des cellules 18650s à haute énergie et ultra-sûres. Nanotech Energy est un leader mondial dans le domaine des batteries lithium-ion à base de graphène. Les cellules seront fabriquées dans un premier temps sur le site de Nanotech à Chico, en Californie, avant d'être étendues à une capacité de plusieurs gigawattheures aux États-Unis et en Europe.

Voltaplex utilisera ensuite les cellules pour créer des batteries conçues spécifiquement pour les marchés des vélos électriques, de la robotique, de la médecine et de l'armée. L'expansion vers d'autres marchés de petits appareils devrait suivre rapidement.

Curtis Collar, directeur des ventes et du marketing chez Nanotech Energy, a déclaré : « Le fléau des batteries de vélos électriques bon marché et de mauvaise qualité met en danger les Américains depuis trop longtemps. Au cours des six premiers mois de 2023, la seule ville de New York a enregistré1 au moins 108 incendies liés à des batteries au lithium et 13 décès. Mais aujourd'hui, cet accord marque un progrès important dans la lutte pour la sécurité de nos maisons et de nos rues. Nous sommes fiers que la nouvelle usine de Nanotech, qui entrera en production fin 2023, mette ces cellules sûres à la disposition de partenaires animés du même esprit que Voltaplex. »

Voltaplex sera la première à commercialiser ces cellules, qui seront également disponibles en volume auprès de Nanotech pour d'autres fabricants de packs et d'appareils. De petites quantités de cellules seront distribuées par BatteryBro, la société sœur de Voltaplex, et les consommateurs pourront acheter les packs sur plusieurs grandes plateformes de commerce électronique.

Brian Morin, PDG de Soteria Battery Innovation Group, a déclaré : « Nous sommes heureux de constater que la force de ce partenariat technologique et industriel nous permettra de mieux répondre aux besoins des applications les plus critiques de l'industrie. »

L'accès à ces cellules ininflammables alimentées au graphène permettra à Voltaplex de répondre aux besoins d'applications exigeantes et très complexes sans compromettre la sécurité.

Pour plus d'informations sur les cellules Nanotech Safe, American Made Cells, veuillez contacter Michael Lang à l'adresse [email protected]. Pour plus d'informations sur les emballages contenant ces cellules, veuillez contacter Rebekah Weaver à l'adresse [email protected] ou Haley Thompson à l'adresse [email protected].

À propos de Nanotech Energy

Nanotech Energy a pour mission de faire passer les produits de stockage d'énergie transformateurs à base de graphène du laboratoire de recherche au marché de masse. Son matériau de graphène monocouche à grande surface est déjà utilisé dans de multiples applications, notamment les batteries lithium-ion non inflammables, les électrodes conductrices transparentes, les encres conductrices, l'électronique imprimée, l'époxy conductrice, les revêtements antistatiques et le blindage EMI (interférence électromagnétique).

Fondée en 2014 par le Dr Jack Kavanaugh et les éminents scientifiques de UCLA, les Dr Richard Kaner et Maher El-Kady, Nanotech Energy a son siège social à Los Angeles et est une société privée soutenue par Multiverse Investment Fund, Fubon Financial Group et d'autres investisseurs stratégiques. Pour en savoir plus, rendez-vous sur https://nanotechenergy.com.

À propos de Soteria Battery Innovation Group, Inc.

Soteria Battery Innovation Group Inc. est une société de développement de technologies avancées et d'octroi de licences qui a formé un consortium pour promouvoir les technologies de sécurité des batteries. La technologie brevetée de Soteria s'attaque à la cause première de l'emballement thermique, tandis que le consortium permet un large accès aux technologies innovantes. Soteria a été fondée en 2017 par Brian Morin et son siège social se trouve à Greenville, en Caroline du Sud. Pour obtenir plus d'informations, veuillez consulter www.soteriabig.com.

À propos de Voltaplex

Voltaplex Energy fournit des solutions énergétiques complètes de pointe pour le lithium-ion. La mission de Voltaplex est de favoriser la révolution de l'énergie propre en créant le marché le plus efficace au monde pour les cellules et les packs lithium-ion. Voltaplex permet l'intégration simple d'appareils nouveaux et existants avec la technologie lithium-ion à faible coût.

1Four more people just died in an e-bike fire. If nothing changes, they won't be the last. The Guardian. 22 juin 2023

