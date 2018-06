'Não há saída sem a continuidade das reformas', diz ministro da Fazenda em Almoço-Debate LIDE

Para Guardia, além da reforma da Previdência, é imprescindível o enfrentamento à questão tributária, com – pelo menos – a simplificação na cobrança de determinados impostos, como o PIS-Cofis, tendo em vista que, no seu parecer, é mais remota a aprovação de uma reforma de facto no próximo semestre.

"Todo mundo quer pagar menos impostos, mas a conta tem de fechar. Qualquer reforma tributária mais ampla, que inclua por exemplo a adoção de um IVA (Imposto sobre Valor Agregado) nacional, tem de antes discutir o PIS-Cofis, por isso, a defesa de uma simplificação tributária neste primeiro momento", salientou. Como prioridades da atual gestão, além das reformas, o ministro também elencou a privatização de seis subsidiárias da Eletrobras e o leilão de excedentes do Pré-Sal.

Quanto à política de preços definida pela Petrobras, Guardia defendeu as mudanças trazidas pela nova legislação à governança e gestão profissional na estatal. "A empresa tem de ter total liberdade de política de preços", preconizou. Segundo o ministro, as soluções do governo no pós-greve dos caminhoneiros preservaram a política fiscal, baseada no controle da inflação, câmbio flutuante e disciplina fiscal. "O Ministério da Fazenda e o Banco Central vão atuar para diminuir a volatilidade neste momento de incertezas", afirmou, em relação ao aumento do valor do dólar e da taxa de juros.

Guardia salientou que há robustez nas contas internas, com um colchão de liquidez de R$ 586 bilhões e, por isso, são fortes e diferentes os fundamentos da economia brasileira em relação à administração anterior, sob o comando da ex-presidente Dilma Rousseff. "Também avançamos na agenda legislativa, aprovando projetos de extrema relevância, como o cadastro positivo e a desoneração da folha de pagamento", afirmou.

Legenda da Foto: Eduardo Guardia, ministro da Fazenda, em palestra durante Almoço-Debate LIDE

