Não sabe qual escova dental usar? Confira 6 dicas da Condor para não errar na escolha do produto

e cabeça e cabo. Isso porque o desenho das escovas influencia no alcance das cerdas e na realização dos movimentos. Não existe uma regra. O ideal é optar por aquela que se encaixa melhor à anatomia da sua arcada dentária e permita limpar todos seus dentes, especialmente os do "fundão". Ex.: para quem possui pouco espaço na cavidade bucal, escovas com cabeça pequena, arredondada ou triangular, conseguem atingir áreas mais difíceis da boca.

, do mesmo tamanho e com uma boa quantidade de cerdas nos tufos são as mais indicadas. No entanto, para algumas pessoas, é preferível optar por alturas diferentes nos tufos, como no caso de quem usa aparelho ortodôntico, pois as escovas para este perfil possuem as cerdas do centro mais baixas para que se encaixem nos bráquetes.

Quer saber mais sobre a gama de produtos de Higiene Bucal da Condor? Acesse nosso site: https://condor.ind.br/

Sobre a Condor

Beleza, Limpeza, Higiene Bucal, Pintura Artística e Imobiliária são os segmentos de negócios da Condor, empresa genuinamente brasileira e com a maior fábrica de escovas da América Latina. A companhia fundada em 1929, na cidade de São Bento do Sul, interior de Santa Catarina, conta com 1.500 colaboradores diretos e indiretos e está presente em mais de 100 mil pontos de vendas do Brasil, exportando para mais de 30 países. Com seu propósito de "Fazer Melhor a Cada Dia", a Condor lidera o mercado de escovas dentais infantis e para limpeza geral, pentes e escovas para cabelos e pincéis artísticos, seguindo firme no posicionamento de ser a maior referência brasileira no setor de utensílios e acessórios para cuidados pessoais e com o lar. Nestes 92 anos de história, a empresa se tornou uma das marcas mais presentes nos lares brasileiros, e em suas duas unidades fabris, que somam 53 mil metros quadrados de área construída, produz mais de 1.000 produtos. A companhia também adquiriu em 2020 a Perfect Pro, fornecedora de acessórios de limpeza profissional e corporativa, e, em 2021, criou a Limpaki, uma nova marca de acessórios de limpeza doméstica focada no varejo. Já na esfera social, a Condor atua em diversas frentes, e, por meio de seu trabalho em comunidades carentes, recebeu o selo Empresa Amiga da Criança, da Fundação Abrinq.

Site link / SAC: 0800 47 6666.

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1800045/Condor_Multisoft.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1800046/Condor_Ortodontica.jpg

FONTE Condor

SOURCE Condor