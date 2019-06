Naomi Osaka, jogadora de tênis campeã do Grand Slam, é nomeada a mais nova Embaixadora Global da bareMinerals

Ocupando a 1a posição na Associação de Tênis Feminino, Osaka será o rosto da BAREPRO Performance Wear Foundation, a base mais vendida da marca. Assim como Osaka, a BAREPRO leva o alto desempenho a outro nível. A maquiagem proporciona cobertura que dura o dia todo, com uma fórmula livre de crueldade e voltada para a beleza natural que, comprovadamente, melhora a textura da pele com o tempo.

"Escolhemos Naomi por suas extraordinárias habilidades atléticas e paixão indiscutível por sua profissão, além da confiança, postura e perseverança que ela demonstra dentro e fora da quadra", afirmou JillScalamandre, presidente da bareMinerals. "Ela é uma pessoa notável, e estou muito feliz por recebê-la na família bareMinerals."

Osaka, que representa o Japão e treina nos Estados Unidos, é filha de mãe japonesa e pai haitiano. Ela é a primeira asiática a ocupar o 1o lugar no ranking na categoria individual, e é a primeira mulher a vencer títulos individuais consecutivos do Grand Slam desde Serena Williams em 2015. Uma estrela multicultural com fãs fiéis no mundo todo, esse fenômeno de 21 anos continua rompendo barreiras e quebrando estereótipos a cada movimento de raquete.

"Para mim, Boa Vontade significa apresentar sua melhor versão sem sacrificar sua integridade ou prejudicar os outros", afirmou Osaka, Embaixadora da Boa Vontade. "Com a bareMinerals BAREPRO Foundation, eu não preciso comprometer minha beleza própria e os resultados naturais para ter bom desempenho. Essas fórmulas são perfeitas para meu estilo de vida ativo e nunca falham."

Osaka é a estrela da mais nova campanha da bareMinerals e foi fotografada por Zoey Grossman, fotógrafa famosa no mundo todo, no icônico Sheats-Goldstein Residence, com vista para a cidade de Los Angeles, Califórnia. Sua produção foi criada por Nikki DeRoest, artista de maquiagem internacional da bareMinerals, com a intenção e deixar a Osaka real e autêntica brilhar. As imagens da campanha mostram a beleza feminina de Osaka dentro e fora da quadra. Seu estilo está composto por um glamour natural, com um toque de ousadia.

A bareMinerals é NATURAL SEM COMPROMISSO. Todos os produtos são 100% livres de crueldade e sem parabenos, ftalatos, formaldeído, protetores solares químicos, triclosan, triclocarban, propilenoglicol, óleo mineral, alcatrão de carvão e microesferas. Os minerais naturais estão na essência de todos os produtos da bareMinerals, e a marca continua comprometida em manter os ingredientes potencialmente questionáveis longe da sua pele e fora do meio-ambiente. Após duas décadas no setor de beleza, a bareMinerals continua oferecendo fórmulas de alto desempenho e experiências sensoriais extraordinárias. Bom para todo mundo, bom para o mundo. Esse é o PODER DA BOA VONTADE.

@bareMinerals #PerformanceForAll #CleanBeauty #PowerOfGood

As novas bases BAREPRO Performance Wear Foundation já estão disponíveis.

Para obter mais informações, imagens de produtos ou amostras:

Alice Hampton

Vice-presidente de comunicações globais da bareMinerals

ahampton@sac.shiseido.com

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/925092/1_BarePro_Naomi_BLUESKYHERO_RACQUET_SUPERHIRES600_CMYK.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/925093/2_BP_Foundation_Global_Naomi_alt_glam_shot_Hero_VM_HIRES300_CMYK.jpg

Foto - https://mma.prnewswire.com/media/925094/3_BP_Foundation_Global_Liquid_Individual_Closed_Cap_w_Brush_Espresso_Hero_VM_SUPERHIRES600_CMYK.jpg

FONTE bareMinerals

Related Links

http://bareminerals.com



SOURCE bareMinerals