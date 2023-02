Naser Taher premiado como "Presidente do Ano" em Dubai

O presidente do Grupo MultiBank levou para casa o prêmio máximo, e o Grupo MultiBank também foi premiado como Instituição Líder em Derivativos Financeiros

DUBAI, Emirados Árabes Unidos, 23 de fevereiro de 2023 /PRNewswire/ -- A prestigiosa cerimônia de premiação Le Fonti Awards foi realizada na noite de quinta-feira, 16 de fevereiro, no The Palace Downtown Dubai, recebendo líderes empresariais proeminentes de todo o mundo.

Os prêmios anuais homenageiam os mais altos níveis de excelência empresarial e são aclamados em todo o setor como uma verdadeira marca de qualidade. Na cerimônia, o Grupo MultiBank foi premiado como "Instituição Líder em Derivativos Financeiro", e o presidente, sr. Naser Taher, foi reconhecido como o "Presidente do Ano".

Ao falar sobre a vitória dupla, o presidente, sr. Naser Taher, disse: "É uma prova da dedicação e do comprometimento de nossa equipe", reconhecendo os esforços de todo o Grupo MultiBank. Em seu discurso, o sr. Taher declarou: "O Grupo MultiBank cresceu e se tornou uma das maiores, senão a maior, instituição de derivativos financeiros, com um faturamento diário de US$12,1 bilhões, mais de um milhão de clientes e mais de 30 mil clientes institucionais. Além disso, nós mantemos um registro imaculado com todos os nossos 11 reguladores desde 2005".

A Le Fonti se concentra em aprimorar os recursos exclusivos das empresas. Ao promover uma comunidade empresarial de mais de dez milhões de pessoas em todo o mundo, o evento ofereceu uma oportunidade para os líderes da indústria se conectarem, aprenderem e crescerem uns com os outros. O encontro e a cerimônia de premiação foram seguidos por um divertido jantar de gala, concluindo uma noite de sucesso.

Sobre o Grupo MultiBank:

O Grupo MultiBank foi fundado na Califórnia, EUA, em 2005. Atualmente, a empresa conta com um fenomenal volume diário de negociação superior a US$12,1 bilhões por dia, e presta serviços a uma ampla base de mais de um milhão de clientes de mais de 100 países pelos cinco continentes do mundo. Desde seu início, o Grupo MultiBank evoluiu para um dos maiores provedores de derivativos financeiros online em todo o mundo, oferecendo serviços de corretagem e gestão de ativos. Aos seus valiosos clientes, o grupo oferece plataformas de negociação premiadas, com alavancagem de até 500:1 em produtos como Forex, metais, ações, commodities, índices e ativos digitais. Para mais informações sobre o Grupo MultiBank, acesse https://multibankfx.com/.

Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=CkMgtGscWB0

Foto: https://mma.prnewswire.com/media/2007966/Naser_Taher_at_Le_Fonti.jpg

Logotipo: https://mma.prnewswire.com/media/1951277/MBG_Logo.jpg

FONTE MultiBank Group

