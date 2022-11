Nash Squared: apesar da turbulência econômica, os gastos globais com tecnologia crescem em sua terceira taxa mais rápida em mais de 15 anos, de acordo com a maior pesquisa de liderança digital do mundo

No entanto, o investimento em tecnologia emergente como IA e Big Data desacelerou, ameaçando a inovação

Os temores com relação à guerra cibernética crescem drasticamente à medida que os ataques começam a aumentar

Mais da metade das grandes empresas atingidas por um ataque cibernético

Alta escassez de talentos tecnológicos em todos os momentos, enquanto as demandas salariais se tornam insustentáveis

Mulheres na tecnologia se movimentam em uma direção positiva, auxiliadas pelo trabalho híbrido

LONDRES, 3 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Apesar de 87% dos líderes digitais esperarem uma recessão econômica, os gastos globais com tecnologia deste ano deverão crescer em sua terceira taxa mais rápida em mais de 15 anos, pois mais da metade (52%) dos líderes digitais espera que seu orçamento de tecnologia aumente, e apenas 12% esperam que seu orçamento diminua, de acordo com a maior e mais antiga pesquisa do mundo realizada com tomadores de decisões sêniores de tecnologia.



Mas o relatório Nash Squared Digital Leadership, em colaboração com a CIONET, descobriu que o investimento diminuiu em tecnologias emergentes como IA e Big Data, ameaçando oportunidades de inovar devido à instabilidade econômica global. Embora o investimento continue forte na nuvem (63% relatam uso em larga escala), as empresas estão reduzindo seus investimentos em todas as outras tecnologias (Big Data, IA/AM e RPA) que são fundamentais para a inovação e para obter uma vantagem competitiva.

Bev White, CEO da Nash Squared disse:

"Os ventos econômicos contrários estão se unindo e os indicadores estão se tornando negativos, mas apesar ou até mesmo por causa disso, as empresas sabem que o investimento em tecnologia continua sendo fundamental. Tanto para maximizar a eficiência do que já têm quanto para se tornarem mais ágeis e responsivas em condições altamente imprevisíveis, a tecnologia é o principal facilitador. Mas, embora as intenções de investimento em tecnologia estejam em seu terceiro nível mais alto em mais de 15 anos, há sinais de que algumas empresas estão limitando o investimento em áreas como IA e Big Data. As razões para isso são compreensíveis, mas as empresas devem ter cuidado para não cortarem muito fundo."

Informativo completo aqui

Sobre a Nash Squared

A Nash Squared é o provedor líder mundial de soluções em talentos e tecnologia.

Contamos com uma rede única, que libera o potencial onde as pessoas e a tecnologia se encontram. Há mais de três décadas, ajudamos os clientes a resolverem problemas amplos e complexos, construindo e transformando sua tecnologia e competência digital.

www.nashsquared.com

Contatos para a imprensa:

David Pippett

Relações públicas da ProServ

[email protected]

+44 (0) 7899 798197

Logotipo - https://mma.prnewswire.com/media/1857764/Nash_Squared_Logo.jpg

FONTE Nash Squared

SOURCE Nash Squared