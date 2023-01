NashTech faz aquisição estratégica da provedora de soluções de nuvem e dados norte americana, Knoldus

LONDRES, 13 de janeiro de 2023 /PRNewswire/ -- A NashTech, empresa global de soluções de tecnologia da Nash Squared, adquiriu a Knoldus como parte de sua expansão estratégica na América do Norte.

A Knoldus é uma empresa de consultoria e soluções de tecnologia com mais de 300 funcionários com sedes no Canadá, Estados Unidos, Singapura e dois centros de desenvolvimento na Índia. Ela tem forte reputação nos clientes da Fortune 500 por oferecer soluções digitais de ponta em dados, nuvem e aprendizado de máquina, bem como sistemas de dados em tempo real de alto desempenho.

A aquisição fortalece significativamente a presença da NashTech no maior mercado de tecnologia do mundo e adiciona experiência importante nas áreas que crescem rapidamente: nuvem e dados. Ela amplia a capacidade do Centro de Desenvolvimento global da NashTech, que inclui centros no Vietnã, América Latina e agora na Índia.

Nick Lonsdale, CEO da NashTech, disse: "A NashTech tem como objetivo criar sucesso e valor para nossos clientes, e a profunda experiência da Knoldus e o sólido histórico em soluções em nuvem e dados levam nossa oferta a um novo nível. Esperamos receber a equipe e os clientes da Knoldus na NashTech neste momento muito empolgante de crescimento e desenvolvimento".

Vikas Hazrati, CEO da Knoldus, compartilhou: "Estamos entusiasmados em nos unir à NashTech. À medida que continuamos a desenvolver nossas conquistas nos últimos dez anos, a Knoldus entrando na organização NashTech nos permitirá oferecer aos clientes mais competência e capacidade para apoiá-los em sua jornada de transformação digital para o sucesso".

Cuong Nguyen, MD da NashTech, Vietnã, comentou: "Isso representa uma mudança radical em como podemos ajudar e apoiar nossos clientes no fornecimento de soluções de tecnologia. Eles são perfeitos para nós e estou ansioso para trabalhar com eles."

Bev White, CEO da Nash Squared, acrescentou: "Esta aquisição representa um passo muito significativo na presença da NashTech no importante mercado da América do Norte. Faz parte da estratégia mais ampla da Nash Squared de ser uma líder global em soluções de tecnologia e recrutamento, apoiando nossos clientes em sua jornada de transformação digital com escolha e agilidade e aproveitando a força significativa existente na Europa. Tenho o prazer de receber a Knoldus na família Nash Squared".

