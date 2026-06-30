Nasuni ausgezeichnet für branchenführende Kundenzufriedenheit und Support für Unternehmen weltweit

Der sechste „NorthFace ScoreBoard Award" in Folge sowie 15 Spitzenplatzierungen in den G2-Berichten für den Sommer 2026 unterstreichen Nasunis Stellung als Goldstandard für Kundenerfolg

BOSTON, 30. Juni 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni, eine führende Plattform für unstrukturierte Daten für Unternehmensteams und KI, gab bekannt, dass das Unternehmen seinen Erfolgskurs fortsetzt: Es wurde zum sechsten Mal in Folge mit dem NorthFace ScoreBoard Service Award (NFSB) des Customer Relationship Management Institute LLC (CRMI) ausgezeichnet und belegte in den G2-Berichten vom Sommer 2026 in 15 Kategorien Spitzenplätze. Gemeinsam unterstreichen diese Erfolge das anhaltende Engagement von Nasuni, Unternehmen dabei zu unterstützen, den vollen Wert ihrer Dateidaten auszuschöpfen und gleichzeitig in jeder Phase des Prozesses herausragende Kundenergebnisse zu erzielen.

Der 27. jährliche NorthFace ScoreBoard Service Award gilt als einer der renommiertesten Maßstäbe der Branche für Kundenzufriedenheit und -treue. Zum sechsten Mal in Folge wurde Nasuni ausschließlich auf der Grundlage unabhängig geprüfter Kundenfeedbacks ausgezeichnet und erzielte dabei einen Net Promoter Score (NPS) von 88, einen Kundenzufriedenheitswert (CSAT) von 98 % sowie eine „ScoreBoard Index"-Bewertung von 4,8 von 5 Punkten. Diese durchweg hohen Bewertungen reihen Nasuni in eine Elitegruppe von Unternehmen ein, die für ihren außergewöhnlichen Kundennutzen und erstklassige Kundenerlebnisse anerkannt sind, und unterstreichen das langjährige Engagement des Unternehmens, die Kundenbindung zu stärken und die Erwartungen zu übertreffen.

„Wir bei Nasuni sind davon überzeugt, dass der Erfolg unserer Kunden auch unser Erfolg ist", sagte Sam King, Chief Executive Officer bei Nasuni. „Das ist nicht nur ein Slogan, sondern ein wesentlicher Bestandteil unserer Identität und unserer Arbeitsweise. Diese jährlichen Auszeichnungen spiegeln das Vertrauen wider, das unsere Kunden in uns setzen, sowie das Engagement unserer Teams weltweit. Da Unternehmen zunehmend bestrebt sind, den Wert ihrer unstrukturierten Daten für ihre Teams und KI zu nutzen – und dabei Resilienz, Sicherheit und Notfallwiederherstellung in den Vordergrund stellen –, sind wir davon überzeugt, dass Nasuni genau für diesen Moment geschaffen wurde. Das ist der Antrieb für unsere Arbeit, mit der wir unseren Kunden helfen, diese Chance in greifbare Ergebnisse umzusetzen. Während wir uns weiterentwickeln und unsere Fähigkeiten ausbauen, steht die kundenorientierte Denkweise weiterhin im Mittelpunkt unseres Handelns."

Neben der Auszeichnung im NorthFace ScoreBoard belegte Nasuni in den G2-Berichten vom Sommer 2026 in 15 Kategorien Spitzenplätze, was die hohe Kundenzufriedenheit und die starke Marktdynamik in den Bereichen Produktbenutzerfreundlichkeit, Implementierung, Kundenbeziehungen sowie bei spezifischen Anwendungsfällen wie der Notfallwiederherstellung unterstreicht.

Zu den herausragendsten Erfolgen des Unternehmens zählten neue Top-10-Platzierungen in folgenden Bereichen:

Enterprise Grid®-Bericht zu Hybrid Cloud Storage Solutions

Enterprise Relationship Index for Hybrid Cloud Storage Solutions

Mid-Market Usability Index for Cloud File Storage

Mid-Market Implementation Index for Cloud File Storage

Momentum Grid®-Bericht zur Notfallwiederherstellung

„Nasuni war während unserer gesamten Entwicklung ein echter strategischer Partner", sagte Mark Chemacki, Director of Technical Strategy bei der Omnicom Group. „Die Teams für Kundenerfolg und Professional Services sind äußerst reaktionsschnell, kompetent und setzen sich mit großem Engagement für den Erfolg unserer Kunden ein. Die innovative Plattform des Unternehmens für die Verwaltung unstrukturierter Daten hat uns in Verbindung mit der fachkundigen Beratung dabei geholfen, den Wert unserer Investition zu maximieren. Die Zusammenarbeit mit dem Nasuni-Team verlief reibungslos, und ihr Engagement für unseren Erfolg übertrifft weiterhin unsere Erwartungen."

Diese Auszeichnungen unterstreichen den Mehrwert, den Kunden durch die Nasuni-Plattform erhalten, sowie das anhaltende Engagement des Unternehmens, ein erstklassiges Kundenerlebnis zu bieten. Durch die Kombination einer führenden Plattform für die Verwaltung und Nutzung unstrukturierter Daten mit fundiertem Fachwissen und echten Partnerschaften unterstützt Nasuni Unternehmen dabei, die Komplexität ihrer Infrastruktur zu reduzieren, kritische Daten zu schützen und Dateidaten für Unternehmensteams und KI auf globaler Ebene nutzbar zu machen.

Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, wie Nasuni branchenführende Kundenerlebnisse bietet, lesen Sie unseren neuesten Blogbeitrag.

Informationen zu Nasuni

Nasuni ist eine führende Plattform für unstrukturierte Daten in Unternehmen, in denen Dateidaten sowohl für Menschen als auch für KI von entscheidender Bedeutung sind. Wir unterstützen die operative Dateiebene, auf der die eigentliche Arbeit stattfindet – wir helfen Unternehmen dabei, Daten zu verwalten, zu schützen und nutzbar zu machen, damit Teams effizienter arbeiten, Kosten senken und sicher und ohne Einschränkungen arbeiten können.

Basierend auf einer patentierten Architektur, die Cloud-Objektspeicher mit Dateidiensten für Unternehmen – einschließlich Berechtigungen, Versionsverwaltung und einem globalen Namensraum – vereint, bietet Nasuni leistungsstarken Dateizugriff, globale Datenverfügbarkeit sowie eine skalierbare, regulierte und KI-fähige zentrale Datenquelle für alle wichtigen Clouds.

Nasuni genießt das Vertrauen von mehr als 1.300 Unternehmen weltweit und unterstützt Organisationen dabei, ihre Dateiinfrastruktur zu modernisieren, die Datensicherheit zu erhöhen und KI-gesteuerte Abläufe zu fördern. Weitere Informationen finden Sie unter www.nasuni.com.

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