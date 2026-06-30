Nasuni reconnu pour son excellence en satisfaction client et en soutien aux entreprises dans le monde entier

Avec un prix « NorthFace ScoreBoard » remporté pour la sixième année consécutive, et 15 classements parmi les meilleurs dans les rapports d'été 2026 de G2, Nasuni s'impose comme la référence en matière de réussite client

BOSTON, 30 juin 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni, une plateforme de données non structurées de premier plan destinée aux équipes d'entreprise et à l'IA, a annoncé la poursuite de sa dynamique en matière de réussite client, en remportant pour la sixième fois consécutive le prix « NorthFace ScoreBoard Service Award » (NFSB), sous l'égide du Customer Relationship Management Institute LLC (CRMI) et s'est classée en tête dans 15 catégories dans les rapports d'été 2026 de G2. Toutes ces distinctions renforcent l'engagement actuel de Nasuni à aider les entreprises à exploiter pleinement la valeur de leurs données de fichiers, tout en offrant à ses clients des résultats exceptionnels à chaque étape de leur parcours.

Le 27e prix annuel « NorthFace ScoreBoard Service Award » est l'une des références les plus prestigieuses du secteur en matière de satisfaction et de fidélité client. Pour la sixième année consécutive, Nasuni a été distinguée sur la base exclusive d'avis clients vérifiés par un organisme indépendant, obtenant un indice de recommandation client (NPS) de 88, un taux de satisfaction client (CSAT) de 98 % et une note de 4,8 sur 5 selon l'indice ScoreBoard. Ces notes toujours élevées placent Nasuni au sein d'un groupe d'élite d'entreprises reconnues pour offrir une valeur ajoutée exceptionnelle à leurs clients et des expériences de premier ordre, soulignant ainsi la détermination de longue date de l'entreprise à fidéliser sa clientèle et à dépasser ses attentes.

« Chez Nasuni, nous sommes convaincus que la réussite de nos clients est aussi la nôtre », a déclaré Sam King, directeur général de Nasuni. « Ce n'est pas seulement un slogan ; c'est un élément essentiel de notre identité et de notre modus opératoire. Remporter ces distinctions chaque année témoigne de la confiance que nos clients nous accordent et du dévouement de nos équipes à travers le monde. Alors que les entreprises cherchent de plus en plus à exploiter la valeur de leurs données non structurées au profit de leurs équipes et de l'IA — tout en accordant la priorité à la résilience, à la sécurité et à la reprise après sinistre — nous sommes convaincus que Nasuni a été conçu pour répondre à ce besoin. C'est ce qui nous motive dans notre travail : aider nos clients à transformer cette opportunité en résultats concrets. Nous continuons à évoluer et à développer nos capacités et nous continuons de mettre le client au cœur de nos préoccupations dans tout ce que nous entreprenons. »

En dehors de sa distinction NorthFace ScoreBoard, Nasuni s'est classée parmi les meilleurs dans 15 catégories des rapports d'été 2026 de G2, ce qui souligne la très grande satisfaction des clients et la dynamique du marché en matière de facilité d'utilisation des produits, de mise en œuvre, de relations clients et de cas d'utilisation spécifiques tels que la reprise après sinistre.

Parmi les plus belles réussites de l'entreprise, on peut citer ses nouvelles places dans le top 10 dans les domaines suivants :

Rapport Enterprise Grid® sur les solutions de stockage dans le cloud hybride

Indice des relations d'entreprise pour les solutions de stockage dans le cloud hybride

Indice d'ergonomie du stockage de fichiers dans le cloud pour les entreprises de taille moyenne

Indice de mise en œuvre du stockage de fichiers dans le cloud sur le marché intermédiaire

Rapport Momentum Grid® sur la reprise après sinistre

« Nasuni a été un véritable partenaire stratégique tout au long de notre parcours », a déclaré Mark Chemacki, directeur de la stratégie technique chez Omnicom Group. « Ses équipes chargées de la réussite client et des services professionnels font preuve d'une grande réactivité, d'une expertise irréprochable et d'un engagement sans faille pour la réussite des clients. La plateforme innovante de gestion des données non structurées de l'entreprise, associée aux conseils d'experts, nous a permis de tirer le meilleur parti de notre investissement. La collaboration avec l'équipe Nasuni s'est déroulée sans le moindre accroc et leur soutien ne cesse de dépasser nos attentes. »

Ces distinctions soulignent la valeur que la plateforme Nasuni procure à ses clients, ainsi que l'investissement continu de l'entreprise pour offrir une expérience client hors pair. En associant une plateforme de pointe dédiée à la gestion et à l'exploitation des données non structurées à une expertise approfondie et à de véritables partenariats, Nasuni aide les entreprises du monde entier à simplifier leur infrastructure, à protéger leurs données critiques et à proposer des données de fichiers à leurs équipes et à l'intelligence artificielle.

Pour en savoir plus sur la manière dont Nasuni offre une expérience client de premier plan, consultez notre dernier article de blog.

À propos de Nasuni

Nasuni est une plateforme de données non structurées de premier plan pour les entreprises où les données de fichiers sont critiques pour les personnes et l'IA. Nous alimentons la couche de fichiers opérationnels où se déroule le travail, en aidant les entreprises à gérer, protéger et activer les données afin que les équipes puissent travailler plus intelligemment, réduire les coûts et opérer en toute sécurité sans limites.

Basé sur une architecture brevetée qui fusionne le stockage d'objets dans le cloud avec des services de fichiers d'entreprise, y compris les autorisations, le versionnage et un espace de noms global, Nasuni offre un accès aux fichiers très performant, une disponibilité globale des données et une source unique de vérité évolutive, gouvernée et prête pour l'IA dans tous les principaux clouds.

Bénéficiant de la confiance de plus de 1 300 entreprises dans le monde, Nasuni aide les organisations à moderniser l'infrastructure de fichiers, à renforcer la sécurité des données et à prendre en charge les opérations pilotées par l'IA. Pour en savoir plus, consultez le site www.nasuni.com.

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