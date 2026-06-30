- Nasuni es reconocida por su excelencia en la satisfacción del cliente y su soporte al cliente para empresas de todo el mundo

El sexto premio consecutivo de NorthFace ScoreBoard y los 15 primeros puestos en los informes de verano de 2026 de G2 destacan a Nasuni como un referente de excelencia en el éxito del cliente

BOSTON, 30 de junio de 2026 /PRNewswire/ -- Nasuni, plataforma líder de datos no estructurados para equipos empresariales e inteligencia artificial, ha dado a conocer un continuo impulso en su trayectoria de éxito con los clientes, al obtener su sexto premio consecutivo NorthFace ScoreBoard Service Award (NFSB) del Customer Relationship Management Institute LLC (CRMI) y alcanzar los primeros puestos en 15 categorías en los informes de verano de 2026 de G2. En conjunto, estos logros refuerzan el compromiso constante de Nasuni de ayudar a las organizaciones a aprovechar al máximo el valor de sus datos de archivo, al tiempo que ofrece resultados excepcionales para sus clientes en cada etapa del proceso.

El 27º premio anual NorthFace ScoreBoard Service Award es uno de los referentes más prestigiosos del sector en cuanto a satisfacción y fidelización del cliente. Por sexto año consecutivo, Nasuni fue reconocida basándose exclusivamente en las opiniones de los clientes, auditadas de forma independiente, obteniendo un Net Promoter Score (NPS) de 88, un índice de satisfacción del cliente (CSAT) del 98% y una calificación de 4,8 sobre 5 en el ScoreBoard Index. Estas altas calificaciones, que se mantienen constantes, sitúan a Nasuni entre un selecto grupo de organizaciones reconocidas por ofrecer un valor excepcional al cliente y experiencias de primer nivel, lo que subraya la larga trayectoria de la empresa en el fomento de la fidelización y la superación de las expectativas.

"En Nasuni, creemos que el éxito de nuestros clientes es nuestro éxito", afirmó Sam King, consejero delegado de Nasuni. "No es solo un eslogan; es la base de nuestra identidad y nuestra forma de trabajar. Recibir estos reconocimientos cada año refleja la confianza que nuestros clientes depositan en nosotros y la dedicación de nuestros equipos en todo el mundo. A medida que las organizaciones buscan aprovechar el valor de sus datos no estructurados para sus equipos e IA —priorizando la resiliencia, la seguridad y la recuperación ante desastres—, creemos que Nasuni fue creada para este momento. Es lo que impulsa nuestro trabajo para ayudar a los clientes a convertir esa oportunidad en resultados significativos. A medida que continuamos evolucionando y ampliando nuestras capacidades, mantener una mentalidad centrada en el cliente sigue siendo fundamental en todo lo que hacemos".

Además del reconocimiento de NorthFace ScoreBoard, Nasuni obtuvo los primeros puestos en 15 categorías en los informes de verano de 2026 de G2, lo que pone de manifiesto la sólida opinión de los clientes y el dinamismo del mercado en cuanto a la usabilidad del producto, la implementación, las relaciones con los clientes y casos de uso específicos como la recuperación ante desastres.

Entre los logros más destacados de la compañía se encuentran nuevos puestos entre los 10 primeros en:

Informe Enterprise Grid® para soluciones de almacenamiento en la nube híbrida

Índice de relaciones empresariales para soluciones de almacenamiento en la nube híbrida

Índice de usabilidad para el mercado medio de almacenamiento de archivos en la nube

Índice de implementación para el mercado medio de almacenamiento de archivos en la nube

Informe Momentum Grid® para la recuperación ante desastres

"Nasuni ha sido un verdadero socio estratégico a lo largo de nuestro recorrido", comentó Mark Chemacki, director de Estrategia Técnica de Omnicom Group. "Sus equipos de Éxito del Cliente y Servicios Profesionales son altamente receptivos, expertos y están profundamente comprometidos con los resultados de los clientes. La innovadora plataforma de gestión de datos no estructurados de la compañía, junto con su asesoramiento experto, nos ha ayudado a maximizar el valor de nuestra inversión. Trabajar con el equipo de Nasuni ha sido una experiencia fluida, y su compromiso con nuestro éxito sigue superando nuestras expectativas".

Estos reconocimientos ponen de manifiesto el valor que los clientes obtienen de la plataforma Nasuni y la continua inversión de la empresa en ofrecer una experiencia de cliente excepcional. Al combinar una plataforma líder de gestión y activación de datos no estructurados con una amplia experiencia y sólidas alianzas, Nasuni ayuda a las organizaciones a eliminar la complejidad de la infraestructura, proteger los datos críticos y activar los datos de archivos para equipos empresariales e inteligencia artificial a escala global.

Para saber más sobre cómo Nasuni ofrece experiencias de cliente líderes en el sector, lea nuestra última publicación en el blog.

Acerca de Nasuni

Nasuni es una plataforma líder de datos no estructurados para empresas donde los datos de archivos son fundamentales tanto para las personas como para la IA. Impulsamos la capa operativa de archivos donde se realiza el trabajo, ayudando a las organizaciones a gestionar, proteger y activar los datos para que los equipos trabajen de forma más inteligente, reduzcan costes y operen de forma segura y sin límites.

Nasuni, basado en una arquitectura patentada que fusiona el almacenamiento de objetos en la nube con servicios de archivos empresariales (incluidos permisos, control de versiones y un espacio de nombres global), ofrece acceso a archivos de alto rendimiento, disponibilidad global de datos y una fuente única de información veraz, escalable, controlada y preparada para la IA en todas las principales plataformas en la nube.

Con la confianza de más de 1.300 empresas a nivel mundial, Nasuni ayuda a las organizaciones a modernizar la infraestructura de archivos, fortalecer la seguridad de los datos y respaldar las operaciones impulsadas por IA. Obtenga más información en www.nasuni.com.

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