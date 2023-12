Natal com a Huawei: 8 produtos com até 50% de desconto1

A promoção vai até 26 de dezembro no site da Amazon e inclui o recém-lançado HUAWEI FreeBuds Pro 3

SÃO PAULO, 18 de dezembro de 2023 /PRNewswire/ -- Para presentear seus familiares e amigos durante as festas de fim de ano, nada melhor do que algo que una funções práticas a um design moderno. Muitas vezes é difícil encontrar um presente que atenda a ambas as intenções, e é por isso que elaboramos um guia com opções para os compradores indecisos que precisam de um pouco de inspiração. A Huawei preparou descontos de até 52% em seus produtos¹ e os preços promocionais serão válidos até dia 26 de dezembro, no site da Amazon.

Um dos destaques vai para o recém lançado HUAWEI FreeBuds SE 2, fone de ouvido True Wireless Stereo (TWS). Fazendo parte da linha de entrada da marca, a novidade é uma ótima opção que oferece preço acessível sem abrir mão da qualidade, proporcionando uma ótima experiência de áudio, bateria de 40 horas de duração[2], encaixe confortável, recursos inteligentes e conexão estável com Bluetooth 5.3.

Através de rigorosos processos de engenharia e testes em mais de 300 mil canais auditivos, os fones de ouvido são meticulosamente criados para proporcionar um ajuste ideal à orelha de cada pessoa[3], com um design de ajuste aberto que reduz a pressão para garantir conforto durante todo o dia. O modelo está com 30% de desconto, custando R$ 209,00.

Confira outros produtos que estarão em promoção:

O HUAWEI WATCH GT 4 é um dispositivo que une estética elegante com tecnologia de ponta, oferecendo funções inteligentes e recursos avançados de monitoramento de saúde[4] e condicionamento físico. Para usuários que desejam se sentir bem de dentro para fora, os recursos do smartwatch promovem um equilíbrio entre saúde física e mental, contando com uma tecnologia de monitoramento cardíaco TruSeenTM 5.5+ atualizada e mais precisa, com melhoria para medir a oxigenação do sangue, fazer análise do sono, do acompanhar o nível de stress e monitorar os mais de 100 modos de exercícios[5].

Ele também vem com um novo rastreador Stay Fit para usuários que precisam de uma maneira mais precisa de monitorar seu gasto calórico, seja para construir músculos, perder gordura ou manter o peso corporal4. O modelo de 46mm – nas cores verde e preto – e o de 41mm na cor branca estão saindo por R$ 1.199, enquanto o de 41mm na cor preta está custando R$ 1.195,00.

Mais novo lançamento, o HUAWEI FreeBuds Pro 3 é um fone de ouvido TWS premium, que possuí ANC 3.0 - cancelamento ativo de ruído - melhorado em 50% em relação ao seu antecessor, equalizador adaptável triplo, bateria de até 31h², driver duplo ultra potente, controles por toque, pareamento por proximidade, conexão simultânea com mais de um dispositivo ao mesmo tempo e design com peça única de nano vidro no estojo de carregamento, que proporciona 32% mais resistência ao desgaste. Além disso, também conta com o Pure Voice 2.0, que assegura uma captação de voz 2,5x melhor - comparado ao seu antecessor - durante chamadas de voz e vídeo[6], o que significa que os usuários podem conversar com outros independente do ambiente. Seu preço promocional de lançamento é válido até 31 de dezembro e o fone estará disponível por R$ 1.099,00.

HUAWEI Band 8 - Mais fina do que nunca, a pulseira inteligente tem o conforto em protagonismo. Sendo ainda menor e mais leve do que sua antecessora, a Band 8 pesa cerca de 14g e tem 8,99mm de espessura[7]. Contando com monitoramento de saúde mais preciso4, um total de 100 modos de exercícios5, bateria para até duas semanas de uso² e assistente com Inteligência Artificial, a smartband une estilo e tecnologia para proporcionar bem-estar aos usuários, estimulando hábitos mais saudáveis4 e trazendo comodidades para o cotidiano e está com impressionante desconto de 51%, saindo por R$ 194,65.

O HUAWEI FreeBuds 5i é um fone TWS que entrega recursos avançados que vão muito além de seu preço de venda. Sua qualidade de áudio e recursos premium oferecem uma experiência consistente e confortável em diversos cenários de uso. O fone traz cancelamento de ruído de até 42 decibéis com 3 opções para escolher[8], certificado Hi-Res de áudio sem fio de alta resolução, autonomia para até 28 horas de uso com caixa de carregamento² e compatibilidade com iOS e Android. Durante a promoção de natal, o preço sugerido fica por R$ 289,00 graças ao desconto de 52%.

O Huawei Watch Fit Special Edition tem foco no bem-estar do usuário4. O relógio inteligente oferece suporte a mais de 100 modos de treino5, incluindo novas atividades como futebol, basquete e e-sports, fornecendo relatórios completos dos treinos realizados. Nos exercícios ao ar livre, o relógio rastreia a rota em tempo real via GPS integrado. Com tela AMOLED de 1.64", resistência à água[9] de 5 ATM e gestão avançada da saúde4, esse smartwatch é o mais barato do portfólio da Huawei, sem deixar de trazer a qualidade registrada da marca. Com desconto de 32%, o relógio pode ser adquirido por R$ 339,00.

HUAWEI Freebuds 5 – Lançado no Brasil em maio deste ano, o fone sem fio chama atenção por conta do design totalmente inédito. Com estética futurista e compatível tanto com iOS e Android (assim como os demais produtos da marca), o HUAWEI FreeBuds 5 vai além dos fones tradicionais para se tornar um item fashion porque oferece áudio de qualidade com certificação Hi-Res, HWA e LDAC[10], até 30 horas de bateria², 3 modos de cancelamento de ruído8 e funções inteligentes. Durante a promoção natalina, o fone sai por R$ 509,00, apresentando desconto de 49%.

HUAWEI Watch Fit 2 – Projetado para estimular hábitos mais saudável4, o HUAWEI WATCH FIT 2 traz 97 modos de treino5, sendo que sete deles contam com animações fitness e orientações de exercício por áudio, demonstrando a maneira correta de fazer cada atividade física, além das instruções animadas para aquecimento e resfriamento. Com autonomia para até 10 dias de uso e tela AMOLED de aproximadamente 1,74", o relógio conta com microfone e alto-falante embutidos, permitindo que o usuário receba e faça chamadas diretamente pelo smartwatch. Com quase metade do preço na promoção, o Watch Fit 2 sai por R$ 499,00.

