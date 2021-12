Natal no Shopping Pátio Higienópolis

Estação dos Ursos - No vão central (piso Veiga Filho), a árvore de Natal, de 25 metros de altura, ladeada por estrelas douradas que pendem da abóbada do shopping, é decorada com sete casinhas, de alturas diferentes e circundada por um trenzinho elétrico que remete aos tradicionais brinquedos de Natal. Ao pé da árvore, no coreto, uma banda de ursinhos – todos vestidos à caráter – dão as boas vindas aos visitantes, que podem movimentar cinco cenas natalinas, com um leve toque dos pés. Para visitação, é recomendado o uso de máscara de proteção facial e mantida distância, conforme normas sanitárias.

Pelos pisos do shopping, ursos na estação de trem, com suas malas prontas para viajar, além de um Papai Noel se refrescando à sombra de um guarda-sol no Terraço do Pátio (piso Terraço). Na casinha instalada no Piso Vilaboim, o Papai Noel aguarda as crianças para uma conversa – sem esquecer do conforto dos pets, que terão um trono especial enquanto aguardam.

Nas fachadas externas, 12 árvores de Natal, com três metros de altura cada, são iluminadas com centenas de luzes led.

Em dezembro, estão programadas oficinas de natal diariamente, para crianças a partir de 3 anos de idade.

Serviço

Estação dos ursos (Vão Central): até 6 de janeiro de 2022. Horário: Segunda a Sábado, das 10h às 22h Domingos e feriados, das 12h às 20h (Piso Veiga Filho).

Papai Noel: Até 24 de dezembro, às 18h. Segunda a Sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 12h às 20h. Piso Vilaboim.

Oficinas de Natal: Em dezembro, de segunda a sábado, das 12h às 20h, domingos das 14h às 20h; dia 24/12, até às 18h.(Piso Vilaboim).

Promoção compre-ganhe: De 03/12 a 24/12. Segunda a Sábado, das 10h às 22h. Domingos e feriados, das 12h às 20h (Balcão de troca, Piso Vilaboim).

Com cerca de 300 operações, o Shopping Pátio Higienópolis abriga, em seu complexo, também o Terraço do Pátio e o Boulevard, ambas as áreas a céu aberto, com vegetação natural, o Paço das Artes e a Casa Higienópolis, imóvel tombado pelo Patrimônio Histórico e restaurado pelos empreendedores do Pátio Higienópolis. Para mais informações, acesse www.patiohigienopolis.com.br e siga @patiohigienopolis nas redes sociais. O Pátio Higienópolis fica à avenida Higienópolis, 618, com entrada alternativa pela Rua Veiga Filho.

